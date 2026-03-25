25 марта 2026 года, утренний эфир
Сегодня в эфире:
* Новости и фронтовые сводки.
* Время Новороссии. О поддержке многодетных детей в Новороссии. Гость: Клавдия Кульбацкая – руководитель профильного Комитета Народного Совета по социальной политике
* Важный разговор. Всероссийский конкурс "Женщины Наций и Народов России". Гость: Ольга Акимова - президент Всероссийского проекта "Женщины Наций и Народов России"
* Помогаем своим. Коммунисты Нового Уренгоя с гуманитарной миссией в Донбассе. Гость: Алибек Джабуев - депутат Думы Новый Уренгой от КПРФ
* Трудовая быль. Хранители артерий города: возвращение к жизни. Гость: Александр Косачук – слесарь
* Радиомост Москва-Новороссия. Что происходит в Запорожской и Херсонской областях. Гость: Ника Армаш - журналист
* Культурное обозрение. Большой гастрольный тур заслуженного государственного академического ансамбля песни и танца "Донбасс". Гость: Анна Роговская — начальник сектора по связям с общественностью Заслуженного государственного академического ансамбля песни и танца "Донбасс"
