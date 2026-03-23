https://ukraina.ru/20260323/posledniy-rubezh-na-donbasse-voennyy-ekspert-pro-ozhestochennye-boi-za-grishino-i-belitskoe-1077063010.html

Последний рубеж на Донбассе: военный эксперт про ожесточенные бои за Гришино и Белицкое

Добропольский участок фронта становится всё более горячим. Это фактически последний серьезный оборонительный рубеж противника на Донбассе. За ним начинаются малонаселенные степи Харьковской и Днепропетровской областей. Об этом пишет в своей статье автор издания Украина.ру полковник запаса, ветеран боевых действий Геннадий Алехин

2026-03-23T05:10

россия

донбасс

сша

геннадий алехин

украина.ру

сво

дзен новости сво

новости сво сейчас

новости сво россия

новости сво

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/01/17/1060505424_0:141:3141:1907_1920x0_80_0_0_1d29b6dfeeb9fe4ce02312041bc404da.jpg

Описывая ситуацию на добропольском направлении, Алехин сообщил, что после взятия Гришино штурмовики развивают наступление."Заняв Гришино и завязав бои на окраинах Сергеевки, штурмовики развивают наступление юго-западнее Доброполья. Цель — взять группировку ВСУ в клещи. Одновременно идет фронтальное давление в районе населенных пунктов Новый Донбасс и Белицкое", — рассказал Алехин.По его словам, за Белицкое развернулись ожесточенные городские бои. "ВС РФ охватывают город с севера и юга, уже заняты южные и восточные окраины. Встречное сражение в Новом Донбассе также складывается в пользу российской армии", — пояснил автор.Он добавил, что развивать наступление на малонаселенных территориях будет значительно проще, подытожил собеседник издания.Полный текст материала "Сергей Богачев: Если Россия не сможет примирить США и Иран, их война пойдет по очень опасному сценарию" на сайте Украина.ру.Про другие важные аспекты СВО — в материале "Алексей Самойлов: США готовятся к масштабному вторжению в Иран, а Европа – к прямой войне с РФ на Украине" на сайте Украина.ру.

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

