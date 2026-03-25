https://ukraina.ru/20260325/diplomatiya-po-ukrainski-ischenko-o-tom-pochemu-kiev-provotsiruet-konflikt-s-budapeshtom-1077152338.html
"Дипломатия по-украински": Ищенко о том, почему Киев провоцирует конфликт с Будапештом
В политическом языке Украины термин "компромисс" в принципе отсутствует. Дипломатия по-украински — это не поиск взаимоприемлемых решений, а ультиматум: "Вот наши требования. Идите и выполняйте". Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
Жестким давлением на этнических венгров в Закарпатье Украина сама провоцирует Будапешт на военный конфликт. Продолжая тему возможного конфликта, эксперт раскритиковал подход Киева к международным отношениям.
"Я вообще не понимаю, зачем Украине министерство иностранных дел. В их политическом языке термин "компромисс" в принципе отсутствует, а дипломатия как раз и нужна для поиска компромисса, чтобы мирно выходить из кризиса. А что такое дипломатия по-украински: "Вот наши требования. Идите и выполняйте", — заявил Ищенко.
По его словам, так могли вести себя США, когда были единоличным гегемоном. "А Украина, которая даже воевать самостоятельно не может, должна всегда искать возможности договориться, а не давить. Причем Зеленский даже на США давить пытается. Он же ходит со своими европейскими друзьями и смотрит, где бы подножку [президенту США Дональду] Трампу поставить", — пояснил эксперт.
Он добавил, что именно поэтому не Венгрия пойдет забирать Закарпатье, а Зеленский ее на это спровоцирует, констатировал собеседник издания.
Про ситуацию в украинской экономике — в материале Кирилла Стрельникова "У Украины кончается главное оружие, которое уже никогда не восстановить" на сайте Украина.ру.