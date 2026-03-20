Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260320/u-lukoyla---minus-trillion-iz-za-sanktsiy-globalnaya-integratsiya-prikazala-dolgo-zhit-1077015166.html
У "ЛУКОЙЛа" - минус триллион из-за санкций. Глобальная интеграция приказала долго жить
Компания "ЛУКОЙЛ" подсчитала чистый убыток за 2025 год. Цифра безрадостная - почти 1,7 трлн рублей. Виной всему - американские санкции
эксклюзив
европа
запад
сша
нпз
россия
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/07/15/1056386297_0:462:2819:2047_1920x0_80_0_0_8e95df9e5939a4c1bbf66a5c58e4edc8.jpg
https://ukraina.ru/20251117/1071753957.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Павел Котов
Павел Котов
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/07/15/1056386297_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_857f2415cc8ef94beba5898cded8c030.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, европа, запад, сша, нпз, россия
Эксклюзив, Европа, Запад, США, НПЗ, Россия

У "ЛУКОЙЛа" - минус триллион из-за санкций. Глобальная интеграция приказала долго жить

17:04 20.03.2026
 
© РИА Новости . Илья Питалев / Перейти в фотобанкПункт подготовки нефти компании "Лукойл" в районе города Покачи.
Пункт подготовки нефти компании Лукойл в районе города Покачи. - РИА Новости, 1920, 20.03.2026
© РИА Новости . Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Павел Котов
автор издания Украина.ру
Все материалы
Компания "ЛУКОЙЛ" подсчитала чистый убыток за 2025 год. Цифра безрадостная - почти 1,7 трлн рублей. Виной всему - американские санкции
Эпоха хищений и конфискаций
Еще вчера российские компании — лидеры отечественного добывающего сектора, такие как "ЛУКОЙЛ", — были всемирно признанными игроками: их бренды знали практически в любом уголке земного шара, заправки стояли в городах Европы и Америки, а активы приносили миллиарды долларов ежегодно.
Теперь времена изменились - по мировому бизнесу российских компаний катком проехала серия санкций и, что куда серьезнее, массовых арестов имущества. В отчете "ЛУКОЙЛа" за 2025 года зафиксирован убыток от потери зарубежных активов на сумму почти в 1,7 трлн рублей.
Для "ЛУКОЙЛа" все началось ещё в "тучные нулевые", когда звучали слова про мировую интеграцию, экономику без границ и про то, что российские ресурсы нужны всем.
Логично, что одна из крупнейших частных нефтяных компаний страны — и первая по радиусу зарубежных интересов — методично скупала лицензии, доли и заводы за рубежом. Стратегия казалась безупречной: диверсификация доходов, устойчивость к внутренним колебаниям, присутствие на рынках Европы и США.
Особую роль играли европейские активы, где бренд Lukoil воспринимался наравне с Shell или BP: сеть заправок, НПЗ, десятки дочерних компаний в странах Старого Света — все это десятилетиями работало на имидж и прибыль. Сегодня же стало ясно: от грандиозной инфраструктуры российских компаний на Западе мало уже что осталось, точнее осталось, но уже для других владельцев.
Тревожный сигнал
Формально, проблема с убытками "ЛУКОЙЛа" — лишь часть общего вала антироссийских решений на мировых финансовых рынках.
С 2022 года российский бизнес подвергается атаке со стороны коллективного Запада: аресты счетов, заморозка имущества, жесткие трансграничные ограничения. И если на замороженные золото-валютные активы Центробанка еще руки не дотянулись, то конфискация коммерческих активов происходит куда более решительно и без лишних дискуссий.
Весной и летом 2022 года сразу несколько европейских стран (Румыния, Италия и Болгария) ввели ограничения, де-факто национализировав объекты, принадлежащие российским бенефициарам. Во Франции, Германии и Испании начался "раздел" активов, часто за копейки передаваемых в руки новых владельцев. У "ЛУКОЙЛа" эти потери измеряются сотнями миллиардов рублей.
Взять для примера Румынию: здесь "ЛУКОЙЛ" управлял крупным нефтеперерабатывающим заводом и обширной сетью АЗС.
После введения санкций подразделения компании оказались в подвешенном состоянии — заморожены банковские операции, появились внешние управляющие, ограничен экспорт продукции. Официально имущество не национализировали, но контролировать его российские владельцы больше не могут: деньги уходят неизвестно куда, задолженности накапливаются.
В Италии и Болгарии судьба дочерних фирм складывалась похожим образом. Чуть легче обошлось в Сербии, где некоторое время рассматривались компромиссные схемы передачи контроля западным или местным структурам — но и там российский капитал быстро вытесняется, зачастую заменяясь представителями Запада.
Для широкой публики сумма в полтора триллиона рублей кажется чем-то абстрактным. Но можно попробовать осмыслить этот убыток в конкретных цифрах: 1,7 трлн рублей — это примерно полтора годовых оборота российского федерального бюджета на образование.
Это больше, чем вся прибыль "ЛУКОЙЛа" за все годы присутствия компании на ряде зарубежных рынков. Для частного бизнеса это — масштабная катастрофа, для государства — тревожный сигнал.
Крушение иллюзий
Российский бизнес исторически считал западные юрисдикции образцом надежности: банки, предсказуемая судебная система, уважение к частной собственности. Однако практика последних лет показала — во времена политических кризисов и во время войн национальные правительства действуют куда циничнее и жестче, чем велят "бумаги" и инвестиционные соглашения.
Активы компаний из "страны-изгоя", роль которой сейчас пытаются навязать РФ, легко блокируются, переводятся под внешний контроль, уходят на погашение вымышленных долгов, а о юридической защите приходится забыть.
Потери "ЛУКОЙЛа" — лишь часть глобального сценария, в котором Россия методично выдавливается с мировых сырьевых и промышленных рынков. Вслед за нефтяниками подобная участь постигла представителей металлургии, электроэнергетики, даже сектора IT и телекоммуникаций.
Игорь Юшков интервью - РИА Новости, 1920, 17.11.2025
17 ноября 2025, 17:30
Игорь Юшков: США делают все, чтобы лишить Лукойл зарубежных активов в Болгарии, Румынии и ИракеНе надо нефть хоронить, но когда-нибудь она уйдет. Один саудовский министр энергетики когда-то сказал: "Каменный век закончился не потому, что кончились камни. Нефтяной век закончится не оттого, что закончится нефть". То есть со временем что-то другое придумают. Но когда это произойдет – сказать сложно. Технические революции предсказать невозможно
Но именно триллионные потери "ЛУКОЙЛа" можно рассматривать как громкий сигнал для всего крупного бизнеса: ничто в западной экономике отныне не является гарантией безопасности.
Отдельная трагедия для "ЛУКОЙЛа" — невозможность вернуть хотя бы часть вложенных средств. Если в ряде случаев российские банки еще могут судиться за депозиты, то бизнесу с реальными активами (заводы, торговые площади, оборудование) практически не остается никаких шансов на компенсацию.
Западные суды либо отказывают в рассмотрении исков, либо процесс затягивается на годы — а за это время имущество полностью переводится в другие руки.
Чем закончится "перераспределение" крупных активов
Можно ли назвать происходящее честной конкуренцией? Ответ очевиден: на Западе больше не стесняются использовать даже не экономические, а прямо политические инструменты устранения конкурентов.
Конфискация и аресты стали рутиной, играя на руку национальным компаниям. На них переходят те самые активы, которые десятилетиями создавали и поддерживали российские инвесторы.
Для Европы, сталкивающейся с энергетическим кризисом, это выгодное решение: не нужно заниматься реорганизацией, строить с нуля инфраструктуру или вводить новые стандарты — российские компании всё уже построили за свой счёт, западному бизнесу остаётся только буквально сменить вывеску и подсчитывать прибыль.
Возможность возвращения хотя бы части капитала в повестке дня не стоит. Российский бизнес по-прежнему в черном списке, любое юридическое сомнение трактуется не в его пользу, переговоры ведутся лишь по части замороженных изначально частных вкладов, да и те — вяло и с туманной перспективой.
"ЛУКОЙЛ" и прочие гиганты вынужденно ищут новые рынки сбыта, арендуют плавучие склады, прибегают к сложным схемам с Китаем, Индией, Сербией и другими государствами. Но вернуть уже утраченные позиции в Европе и США практически невозможно.
Некоторые злорадствуют: мол, нечего было "таскать капитал за границу" и "кормить Запад". При этом становится понятно: российскому бизнесу просто не оставили выбора, условия работы и безопасность сегодня имеешь только на собственной территории. Любая глобальная интеграция оказалась иллюзией.
История "ЛУКОЙЛа" — это предупреждение для всех, кто еще мечтает о больших доходах на зарубежных рынках.
И последний вопрос: кто следующий на очереди в "санкционную мясорубку", и готов ли российский бизнес к тому, что завтра терпеть огромные убытки придется любой компании — от крупнейшего игрока до небольшого экспортера комплектующих?
О том, что сейчас происходит с экономикой Украины - в материале издания Украина.ру Экономика Украины и война: Словакия реализовала угрозу, а Киев надеется на импорт электроэнергии.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
ЭксклюзивЕвропаЗападСШАНПЗРоссия
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
17:04У "ЛУКОЙЛа" - минус триллион из-за санкций. Глобальная интеграция приказала долго жить
16:44Известная певица сделала неожиданный прогноз об окончании войны на Украине
16:09Двух жителей Ростовской области признали террористами
16:00Поморский сепаратизм. По методичкам Грушевского
15:59"Герани" атаковали Качановский газоперерабатывающий завод, ПВО РФ отбила атаки ВСУ. Новости к 16.00
15:49Венгрия обвинила Украину в терроризме, Франция захватила танкер. Новости к этому часу
15:14ТЦК массово подают в суды на украинских уклонистов
14:51Израиль и США бомбят Иран, Москва обеспокоена безрассудством агрессоров. Новости к этому часу
14:40Обстановка на Херсонском направлении
14:30Украинские депутаты угрожают провалить законопроект о повышении налогов
14:14На Украине умер "патриарх"-раскольник Филарет
14:06Донбасс будет самодостаточным. Но для этого нужны инвестиции, воля власти и, главное, люди
14:00Принудительная эвакуация в Харьковской области, беспилотная опасность в Брянской области. Новости к 14.00
13:47Лжепатриарх Филарет: жизнь раскольника
13:40Европа до сих пор провоцирует продолжение конфликта на Украине - Песков
13:36Российская нефть - фактор выживания ЕС, Украина просит истребители Катара. Новости к этому часу
13:27Принципы выше выживания. ЕК подписала приговор потребителям, отказавшись от российского газа
13:1720 марта 2026 года, утренний эфир
13:02Имперский легион: здесь воюют только православные
13:01Метод кнута и пряника, иначе никак: командир медсанбата о специфике работы в приграничье
Лента новостейМолния