ПВО РФ отработала по БПЛА, Чугуев снова атакован. Новости к этому часу - 20.03.2026 Украина.ру
ПВО РФ отработала по БПЛА, Чугуев снова атакован. Новости к этому часу
ПВО РФ отработала по БПЛА, Чугуев снова атакован. Новости к этому часу - 20.03.2026 Украина.ру
ПВО РФ отработала по БПЛА, Чугуев снова атакован. Новости к этому часу
Противовоздушная оборона России отразила очередную атаку БПЛА ВСУ. Об этом и других новостях в ежедневной сводке произошедшего 20 марта написал Телеграм-канал Украина.ру
2026-03-20T20:13
2026-03-20T20:13
чугуев
россия
калужская область
пво
спецоперация
сво
дзен новости сво
новости сво сейчас
новости сво россия
новости сво
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102193/87/1021938777_0:126:2409:1481_1920x0_80_0_0_ef5c3993c1a1dd2bd08d4d25a594dc29.jpg
🟥 ВСУ нанесли удар по поселку Суземка Суземского района. "В результате варварской атаки по территории социального учреждения, к сожалению ранена мирная жительница. Женщина доставлена в больницу, где ей оказана необходимая медицинская помощь. Осколками повреждено административное здание. Работают оперативные и экстренные службы", - рассказал губернатор Брянской области Александр Богомаз.🟥 Сегодня днём силами ПВО уничтожены 5 вражеских БПЛА над территориями Боровского, Дзержинского и Малоярославецкого муниципальных округов Калужской области. По предварительной информации, пострадавших и разрушений инфраструктуры нет, сообщил губернатор Владислав Шапша;🟥 В Чугуеве Харьковской области прогремел взрыв. Местные власти утверждают, что российский БПЛА ударил по инфраструктурному объекту в одном из микрорайонов города;🟦 Бронированные машины Скорой помощи будут защищать медиков от атак дронов ВСУ в Грайворонском округе Белгородской области."Машины оснащены антидроновыми сооружениями — так называемыми "мангалами". Кроме этого, все бригады скорой помощи обеспечены средствами защиты, касками и бронежилетами", - рассказал губернатор Вячеслав Гладков.Ранее на эту тему: Катар отказал Зеленскому, тянущемуся к MAX. Новости к этому часуВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
чугуев
россия
калужская область
украина
брянская область
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102193/87/1021938777_134:0:2275:1606_1920x0_80_0_0_1b7f4496078121b90b64764eb043615c.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
чугуев, россия, калужская область, пво, спецоперация, сво, дзен новости сво, новости сво сейчас, новости сво россия, новости сво, владимир зеленский, украина.ру, всу, бпла сегодня, атака бпла, украина, брянская область, александр богомаз, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, мирные жители, военные преступления
Чугуев, Россия, Калужская область, ПВО, Спецоперация, СВО, дзен новости СВО, новости СВО сейчас, новости СВО Россия, новости СВО, Владимир Зеленский, Украина.ру, ВСУ, БПЛА сегодня, атака БПЛА, Украина, Брянская область, Александр Богомаз, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины, мирные жители, Военные преступления

ПВО РФ отработала по БПЛА, Чугуев снова атакован. Новости к этому часу

Противовоздушная оборона России отразила очередную атаку БПЛА ВСУ. Об этом и других новостях в ежедневной сводке произошедшего 20 марта написал Телеграм-канал Украина.ру
🟥 ВСУ нанесли удар по поселку Суземка Суземского района.
"В результате варварской атаки по территории социального учреждения, к сожалению ранена мирная жительница. Женщина доставлена в больницу, где ей оказана необходимая медицинская помощь. Осколками повреждено административное здание. Работают оперативные и экстренные службы", - рассказал губернатор Брянской области Александр Богомаз.
🟥 Сегодня днём силами ПВО уничтожены 5 вражеских БПЛА над территориями Боровского, Дзержинского и Малоярославецкого муниципальных округов Калужской области. По предварительной информации, пострадавших и разрушений инфраструктуры нет, сообщил губернатор Владислав Шапша;
🟥 В Чугуеве Харьковской области прогремел взрыв. Местные власти утверждают, что российский БПЛА ударил по инфраструктурному объекту в одном из микрорайонов города;
🟦 Бронированные машины Скорой помощи будут защищать медиков от атак дронов ВСУ в Грайворонском округе Белгородской области.
"Машины оснащены антидроновыми сооружениями — так называемыми "мангалами". Кроме этого, все бригады скорой помощи обеспечены средствами защиты, касками и бронежилетами", - рассказал губернатор Вячеслав Гладков.
Ранее на эту тему: Катар отказал Зеленскому, тянущемуся к MAX. Новости к этому часу
Больше материалов по теме:
ЧугуевРоссияКалужская областьПВОСпецоперацияСВОдзен новости СВОновости СВО сейчасновости СВО Россияновости СВОВладимир ЗеленскийУкраина.руВСУБПЛА сегодняатака БПЛАУкраинаБрянская областьАлександр БогомазВячеслав ГладковВооруженные силы Украинымирные жителиВоенные преступления
 
20:54В Одессе жители перекрыли улицу из-за отсутствия света
20:49На Украине цены на топливо выросли на 1-3 гривны за литр
20:46Беспилотники ВСУ атаковали четыре муниципалитета Белгородской области, пострадали два мирных жителя
20:43Орбан: компании ЕС тайно заключают контракты на нефть из России
20:41Самолет с премьером Чехии развернули в Прагу из-за угрозы теракта
20:38Трамп: Украина не помогла США в операции против Ирана, слова Зеленского были пиаром
20:17Рамиль Замдыханов: Исламский мир возненавидит Украину из-за войны с Ираном, но Зеленского это не волнует
20:13ПВО РФ отработала по БПЛА, Чугуев снова атакован. Новости к этому часу
20:00"Мой папа – герой". Как рисунок дочери делает солдата сильным и непобедимым
19:52Кто не доживёт до конца войны в Иране? О тотальном энергетическом кризисе и его последствиях
19:37Новости с Константиновского направления сообщает "Дневник десантника"
19:27Катар отказал Зеленскому, тянущемуся к MAX. Новости к этому часу
18:58Уточнены данные по украинским военспецам на Ближнем Востоке
18:38"Быстрый глобальный удар": как США обнуляют ядерное оружие
18:38Чак Норрис умер. Главное к этому часу
18:22Обстановку на Дружковско-Константиновском направлении докладывает "Донбасский партизан"
18:14Россия готовится к весеннему наступлению - АР
18:13Итоги 20.03.26: просчет Трампа, гнев арабского мира, новые "госизмены" на Украине
17:58Politico: Орбан вновь заблокировал кредит Украине от Евросоюза на 90 миллиардов евро
17:42"Избивал и угрожал отправить в штурмовики": начальник ТЦК удерживал людей в подвале
Лента новостейМолния