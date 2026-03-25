Основатель "Рыбаря" Михаил Звинчук: ВС РФ и ВСУ окончательно перешли к охоте на личный состав друг друга

Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал руководитель телеграм-канала "Рыбарь", выпускник Военного университета Минобороны РФ Михаил Звинчук в комментарии изданию Украина.ру

2026-03-25T17:33

К сожалению, на пятый год СВО российская армия снова столкнулась с прежними проблемами. Главный наш нерв войны сбоит. Я говорю именно о связи.С последствиями отключения "Старлинка" мы не справились до сих пор. Они с 2022 года использовались для организации связи на тактическом уровне. Понятно, что связь мы проводили по-разному. Развертывали частные LTE-сети. Использовали оптоволокно. Хотя вы же понимаете, что наземными роботизированными комплексами ты на оптоволокне не поуправляешь, потому что оно просто порвется. Необходимы другие модули.В общем, вести огонь невозможно без грамотной организации связи и управления. Сейчас с этим очевидные сложности. Да, тот же "Телеграм" в зоне СВО не замедляют. Но у нас потерялись возможности устанавливать связь даже на тактическую глубину. А в условиях, когда у ВСУ развивается эффективный РЭБ, это мешает как при взаимодействии между соседними подразделениями, так и при запросах на огневое поражение.Там, где мы продвигаемся, у нас в целом со связью все хорошо. Но на отдельных участках у нас все не так радужно.С Купянского направления поступают сообщения о захвате Центральной районной больницы, где держали оборону наши бойцы. Если это правда, это значит, что центр Купянска уже под контролем противника. Из Степногорска тоже приходят данные, что восток и центральная часть города тоже под ВСУ. Нас оттеснили на южные окраины. О чем это говорит? О том, что враг умело использует наши трудности, чтобы вклиниться в наши боевые порядки. А это все равно ведет к потерям среди личного состава и некоей деморализации на фронте.Говоря, что ВСУ из-за наших проблем могут перейти в большое наступление. Не думаю, что это произойдет, потому что у противника другая ставка. Они используют отряды вроде 425-го штурмового полка "Скала", которые в рамках тактики "набег-отскок" пытаются не столько закрепиться, сколько выбить наш личный состав.В этом плане Украина поняла то, о чем мы говорили все эти четыре года. Закончится живая сила противника – воевать будет некому. Вот они и пытаются охотиться на наших ребят. Для них убить двух человек гораздо ценнее, чем раздолбать единицу техники. То есть они хотят нанести нам потери, чтобы потом получить возможности для дальнейшего продвижения.Эту же тактику используем и мы. И тут соревнование – кто кого.Конечно, у нас требуют освободить Славянск и Краматорск. Понятно, что обыватель принимает только закрас территорий на картах. Лица, принимающие решения, точно так же мыслят. Но на земле многие подразделения перешли к откровенной охоте на живую силу противника. Сейчас это более важно.

https://ukraina.ru/20260324/1077089755.html

https://ukraina.ru/20260324/polkovnik-gennadiy-alekhin-vsu-brosayut-rezervy-pod-liptsy-volchansk-i-velikiy-burluk-idut-tyazhelye-boi-1077126075.html

Кирилл Курбатов

