Почему Трамп вернулся к переговорам по Украине

Прошел первый день возобновившихся в рамках переговорного процесса по украинскому кризису консультаций.

2026-03-22T14:17

"Сегодня во Флориде делегации США и Украины провели конструктивные встречи в рамках продолжающихся посреднических усилий, сосредоточив обсуждение на сужении разногласий и урегулировании оставшихся вопросов с целью приблизиться к всеобъемлющему мирному соглашению", – написал вчера Уиткофф в соцсети Х.С американской стороны работают всё те же привычные персонажи Уиткофф и Кушнер (а так же ряд сотрудников Госдепа). С украинской стороны Арахамия, Буданов*, Умеров, Кислица. Ничего нового, никакой интриги по составу. Будто и не разъезжались. Но пауза перед этим консультациями была, и пауза довольно приличная, а сами переговоры возобновляются уже в двустороннем формате, что само по себе показательно. Неделей ранее, состоялась встреча представителя президента России Дмитриева с теми же Кушнером и Уиткоффом. После этого произошёл целый ряд корректировок, в том числе по нефтегазовому рынку, где были сняты некоторые ограничения, но что именно обсуждалось в привязке к украинскому вопросу, так и осталось за кадром. Возможно, обмен позициями был куда шире, чем кажется. Почему украинская делегация поехала сейчас в Штаты, тоже, в общем, несложно понять. Примерно две недели назад Трамп снова начал вспоминать про украинский трек и, что называется, попинывать тушку Зеленского. И я уже не раз говорил, что это напрямую связано с тем, что иранская операция пошла не так, как планировалось в Белом доме.И на фоне того, что иранский кейс начинает затягиваться, Трамп вспоминает о том, что у него есть ещё не закрытый украинский вопрос, который он хотел бы предъявить как быстрый политический результат. Но, переговорный трек по Украине в какой-то момент зашёл в тупик, причём при активнейшем участии европейцев, в первую очередь Лондона, и именно в тот момент, на мой взгляд, были окончательно приняты решения по активации иранского направления. Сейчас же ситуация только усложняется. Иранская история приобретает характер не просто затяжной операции, а полноценной войны. Белый дом запрашивает у Конгресса дополнительные двести миллиардов долларов. Всерьёз обсуждается сценарий, при котором конфликт может затянуться как минимум до сентября. Более того, ускоренными темпами прорабатывается вариант сухопутной операции. На текущий момент наиболее вероятный сценарий - попытка взять под контроль прибрежные районы Ирана в районе Ормузского пролива, чтобы минимизировать риски для судоходства.Но даже в этой логике возникает масса вопросов. Даже если американцы смогут зайти в тот же Бендер-Аббас и закрепиться, что само по себе крайне непростая задача, остаётся главный вопрос, что делать дальше? Иран сохраняет возможность наносить удары ракетами и беспилотниками по танкерам, газовозам и инфраструктуре в Персидском заливе. Да, давление на судоходство может снизиться, но не исчезнет. Более того, удержание миллионной агломерации потребует колоссального ресурса, а у США на Ближнем Востоке сейчас всего несколько десятков тысяч военных, и даже задействование 82-й дивизии (до двадцати тысяч человек) не выглядит как решение проблемы. В итоге мы получаем ситуацию, при которой иранский кейс не даёт Трампу быстро выйти из конфликта и закрыть его красивой победой, а значит, он вынужден возвращаться к украинскому направлению как к потенциальному источнику быстрых политических очков. Но и здесь всё упирается в ту же самую проблему, которая возникла после раунда в Швейцарии, переговоры стоят, политического движения нет, а значит, раздражение только накапливается. Ну и на этом фоне, если смотреть трезво, без всей этой ежедневной мишуры и реляций, перемогами у Дональда Фредовича вообще не пахнет. Венесуэльский кейс с сидящим в тюрьме Мадуро никого не взбодрил, не впечатлил и, по большому счёту, не дал никакого электорального эффекта для Республиканской партии. Ноль. Пустота. С Ираном тоже удар в штангу. А значит, приходится возвращаться к теме Украины как к единственному более или менее управляемому, как им кажется, кейсу, где можно попытаться изобразить хоть какую-то победу. И Трамп возвращается. Попинывает Зеленского, причём демонстративно и жёстко, выдаёт по мордасам информационно, формулирует тезисы в духе "последний человек, от которого нам нужна помощь", и добавляет тут же в духе своей авторской политической эклектики: "мы-то помощи у Украины просили, а они нам ничего не дали". Это, как раз, про ту самую историю с инвестициями Эрика Шмидта в украинский оборонный сектор, в дроны-перехватчики, где, по сути, американцев банально кинули. Ки-ну-ли, как говорил персонаж из "Жмурок". И это тоже ложится в копилку личного раздражения Трампа. При этом ситуация выглядит почти комично: "мыши плакали, кололись, но продолжали есть кактус". Трамп решил вернуться к переговорам по украинской проблематике, потому что деваться некуда.Почему при этом на этих переговорах нет российской делегации, вопрос риторический. А зачем она там сейчас нужна? Я уже не раз говорил, и это подтверждают и инсайды, и во многом даже публичные заявления, что техническая часть давно проговорена. Что, как, где, через какие механизмы — остановка боевых действий, проведение выборов, появление легитимных подписантов на Украине, линии разграничения, контроль безопасности, гарантии, гуманитарные вопросы, НАТО, даже в некоторой степени Евросоюз — всё это проработано. Остались политические решения. А вот с ними и проблема. Потому что Киев, с подачи Лондона и ряда европейских столиц, в ряде ключевых точек просто кладёт с пробором на весь переговорный процесс, на Вашингтон и на любые договорённости. Лирическое отступление. Вы посмотрите, как раздухарился Фридрих Мерц. На съезде ХДС он уже открыто говорит о плохих отношениях с Трампом. То есть европейские элиты, похоже, приняли для себя решение, что Трамп это уже хромая утка, что его или уже пересидели, или вот-вот пересидят. И в этой логике действуют и Зеленский, и значительная часть его окружения, а именно те, кто ориентирован не на США, а на Лондон и глобалистские структуры. У них логика простая: плевать, что будет с Украиной, с промышленностью, с населением, главное тянуть войну дальше.И вот на этом фоне украинская делегация едет в США, а параллельно за день до этого появляются новости о том, что та самая "дроновая сделка" на миллиарды, о которой говорил Зеленский, внезапно расширяется, туда добавляют морские дроны, ещё какие-то "инновации", расширяют номенклатуру. Смотрится это, мягко говоря, комично. Потому что Соединённым Штатам это не нужно. Специалисты у Киева, да, есть, опыт есть, но это не дефицит для США. Они при необходимости ангажируют кого угодно и где угодно. Технологии в основном не украинские, компоненты не украинские, какие-то локальные решения есть, но это не то, за что можно всерьёз торговаться. В итоге получается довольно простая картина. Киев пытается продать то, что Вашингтону не нужно, Вашингтон раздражён и ищет быстрый результат, Европа играет свою игру и уже мысленно списывает Трампа, а сам переговорный процесс завис между этими факторами. И в этой конфигурации, я уверен, никакой сделки не будет до тех пор, пока США не решатся переломить ситуацию. Сомнительно. Я, честно говоря, в какой-то прорыв, в появление конкретики, в реальную имплементацию политических решений, в движение по дорожной карте к миру сейчас не верю вообще. Для этого должно произойти что-то экзистенциальное, что-то такое, что резко изменит баланс. Трамп должен нанести очень жёсткий, персональный удар по Зеленскому, поставить его в ситуацию, где у него не останется пространства для манёвра. Но по факту мы наблюдаем прямо противоположное. Из происходящего скорее следует довольно очевидный вывод, что Зеленский, Банковая и их окружение, ориентированное на глобалистов, уже готовятся к разрыву с Соединёнными Штатами. Пока сохраняется инерция, пока остаётся критически важный элемент в виде передачи разведданных, они держатся в переговорах. Но, судя по всему, работа над тем, чтобы пережить этот момент разрыва, уже ведётся.Они понимают, что наступит точка, когда эти данные перестанут поступать, когда начнётся открытый конфликт с Трампом, и к этому сценарию они внутренне готовятся. Это пока предположение, но оно логично вытекает из всей линии поведения. И если смотреть шире, то мы наблюдаем не переговоры, а имитацию ради самой имитации. Уже даже не ради получения каких-то бонусов от Вашингтона. Да и каких собственно? Программа PURL по факту выдыхается, там нечего системно поставлять. Главная проблема Украины сейчас это ПВО, это ракеты, это ресурс, которого нет. И именно поэтому, Лондон как сюзерен Киева, с привлечением Мадрида, пытается выстроить альтернативную конфигурацию (контракты украинской делегации во время визита в Испанию), частично заместить американскую ПВО компоненту европейской.То есть для Киева уже становится очевидным сценарий, при котором Соединённые Штаты отходят, и дальше приходится выживать за счёт европейской инфраструктуры, британского кураторства и собственных схем. При этом они искренне верят, что Трамп к январю двадцать седьмого года, после формирования нового Конгресса, окончательно превратится в хромую утку, а дальше уже на горизонте двадцать восьмой год и выборы президента США. И в этой логике этой антироссийской коалиции всё равно, что будет к тому моменту с Украиной как государством, в каком виде она сохранится, где пройдёт линия разграничения, по Днепру или западнее. Их стратегия шире. Они мыслят категориями грядущего глобального столкновения конца двадцатых, начала тридцатых годов. А до того им надо сдерживать Россию, выматывать её, заставлять тратить ресурсы, ограничивать развитие, тормозить перевооружение, создавать точки внутреннего напряжения. В их представлении эта война - ключевой инструмент, краеугольный элемент всей конструкции выживания европейских элит. Поэтому эта война должна продолжаться.И на этом фоне поездка делегации в США выглядит скорее формальностью. Трамп пинает Киев, потому что ему нужна своя перемога к выборам в Конгресс, нужна быстрая история, которую можно продать избирателю. Но в текущей конфигурации, уверен, это все не сработает. И, скорее всего, ничего у него не получится. Пустые хлопоты.*внесен в РФ в список экстремистов и террористов

Михаил Павлив https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/07/1d/1056543110_402:29:900:527_100x100_80_0_0_bf3b22c9dfaac9b3dd63a50094962766.jpg

