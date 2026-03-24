Следите за руками. Заявления Трампа и спекуляции на нефтяном рынке
Финансовые аналитики увидели прямую связь между заявлениями президента Соединенных Штатов Америки и спекуляциями на глобальном нефтяном рынке, которые приносят неизвестным бенефициарам солидную прибыль
2026-03-24T15:31
Сергей Котвицкий
Следите за руками. Заявления Трампа и спекуляции на нефтяном рынке

15:31 24.03.2026
 
© telegram ukr_2025_ru / "Все по-честному": Дональд Трамп заявил, что Россия "немного помогает" Ирану, отметив, что США, в свою очередь, помогают Украине
Сергей Котвицкий
Финансовые аналитики увидели прямую связь между заявлениями президента Соединенных Штатов Америки и спекуляциями на глобальном нефтяном рынке, которые приносят неизвестным бенефициарам солидную прибыль
Газета Financial Times раскрывает этот сговор на примере истории, когда Дональд Трамп внезапно сообщил о "продуктивных переговорах" с Ираном, написав об этом резонансный пост в социальной сети Truth Social.
Буквально за пятнадцать минут до этого биржевые трейдеры начали проявлять на американском рынке подозрительную активность, заключив сделки с нефтяными фьючерсами на общую сумму около 580 миллионов долларов.
Пост Трампа привел к падению цен на энергоносители на фоне мгновенного роста фондового рынка, капитализация которого взлетела на 2-3 триллиона долларов. Вскоре после этого нефтяные цены снова пошли вверх, а мировые фондовые рынки упали – потому что иранское руководство дезавуировало информацию о переговорах с США. И биржевые спекулянты заработали на этом скачке огромные деньги.
Опрошенные журналистами эксперты не сомневаются, что речь идет о незаконном сговоре между финансовыми акулами и чиновниками из Белого дома. Они считают, что американское руководство заранее уведомило своих друзей о предстоящем заявлении Трампа, чтобы приближенные к нему трейдеры обогатились за счет инсайдерской информации – возможно, в обмен на щедрый коррупционный откат.
Такие действия расцениваются в качестве преступного сговора, но американские лидеры не скрывают пренебрежения законами, игнорируя их нормы во имя собственных интересов.
Администрация Трампа опровергает озвученные в медиа обвинения, однако его противники приступили к выяснению обстоятельств, при которых осуществляются подобные спекуляции. И уже понятно, что биржевые спекуляции на нефтяном рынке, основанные на постах в Truth Social, позволяют по-новому посмотреть на риторику американского президента.
Вчера над ним потешались все мировые СМИ – потому что сообщение о переговорах с иранцами, сразу же опровергнутое в ответном заявлении Тегерана, поставило Трампа в достаточно комичное положение. Но, судя по всему, хозяин Белого дома просто делал свой личный бизнес, не особо переживая, что подумают по этому поводу остальные. А вброс о мнимых переговорах с Ираном был хорошо продуманным шагом – потому что Трамп имеет огромный опыт игры на бирже и прекрасно осознает, какой эффект производят на биржевые котировки сказанные в нужный момент слова.
Иран прекрасно видит эту достаточно бесхитростную игру. Спикер парламента Исламской Республики Мохаммад-Багер Галибаф, с которым якобы собрался договориться президент США, назвал слова Трампа "фальшивыми новостями для манипуляции рынками". И действительно – практически все сообщения из Вашингтона являются сейчас ничего не стоящими информационными фейками. Потому что американская внешняя политика достигла в "эпоху сделок" предельного цинизма, обесценившего любые заверения и обещания Вашингтона.
Дипломатические переговоры с Ираном, которые осуществлялись по инициативе руководства США, были бесстыдным прикрытием для подготовки очередного нападения на эту страну. А теперь из Белого дома ежедневно звучат сообщения, что американцы в очередной раз истребили иранскую армию, потопили все иранские корабли, уничтожили все ракеты и вот-вот заключат с Тегераном долгожданную "сделку". Но эта демагогия в основном нацелена на мировой нефтяной рынок, охваченный сейчас сильнейшей панической лихорадкой.
Спикер парламента Ирана опроверг заявления о переговорах Трампа и СМИ Израиля. Исламская республика Иране не проводила и проводит переговоры с США, а лживые сообщения о таких "переговорах" распространяются заинтересованными спекулянтами. Об этом 23 марта заявил председатель иранского парламента Мохаммад Багер-Галибаф
Биржевые спекуляции Белого дома могут дорого обойтись всей планете. Инвестиционный банк Goldman Sachs сообщил о том, что нынешний нефтяной кризис, спровоцированный войной в Иране, является "крупнейшим в истории шоковым обвалом предложения нефти на мировых рынках".
Аналитики этой банковской группы, которые обычно сохраняют в своих оценках известную осторожность, уверенно говорят – даже если сейчас будет заключен мир, стабилизация цен на нефть займет не меньше четырех месяцев, и они однозначно могут превысить рекорд кризисного 2008 года, когда черное золото продавалось в Америке по 147 долларов за баррель.
Призрак 2008-го встал над американцами в полный рост. Goldman Sachs повысил прогноз по вероятности рецессии в США до 30%. Эксперты полагают, что американское общество может столкнуться в нынешнем году с полномасштабным экономическим кризисом. И он пройдется по континентам штормовой инфляционной волной, разрушая жизнь целых стран, которые в один прекрасный день останутся без топлива и продовольствия.
Рост цен на энергоносители и война на Ближнем Востоке угрожают обвалом всего глобального рынка информационных технологий, за счет которого в основном развивались в последнее время США. Ведущие корпорации, ответственные за разработку и продвижение ИИ, оказались под угрозой банкротства – потому что инвесторы из арабских стран спешно выводят капиталы из всех сомнительных спекулятивных проектов, предпочитая вкладывать деньги в золото и зерно.
"Команда Трампа планировала поддерживать пузырь технологий искусственного интеллекта за счет инвестиций от монархий Персидского залива. Однако сейчас им точно не до того – наоборот, они скорее будут распродавать свои активы на Западе, лишь бы восстановить собственные экономики. Американским финансовым рынкам, как и рынку недвижимости Британии, придётся очень нелегко. Схлопывание пузыря ИИ может ввергнуть экономику США в рецессию. Уолл-стрит уже ожидает роста безработицы, а также взлета инфляции из-за энергетического кризиса. Затратная война с Ираном обостряет долговые проблемы Вашингтона. Если на этом фоне коллапсирует пузырь ИИ, единственный драйвер роста американской экономики, то мало не покажется никому. Это способно затмить даже ипотечный крах 2008 года", – пишет об этом американист Малек Дудаков.
Задумывается ли об этих последствиях Дональд Трамп, которого подозревают в биржевых махинациях, построенных на торговле инсайдом?
Скорее всего, в Белом доме не осознают, насколько драматичной является ситуация в мировой экономике. Республиканская администрация до сих пор не может найти приемлемого выхода из тяжелого конфликта, который она развязала в интересах Израиля и неоконсервативного лобби, работающего на интересы военно-промышленного комплекса США.
А сам президент не считает зазорным для себя зарабатывать на этих трагических событиях, которые могут привести к разрушению ближневосточного региона и обвалу мировой экономики.
