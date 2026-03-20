Вызов Анкаре, провалы ВСУ, ЕС в тупике. Хроника событий на утро 20 марта

Турция может ответить на атаки Украины по инфраструктуре газопроводов. ВС РФ уничтожают противника и технику. Попытки ЕС убедить Венгрию одобрить кредит Киеву зашли в тупик

2026-03-20T10:00

Атаки Украины на инфраструктуру трубопроводов "Турецкий поток" и "Голубой поток" в Черном море выходят за рамки противостояния с Россией, подчеркнул турецкий политический обозреватель Энвер Демирель Йылмаз."Это уже не просто эпизод в рамках конфликта с Россией, а прямой вызов энергетической безопасности Турции", - указал он.Обозреватель напомнил, что Анкара с начала конфликта оказывала Киеву как военную, так и дипломатическую помощь. Он отметил, что Турция сыграла ключевую роль в обеспечении устойчивости Киева - от поставок беспилотников до запуска зернового коридора и поддержания баланса в Черном море.Йылмаз подчеркнул, что экспорт украинского зерна и подсолнечного масла стал возможен во многом благодаря созданной Турцией системе безопасности и дипломатической поддержке.При этом он указал, что удары по газопроводам, обеспечивающим более 40 процентов энергопоставок Турции, подрывают основы двусторонних отношений и являются недопустимыми.Йылмаз подчеркнул, что украинскому руководству следует учитывать зависимость экспорта от турецкой инфраструктуры и дипломатии.По его оценке, атаки произошли в крайне чувствительный момент, когда после удара Израиля по иранскому месторождению "Парс" Турция уже столкнулась с потерями газа на уровне 10-15 процентов. Эксперт считает, что выбор времени не был случайным и свидетельствует об усилении давления на энергетическую устойчивость Турции.Он также допустил, что Украина выходит за рамки собственных военных задач и становится частью более широкой геополитической игры, а характер атаки указывает не только на военные, но и на политические цели.Эксперт отметил, что сбалансированная позиция Турции в иранском кризисе могла вызвать недовольство отдельных внешних игроков, в связи с чем нельзя исключать использование Украины как инструмента давления.В заключение эксперт заявил, что превращение Черного моря в зону операций внешних игроков противоречит интересам региональной стабильности и недопустимо.Через трубопроводы идут поставки российского газа в Турцию через Черное море. Вторая нитка "Турецкого потока" предназначена еще и для снабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы.В конце февраля президент РФ Владимир Путин на заседании коллегии ФСБ предупреждал о подготовке подрыва "Турецкого" и "Голубого" потоков. По его словам, противники уже не знают, что предпринять для разрушения мирного процесса по Украине.Объекты критически важной инфраструктуры для экспорта газа по "Турецкому потоку" и "Голубому потоку" в период 17-19 марта подверглись новым атакам, сообщил в четверг "Газпром". Киевский режим продолжает и усиливает попытки ударов беспилотниками по компрессорным станциям, обеспечивающим работу "Турецкого потока" и "Голубого потока", заявил в свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Провалы ВСУВ ночь на пятницу взрывы раздавались в Киевской области, Харькове, временно оккупированном Запорожье и других регионах Украины. Российские военные также били по целям Вооруженных сил Украины в Одесской и Днепропетровской областях.Телеграм-канал Украина.ру уточнил, что ночью в центре масштабной атаки БПЛА типа "Герань" и расчётов ОТРК "Искандер" находились цели в Одессе и области (в том числе в портах), в Харькове и окрестностях, а также в Днепропетровской, Николаевской, Черниговской и Сумской областях.Военный эксперт Андрей Марочко рассказал, что Вооруженные силы России, освободив Федоровку Вторую, установили контроль над трехкилометровым отрезком дороги Славянск — Артемовск.По этому маршруту Киев снабжал свои войска у Рай-Александровки в ДНР.Командир разведывательно-штурмового отряда бригады "Волки" с позывным Журба рассказал, что российские войска продвигаются под Славянском и Краматорском через плотную оборону Вооруженных сил Украины. По его словам, сдача в плен и отступление стали единственным шансом бойцов ВСУ на выживание на этом направлении.Антитеррористическое подразделение "Горыныч" регионального Управления ФСБ России уничтожило четыре украинских пункта управления БПЛА в Константиновке в ДНР, с которых украинские террористы осуществляли налёты на Дзержинск и Горловку, информировали в пресс-службе УФСБ России по ДНР.Расчет системы противовоздушной обороны группировки войск "Север" отразил атаку беспилотников ВСУ по позициям штурмовиков в Сумской области, уничтожив за час 15 БПЛА, сообщил РИА Новости командир мобильной огневой группы с позывным "Казбек".В российских силовых структурах рассказали, что ВС РФ практически полностью уничтожили третий батальон 108-й отдельной бригады территориальной обороны ВСУ на Запорожском тактическом направлении.Там же отметили, что украинские подразделения применяют беспилотники для предотвращения дезертирства своих военнослужащих в Харьковской области.ЕС в тупикеПопытки ЕС убедить Венгрию одобрить кредит на 90 миллиардов евро Украине заходят в тупик, поскольку Будапешт продолжает связывать свою позицию с поставками российской нефти по заблокированному Украиной трубопроводу "Дружба"."Лидеры обсуждали на саммите Украину и кредит в 90 миллиардов (евро - ред.), и (премьер-министр Венгрии Виктор - ред.) Орбан не меняет своей позиции по этому вопросу. Он говорит, что если поток газа по трубопроводу "Дружба" в Венгрию не возобновится, он не сможет дать зеленый свет ничему, что выгодно Украине. Поэтому лидеры продолжают обсуждать, чтобы найти решение этой проблемы", - пишет РИА Новости со ссылкой на знакомый с ситуацией источник.Отмечается, что этот вопрос становится одним из самых сложных на саммите, поскольку ЕС стремится сохранить единство позиций по Украине, одновременно сталкиваясь с необходимостью учитывать разные энергетические потребности стран-членов.Несмотря на это, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заверила, что ЕС намерен согласовать кредит "так или иначе"."Кредит остается заблокированным, потому что один из руководителей не держит своего слова. Но позвольте мне повторить то, что я уже говорила в Киеве: мы сделаем это (согласуем кредит - ред.) так или иначе", - заявила она.Президент Франции Эммануэль Макрон подтвердил, что у Евросоюза не существует плана Б и альтернативы кредиту Украине на 90 миллиардов евро, который был принят лидерами ЕС в декабре 2025 года."Плана Б нет, потому что план А должен быть выполнен - речь идет о доверии к Европейскому совету", - сказал Макрон.Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер уверен, что кредит ЕС Украине будет предоставлен в течение месяца."Мы уверены, мы оптимистично настроены в отношении того, что реализуем это (кредит - ред.) в течение месяца", - сказал де Вевер.А глава шведского правительства Ульф Кристерссон отметил, что лидеры Евросоюза подвергли Орбана необычно резкой критике за отказ разблокировать выделение кредита Украине."Я никогда раньше не слышал такой резкой критики", — сказал Кристерссон, которого цитирует издание Euractiv.По словам шведского премьера, несмотря на тупиковую ситуацию, кредит все равно будет выделен."Деньги поступят, но будет задержка", — сказал он.Сам Орбан ранее заявил, что держался на саммите ЕС как стойкий оловянный солдатик и не поддался шантажу.О позиции Венгрии - в материале Венгрия заблокировала выделение Украине 5,5 миллиарда евро из-за нефти на сайте Украина.ру.

