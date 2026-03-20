Смерть раскольника. Итоги 20 марта

На Украине на 98-м году жизни умер создатель и лидер "Киевского патриархата" Михаил Денисенко, более известный как Филарет

2026-03-20T17:30

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

О смерти создателя "Украинской православной церкви Киевского патриархата" Михаила Денисенко, более известного как Филарет, сообщил глава раскольничьей "Православной церкви Украины" и Сергей Думенко, также известный как Епифаний."Сегодня глубокая печаль и жалость в моём сердце, как и в сердцах многих украинцев, ведь ныне завершился земной путь Святейшего Патриарха Филарета. Призываю всеукраинскую паству возносить сердечные молитвы за упокой души новопреставленного патриарха Филарета, который сегодня отошёл к Господу. Просим у Всевышнего принять его в Своём Небесном Царстве. Сердечные сочувствия родным покойного владыки!" – написал Епифаний в соцсетях.Он также заявил, что в сторонники "ПЦУ" всегда будут помнить "поучения патриарха Филарета о важности поддержания единства Украинской Церкви около Киевского Престола"."Будем помнить и выполнять также его уроки и поучения о важности соборности, о смирении перед волей Божьей и волей полноты Церкви, об отверженном служении Богу, Церкви Христовой и украинскому народу", – указал лидер украинских раскольников.Спикер "Киевской митрополии ПЦУ" Иван Зоря, более известный как Евстратий, сообщил, что Филарет умер от "последствий обострения хронических болезней на 98-м году жизни, 77-м году монашества и на 65 году архиерейства"."Именно благодаря его решению и сознательной позиции стало возможным успешное проведение 15 декабря 2018 года Объединительного Собора в Святой Софии в Киеве, организационное создание единой поместной "Православной Церкви Украины", получение Томоса об автокефалии. И несмотря на дальнейшие всем известные сложные события мы искренне свидетельствует, что всегда неизменно уважали вклад патриарха Филарета в создание церкви. Именно поэтому в великой духовной радостью восприняли, и я лично, и может все в "Православной Церкви Украины" наши с патриархом недавние встречи и совместную молитву, которые стали свидетельством победы и любви и братского мира во Христе", – отметил Евстратий."Всем известные сложные события", о которых он писал в соцсетях Евстратий – ссора между Филаретом, который думал, что будет контролировать раскольничью структуру, и молодыми иерархами "ПЦУ" во главе с Епифанием. Последний, как и большинство "клира" раскольничьей структуры – выходец из "Киевского патриархата". Ряд СМИ даже подозревали его в родстве с Филаретом. Возглавив "ПЦУ" Епифаний стал проводить независимую от Филарета политику."Предстоятель ничего не делает внутри церкви без согласия патриарха (самого Филарета – Ред.). Патриарх председательствует на заседаниях Священного Синода и на соборах церкви ради сохранения единства, ее роста и утверждения. Митрополит Епифаний не только не сотрудничает с патриархом Филаретом, как обещал, но даже не встречается и не звонит, за исключением нескольких раз. На словах перед духовенством и журналистами говорит о единстве и сотрудничестве, а делает все противоположное. Пугает отзывом томоса, а сам делает все, чтобы это произошло", – жаловался Филарет на Епифания в 2019 году.Он также заявлял, что "ПЦУ" нельзя назвать автокефальной церковью."Не называйте "ПЦУ" канонической церковью, не утверждайте неправду. Она не признана другими церквями канонической, а признана только одним Вселенским патриархом", - подчёркивал Филарет.В конечном итоге Филарет заявил о возобновлении деятельности "Киевского патриархата" и фактическом разрыве с "ПЦУ". Однако большинство "священников" "патриархата", в т.ч. и такие близкие сторонники Филарета, как Евстратий, перешли под руководство Епифания.При этом сам Филарет в своё время тоже ушёл в раскол. И это несмотря на то, что в Русской православной церкви он занимал высокие посты и демонстрировал свой патриотизм."Я сын шахтёра, стал архимандритом и ректором. При какой другой власти это могло бы случиться? Под чьим небом вы живёте? Чей хлеб едите? По чьей земле ходите? Вы неблагодарные, вас советская власть учит…", – распекал Филарет в 1959 году семинариста Павла Адельгейма, которого по политическим мотивам он тогда исключил из Киевской духовной семинарии.В 1966 году он стал экзархом Украины и постоянным членом Синода РПЦ. В том же году его возвели в сан митрополита. После смерти патриарха Пимена с 3 мая по 7 июня Филарет был патриаршим местоблюстителем Русской православной церкви. Он рассчитывал на помощь Комитета госбезопасности и руководства КПСС на выборах главы РПЦ, но просчитался."Он (Филарет – Ред.) пошёл накануне выборов к Анатолию Ивановичу Лукьянову (тогда – председателю Верховного Совета СССР – Ред.) и говорит, что есть договорённость с ЦК, что именно он будет патриархом. На что Лукьянов ответил: "Михаил Антонович, теперь мы вам не можем помочь: как решит Собор, так и будет"", – вспоминал позднее митрополит Харьковский и Богодуховский Никодим.В результате тайного голосования 7 июня членами Поместного собора Филарет получил 66 голосов, тогда как за митрополита Ленинградского и Новгородского Алексия было отдано 139 голосов, за митрополита Ростовского и Новочеркасского Владимира — 107.Разочарованный результатами выборов Денисенко устроил демарш, потребовав автокефалию для Украинской православной церкви. В ответ выработали компромиссный вариант: УПЦ даровали беспрецедентную административную и финансовую свободу. При этом её предстоятель остался членом высшего руководящего органа РПЦ — Синода, а значит, получил возможность влиять не только на судьбу Украинской, но и на судьбу Русской православной церкви.На Архиерейском соборе 1992 года Филарет согласился с таким статусом возглавляемой им Украинской православной церкви и поклялся не допустить раскола. Однако, вернувшись из Москвы в Киев, стал всё отрицать. В итоге украинские архиереи отстранили его от управления УПЦ. И тогда он создал "Киевский патриархат", для которого украинские националисты при поддержке властей стали отнимать храмы канонической Церкви.В 1997 году на Архиерейском соборе РПЦ Филарета предали анафеме.На заявления руководства "ПЦУ" уже обратили внимание некоторые украинские националисты."Московская церковь налагала на него анафему, Константинопольская боялась, ученики, которых он рукоположил его предали, но несмотря на всё он был и всегда остался главным строителем "Украинской православной церкви Киевского патриархата". К сожалению, уже начался фестиваль фарисейства "как они его любили", те, которые предали и оболгали. Прости им, Господи, ибо не ведают, что творят", – заявил бывший народный депутат Украины Игорь Мосийчук* (внесён в список экстремистов и террористов – Ред.).Тем временем Владимир Зеленский выразил Епифанию свои соболезнования в связи со смертью Филарета, назвав покойного "сильной личностью и одним из наиболее крепких защитников украинской церкви, самостийности (в ориг. самостійності, а не незалежності - независимости – Ред.) и государственности".Подробнее о жизненном пути Филарета – в статье Василия Стоякина "Лжепатриарх Филарет: жизнь раскольника".

Егор Леев

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

