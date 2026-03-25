Основатель "Рыбаря" Михаил Звинчук: ВС РФ и ВСУ окончательно перешли к охоте на личный состав друг друга
Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал руководитель телеграм-канала "Рыбарь", выпускник Военного университета Минобороны РФ Михаил Звинчук в комментарии изданию Украина.ру
К сожалению, на пятый год СВО российская армия снова столкнулась с прежними проблемами. Главный наш нерв войны сбоит. Я говорю именно о связи.С последствиями отключения "Старлинка" мы не справились до сих пор. Они с 2022 года использовались для организации связи на тактическом уровне. Понятно, что связь мы проводили по-разному. Развертывали частные LTE-сети. Использовали оптоволокно. Хотя вы же понимаете, что наземными роботизированными комплексами ты на оптоволокне не поуправляешь, потому что оно просто порвется. Необходимы другие модули.В общем, вести огонь невозможно без грамотной организации связи и управления. Сейчас с этим очевидные сложности. Да, тот же "Телеграм" в зоне СВО не замедляют. Но у нас потерялись возможности устанавливать связь даже на тактическую глубину. А в условиях, когда у ВСУ развивается эффективный РЭБ, это мешает как при взаимодействии между соседними подразделениями, так и при запросах на огневое поражение.Там, где мы продвигаемся, у нас в целом со связью все хорошо. Но на отдельных участках у нас все не так радужно.С Купянского направления поступают сообщения о захвате Центральной районной больницы, где держали оборону наши бойцы. Если это правда, это значит, что центр Купянска уже под контролем противника. Из Степногорска тоже приходят данные, что восток и центральная часть города тоже под ВСУ. Нас оттеснили на южные окраины. О чем это говорит? О том, что враг умело использует наши трудности, чтобы вклиниться в наши боевые порядки. А это все равно ведет к потерям среди личного состава и некоей деморализации на фронте.Говоря, что ВСУ из-за наших проблем могут перейти в большое наступление. Не думаю, что это произойдет, потому что у противника другая ставка. Они используют отряды вроде 425-го штурмового полка "Скала", которые в рамках тактики "набег-отскок" пытаются не столько закрепиться, сколько выбить наш личный состав.В этом плане Украина поняла то, о чем мы говорили все эти четыре года. Закончится живая сила противника – воевать будет некому. Вот они и пытаются охотиться на наших ребят. Для них убить двух человек гораздо ценнее, чем раздолбать единицу техники. То есть они хотят нанести нам потери, чтобы потом получить возможности для дальнейшего продвижения.Эту же тактику используем и мы. И тут соревнование – кто кого.Конечно, у нас требуют освободить Славянск и Краматорск. Понятно, что обыватель принимает только закрас территорий на картах. Лица, принимающие решения, точно так же мыслят. Но на земле многие подразделения перешли к откровенной охоте на живую силу противника. Сейчас это более важно.
https://ukraina.ru/20260324/1077089755.html
https://ukraina.ru/20260324/polkovnik-gennadiy-alekhin-vsu-brosayut-rezervy-pod-liptsy-volchansk-i-velikiy-burluk-idut-tyazhelye-boi-1077126075.html
К сожалению, на пятый год СВО российская армия снова столкнулась с прежними проблемами. Главный наш нерв войны сбоит. Я говорю именно о связи.
Михаил Звинчук - РИА Новости, 1920, 24.03.2026
Вчера, 06:20
Михаил Звинчук: Россия столкнулась с проблемами на Украине, потому что у нее дал сбой главный нерв войныРоссия превосходит Запад по боевому опыту, в грамотном планировании ударов на оперативном и тактическом уровнях, а также в умении собрать готовое решение из наличных ресурсов здесь и сейчас. Но покуда у нас бюрократические препоны будут мешать масштабировать эти подходы на все вооруженные силы, этот разрыв может нивелироваться Западом
С последствиями отключения "Старлинка" мы не справились до сих пор. Они с 2022 года использовались для организации связи на тактическом уровне. Понятно, что связь мы проводили по-разному. Развертывали частные LTE-сети. Использовали оптоволокно. Хотя вы же понимаете, что наземными роботизированными комплексами ты на оптоволокне не поуправляешь, потому что оно просто порвется. Необходимы другие модули.
В общем, вести огонь невозможно без грамотной организации связи и управления. Сейчас с этим очевидные сложности. Да, тот же "Телеграм" в зоне СВО не замедляют. Но у нас потерялись возможности устанавливать связь даже на тактическую глубину. А в условиях, когда у ВСУ развивается эффективный РЭБ, это мешает как при взаимодействии между соседними подразделениями, так и при запросах на огневое поражение.
Там, где мы продвигаемся, у нас в целом со связью все хорошо. Но на отдельных участках у нас все не так радужно.
С Купянского направления поступают сообщения о захвате Центральной районной больницы, где держали оборону наши бойцы. Если это правда, это значит, что центр Купянска уже под контролем противника. Из Степногорска тоже приходят данные, что восток и центральная часть города тоже под ВСУ. Нас оттеснили на южные окраины. О чем это говорит? О том, что враг умело использует наши трудности, чтобы вклиниться в наши боевые порядки. А это все равно ведет к потерям среди личного состава и некоей деморализации на фронте.
Говоря, что ВСУ из-за наших проблем могут перейти в большое наступление. Не думаю, что это произойдет, потому что у противника другая ставка. Они используют отряды вроде 425-го штурмового полка "Скала", которые в рамках тактики "набег-отскок" пытаются не столько закрепиться, сколько выбить наш личный состав.
В этом плане Украина поняла то, о чем мы говорили все эти четыре года. Закончится живая сила противника – воевать будет некому. Вот они и пытаются охотиться на наших ребят. Для них убить двух человек гораздо ценнее, чем раздолбать единицу техники. То есть они хотят нанести нам потери, чтобы потом получить возможности для дальнейшего продвижения.
Эту же тактику используем и мы. И тут соревнование – кто кого.
Конечно, у нас требуют освободить Славянск и Краматорск. Понятно, что обыватель принимает только закрас территорий на картах. Лица, принимающие решения, точно так же мыслят. Но на земле многие подразделения перешли к откровенной охоте на живую силу противника. Сейчас это более важно.
Алехин. Карта СВО. - РИА Новости, 1920, 24.03.2026
Вчера, 19:02
Полковник Геннадий Алехин: ВСУ бросают резервы под Липцы, Волчанск и Великий Бурлук, идут тяжелые боиЧто сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в комментарии изданию Украина.ру
18:29Иран атаковал ядерный центр Израиля, ЕС на пороге энергетического дефицита. События на Ближнем Востоке
18:07Итоги 25.03.26: США давят на Иран, ЕС охлаждает Киев, а украинские депутаты бастуют
18:06Иран отверг переговоры с США
18:03России рассказали о переговорах США и Украины. Зеленский готовится "избивать" депутатов. Итоги 25 марта
17:58Европа хочет "въехать в Персидский залив на белом коне" — Евстафьев про амбиции Евросоюза
17:55Первые заявления российской стороны после переговоров США и Украины озвучил Ушаков
17:40Удары, жертвы и липовые переговоры: что происходит на Ближнем Востоке
17:36В Севастополе восстановят повреждённый взрывом дом - губернатор
17:33Основатель "Рыбаря" Михаил Звинчук: ВС РФ и ВСУ окончательно перешли к охоте на личный состав друг друга
17:29Управляемый хаос и старые грабли: Евстафьев о третьих силах в войне США против Ирана
17:27Владимир Орлов: Иран заставил США запускать дорогие фейерверки, а Россия меняет Starlink на "Рассвет"
17:23Европейским ястребам предложили забыть об Украине и вернуться к бизнесу с Россией
17:14Кто кого "развёл" на войну в Иране и сможет ли Трамп выйти из конфликта без потери лица - Ищенко
16:37Успехом и не пахнет: ВСУ пытаются взять Купянск с пляжа и из подъездов. Новости СВО к этому часу
16:30Бессмысленный пиар. Главные рекорды Украины — сало, трусы, вышиванки
16:25Власти Латвии призвали не переживать из-за украинского дрона со взрывчаткой
16:15Бей своих, чтоб чужие дрогнули. США пугают многополярный мир
16:12"Венгрии достаточно занять Закарпатье": Ищенко о риске второго фронта для Украины
16:01Игорь Грабарь: 115 лет вечному революционеру в искусстве
16:01"Европа уже сыта Зеленским по горло". Новости к 16.00
Лента новостейМолния