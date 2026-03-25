Боится за свою жизнь и пытается сбежать из страны. Как живет украинская политическая элита
Украинская политическая элита сейчас продолжает играть в забастовку, чтобы не брать на себя ответственность за непопулярные меры. В начале пленарного заседания в Верховной Раде 25 марта присутствовал 171 депутат, позднее кворум-таки набрался, но, как отметил депутат Ярослав Железняк, голоса в парламенте есть, но не для этого правительства
2026-03-25T15:37
Дмитрий Ковалевич
15:37 25.03.2026
 
© Украина.ру
Петр Порошенко*, Алексей Арестович* - РИА Новости, 1920, 25.03.2026
автор издания Украина.ру
Формально Украина – парламентско-президентское государство, поэтому без одобрения депутатов, включая "слуг народа", Владимир Зеленский не может (и не должен) управлять государством, не говоря уже о своей "просроченности".
Депутат от "Евросолидарности" Алексей Гончаренко* утверждает, что его коллеги массово отказываются приходить на заседания Рады из-за угроз и провокаций. Он добавил, что у стен парламента усилены меры безопасности, и опубликовал фото отрядов полиции и военных.
По его словам, часть "слуг народа" и депутаты других фракций не ходят в парламент, опасаясь давления для голосования за законы МВФ.
Речь идёт о программе на 8,1 млрд долларов. Но требование МВФ может уничтожить малый и средний бизнес и серьёзно ударить по карману простых украинцев. Многие могут остаться без работы и средств к существованию. Зато Зеленскому поступят 8,1 млрд долларов на продолжение войны.
Издание "Украинская правда" сообщает, что Зеленский уже поручил замглавы фракции "Слуга народа" Андрею Мотовиловцу подготовить план работы парламента на случай, если война затянется ещё на три года. Следовательно, все последующие три года в стране не будет и выборов.
Политтехнолог Офиса президента Владимир Петров с пафосом заявляет, что граждане должны, дескать, защищать "суверенитет и президента" от возможного мятежа депутатов.
В то же время украинский оппозиционный телеграм-канал "Легитимный" пишет, что в Офисе президента обсуждается силовой сценарий давления на депутатов, которые пошли в открытую оппозицию к Зеленскому. Офис президента якобы потерял контроль над депутатами, а глава президентской фракции Давид Арахамия фактически ставит ультиматум президенту.
Депутат Рады Анна Скороход признаёт, что всех их народ и без того ненавидит, а тут от них еще требуют принять кабальные условия МВФ по повышению налогов.
"Кабмин хочет подоить население еще больше – этот бизнес, который и так еле барахтается, еле выживает, еще больше задушить. Но я не понимаю, кто за это будет голосовать? Говорят, что нам не дадут деньги МВФ – а зачем вы соглашались на такие условия от МВФ? Вы с нами это согласовывали? Нет. Почему я должна голосовать за то, что со мной даже не обсуждалось?" – говорит депутат.
Скороход утверждает, что сотня её коллег опасается даже ехать к себе домой.
При этом саботажники в Раде не принимают не только законопроекты по требованию МВФ, но и решения, которые могли бы несколько облегчить жизнь согражданам. В Раде на рассмотрении давно "пылится" законопроект, согласно которому жителям "незалежной" не должны начислять плату за коммунальные услуги в уничтоженном и разрушенном жилье.
Как ни парадоксально, но украинец, бежавший из Артемовска (Бахмута) в 2022 году, снимающий квартиру в Житомире, до сих пор получает "платежки" за квартиру в доме, которого физически нет. Он не может даже доказать, что этого дома нет, поскольку любые справки от российских учреждений украинская инстанция рассматривать не будет.
Однако даже эту, казалось бы, полезную инициативу Рада не примет, поскольку нет нужного количества голосов.
Та же депутат Анна Скороход рассказывает, что ее коллеги в глазах народа себя полностью дискредитировали.
"Мы вообще себя еще больше нивелируем и показываем дармоедами. Необходимые законопроекты просто валяются в комитетах. Если ты не договорился с провластными депутатами, то его не вынесут [на голосование]. Офис президента не согласовал – значит, не вынесут. А выносят законопроекты, которые не вызывают противоречий", - признаёт она.
Ранее депутатов Рады она называла "рабами" и "заложниками", которые не могут ни мандат сдать, ни уехать, ни жить своей жизнью. В конце концов всё идёт к тому, по её мнению, что парламент вообще отстранят от принятия решений, сосредоточив всю власть в руках Зеленского на неопределенный срок.
Виталий Колпашников - РИА Новости, 1920, 25.03.2026
15:00
Виталий Колпашников: Конфликт вокруг Ирана дает России право уничтожать военные объекты Украины в ЕвропеВойна против Ирана сняла табу на убийство лидеров государств. И если был убит аятолла, который еще со времен Исламской революции занимал должности в руководстве 100-миллионного государства, то что мешает ликвидировать президента обычной европейской страны, у которого, к тому же, есть серьезные проблемы с легитимностью?
Украинской политической элите сейчас не позавидуешь. С одной стороны, она опасается Зеленского и его силовиков. С другой стороны, ей грозят антикоррупционеры из НАБУ, подконтрольные Евросоюзу и Демократической партии США. С третьей стороны, ей поступают угрозы со стороны нынешней администрации в Вашингтоне. И в конце концов любой представитель украинской политической элиты прекрасно знает, что его ненавидит народ.
Глава Офиса миграционной политики Василий Воскобойник во вторник, 24 марта, доложил, что на Украине ежегодно умирает на 300 тыс. человек больше, чем рождается. И это учитывая засекреченность данных по боевым потерям. Такая статистика сама по себе должна была быть приговором политической элите любой страны. И украинские депутаты не настолько глупы, чтобы этого не сознавать.
*Включен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга
О проблемах ВСУ в зоне боевых действий - в материале издания Украина.ру Виртуальные победы Зеленского и реальное продвижение ВС РФ. Что говорят на Украине о ситуации на фронте.
