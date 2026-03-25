"Дипломатия по-украински": Ищенко о том, почему Киев провоцирует конфликт с Будапештом - 25.03.2026 Украина.ру
"Дипломатия по-украински": Ищенко о том, почему Киев провоцирует конфликт с Будапештом
"Дипломатия по-украински": Ищенко о том, почему Киев провоцирует конфликт с Будапештом - 25.03.2026 Украина.ру
"Дипломатия по-украински": Ищенко о том, почему Киев провоцирует конфликт с Будапештом
В политическом языке Украины термин "компромисс" в принципе отсутствует. Дипломатия по-украински — это не поиск взаимоприемлемых решений, а ультиматум: "Вот наши требования. Идите и выполняйте". Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
2026-03-25T15:15
2026-03-25T15:15
Жестким давлением на этнических венгров в Закарпатье Украина сама провоцирует Будапешт на военный конфликт. Продолжая тему возможного конфликта, эксперт раскритиковал подход Киева к международным отношениям. "Я вообще не понимаю, зачем Украине министерство иностранных дел. В их политическом языке термин "компромисс" в принципе отсутствует, а дипломатия как раз и нужна для поиска компромисса, чтобы мирно выходить из кризиса. А что такое дипломатия по-украински: "Вот наши требования. Идите и выполняйте", — заявил Ищенко.По его словам, так могли вести себя США, когда были единоличным гегемоном. "А Украина, которая даже воевать самостоятельно не может, должна всегда искать возможности договориться, а не давить. Причем Зеленский даже на США давить пытается. Он же ходит со своими европейскими друзьями и смотрит, где бы подножку [президенту США Дональду] Трампу поставить", — пояснил эксперт.Он добавил, что именно поэтому не Венгрия пойдет забирать Закарпатье, а Зеленский ее на это спровоцирует, констатировал собеседник издания.Полный текст материала "Ростислав Ищенко: Украина не оставляет Венгрии выбора, кроме как решить вопрос Закарпатья военным путем" на сайте Украина.ру.Про ситуацию в украинской экономике — в материале Кирилла Стрельникова "У Украины кончается главное оружие, которое уже никогда не восстановить" на сайте Украина.ру.
украина
закарпатье
киев
венгрия
сша
европа
новости, украина, закарпатье, киев, ростислав ищенко, владимир зеленский, дональд трамп, украина.ру, главные новости, главное, трамп и зеленский, венгрия, венгры закарпатья, новости украины, сша, европа
Новости, Украина, Закарпатье, Киев, Ростислав Ищенко, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Украина.ру, Главные новости, главное, Трамп и Зеленский, Венгрия, венгры Закарпатья, Новости Украины, США, Европа

"Дипломатия по-украински": Ищенко о том, почему Киев провоцирует конфликт с Будапештом

15:15 25.03.2026
 
В политическом языке Украины термин "компромисс" в принципе отсутствует. Дипломатия по-украински — это не поиск взаимоприемлемых решений, а ультиматум: "Вот наши требования. Идите и выполняйте". Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
Жестким давлением на этнических венгров в Закарпатье Украина сама провоцирует Будапешт на военный конфликт. Продолжая тему возможного конфликта, эксперт раскритиковал подход Киева к международным отношениям.
"Я вообще не понимаю, зачем Украине министерство иностранных дел. В их политическом языке термин "компромисс" в принципе отсутствует, а дипломатия как раз и нужна для поиска компромисса, чтобы мирно выходить из кризиса. А что такое дипломатия по-украински: "Вот наши требования. Идите и выполняйте", — заявил Ищенко.
По его словам, так могли вести себя США, когда были единоличным гегемоном. "А Украина, которая даже воевать самостоятельно не может, должна всегда искать возможности договориться, а не давить. Причем Зеленский даже на США давить пытается. Он же ходит со своими европейскими друзьями и смотрит, где бы подножку [президенту США Дональду] Трампу поставить", — пояснил эксперт.
Он добавил, что именно поэтому не Венгрия пойдет забирать Закарпатье, а Зеленский ее на это спровоцирует, констатировал собеседник издания.
