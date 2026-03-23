Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260323/posledniy-rubezh-na-donbasse-voennyy-ekspert-pro-ozhestochennye-boi-za-grishino-i-belitskoe-1077063010.html
Последний рубеж на Донбассе: военный эксперт про ожесточенные бои за Гришино и Белицкое
Добропольский участок фронта становится всё более горячим. Это фактически последний серьезный оборонительный рубеж противника на Донбассе. За ним начинаются малонаселенные степи Харьковской и Днепропетровской областей. Об этом пишет в своей статье автор издания Украина.ру полковник запаса, ветеран боевых действий Геннадий Алехин
россия
донбасс
сша
геннадий алехин
украина.ру
сво
дзен новости сво
новости сво сейчас
новости сво россия
новости сво
05:10 23.03.2026
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Расчистка и разминирование дорог в Покровском районе ДНР саперами 12-й инженерно-саперной бригады группировки войск "Центр"
© РИА Новости . Станислав Красильников
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Добропольский участок фронта становится всё более горячим. Это фактически последний серьезный оборонительный рубеж противника на Донбассе. За ним начинаются малонаселенные степи Харьковской и Днепропетровской областей. Об этом пишет в своей статье автор издания Украина.ру полковник запаса, ветеран боевых действий Геннадий Алехин
Описывая ситуацию на добропольском направлении, Алехин сообщил, что после взятия Гришино штурмовики развивают наступление.
"Заняв Гришино и завязав бои на окраинах Сергеевки, штурмовики развивают наступление юго-западнее Доброполья. Цель — взять группировку ВСУ в клещи. Одновременно идет фронтальное давление в районе населенных пунктов Новый Донбасс и Белицкое", — рассказал Алехин.
По его словам, за Белицкое развернулись ожесточенные городские бои. "ВС РФ охватывают город с севера и юга, уже заняты южные и восточные окраины. Встречное сражение в Новом Донбассе также складывается в пользу российской армии", — пояснил автор.
Он добавил, что развивать наступление на малонаселенных территориях будет значительно проще, подытожил собеседник издания.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
РоссияДонбассСШАГеннадий АлехинУкраина.руСВО
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
