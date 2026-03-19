Атаки Украины: Зеленский "передал привет" Турции, Европе и США. Итоги 19 марта - 19.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260319/ataki-ukrainy-zelenskiy-peredal-privet-turtsii-evrope-i-ssha-itogi-19-marta-1076983722.html
Атаки Украины: Зеленский "передал привет" Турции, Европе и США. Итоги 19 марта
Атаки Украины: Зеленский "передал привет" Турции, Европе и США. Итоги 19 марта - 19.03.2026 Украина.ру
Атаки Украины: Зеленский "передал привет" Турции, Европе и США. Итоги 19 марта
"Газпром" сообщил об атаках на инфраструктуру "Турецкого" и "Голубого" потоков
2026-03-19T18:30
2026-03-19T18:30
эксклюзив
сша
иран
израиль
дональд трамп
юрий баранчик
эрдоган
газпром
the wall street journal
cnn
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102028/88/1020288881_0:260:3949:2481_1920x0_80_0_0_29366294a10a93e14f37245a19316287.jpg
Киев вновь пытался ударить по объектам, связанным с экспортными поставками по "Турецкому" и "Голубому" потокам, сообщил "Газпром"."В период 17-19 марта происходит эскалация атак на объекты критически важной инфраструктуры, обеспечивающей экспортные поставки газа по газопроводам "Турецкий поток" и "Голубой поток". В частности: по компрессорной станции "Русская" зафиксированы попытки удара двадцатью двумя (22) беспилотными воздушными средствами (БВС), по компрессорной станции "Казачья" - тремя (3) БВС, - по компрессорной станции "Береговая" - одним (1) БВС", – указывалось в публикации в телеграм-канале компании.Совместными действиями сил Министерства обороны РФ и мобильных оперативных групп атаки отражены, поражения объектов ПАО "Газпром" не допущено, подытожили в компании.Тем временем цены на газ в мире растут, что связано с событиями на Ближнем Востоке. 18 марта Tasnim сообщило, что Израиль и США атаковали иранские объекты нефтегазовой промышленности Эселуйе и Южный Парс на юге страны. В ответ представитель центрального штаба ВС Ирана заявил, что Тегеран будет уничтожать объекты энергетической инфраструктуры США и Израиля в ответ на удары по иранской территории.Позднее Иран атаковал один из крупнейших промышленных центров мира по производству сжиженного природного газа Рас-Лаффан в Катаре. Пострадало предприятие QatarEnergy.Позднее его директор Саад иль-Кааби в интервью Reuters заявил, что его компании возможно придётся объявить форс-мажор"Нам, возможно, придется объявить форс-мажор по контрактам на СПГ на срок до пяти лет, что затронет Италию, Бельгию, Корею и Китай. Я имею в виду, это долгосрочные контракты, по которым мы должны объявить форс-мажор. Мы уже объявили, но это был более короткий срок. Теперь это будет на любой период", – указал он.Также сообщалось, что ежегодные убытки от повреждённых объектов составят около $20 млрд.Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон не знал о намерении Израиля атаковать газовое месторождение Южный Парс."Израиль (...) жестоко атаковал крупный объект, известный как газовое месторождение Южный Парс" в Иране. Пострадала относительно небольшая часть месторождения. США ничего не знали об этой атаке, а Катар никоим образом не был к ней причастен и не имел представления о том, что это произойдёт", - написал Трамп в Truth Social.Он также заверил, что больше никаких атак на Южный Парс не будет."Больше никаких атак не будет совершено Израилем в отношении этого чрезвычайно важного и ценного месторождения, Южный Парс, если только Иран не примет неразумного решения атаковать очень невиновную сторону — в данном случае Катар", — пригрозил президент США.По его словам, в противном случае США нанесут удар невиданной ранее мощи по этому месторождению, даже если Израиль будет выступать против.Однако ряд американских СМИ обвинили Трампа во лжи. Так, телеканал CNN со ссылкой на израильский источник сообщил, что Трамп знал об атаке."Израильский источник, знакомый с темой данной атаки, накануне сказал CNN, что Израиль осуществил ее при координации с США. Это противоречит утверждениям президента", – сообщил канал.Схожу информацию распространило и издание Αxios. По информации его израильских и американских источников, Трамп был осведомлен о готовящемся ударе и координировал действия с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Целью атаки было сдерживание Ирана от дальнейших попыток нарушить поставки нефти через Ормузский пролив.Издание The Wall Street Journal сообщило, что Трампа заранее уведомили об атаке Израиля на иранское газовое месторождение. Более того, он поддержал атаку в качестве "послания" Ирану в связи с перекрытием Ормузского пролива. Теперь же Трамп выступает против атак на иранскую энергетическую инфраструктуру, считая, что Иран "понял сигнал". Об этом изданию сообщили неназванные чиновники.А вот кто не знал о готовящейся атаке на иранское газовое месторождение, так это ближневосточные союзники США. По информации The Wall Street Journal, власти арабских государств пришли в ярость из-за атак Израиля. Ранее эти власти "агрессивно" требовали от Вашингтона прекратить удары по энергетической инфраструктуре Ирана, указывалось в публикации The Wall Street Journal.Газета также цитировала советника премьер-министра Катара Маджеда Аль Ансари, который отметил, что удары по иранскому полигону, который является продолжением катарского полигона "Северный", - это "опасный и безответственный шаг на фоне нынешней военной эскалации в регионе".Теперь же, по информации источников издания, арабские политики "чувствуют, что находятся под прицелом".По оценкам Reuters, удар Ирана прошлой ночью уничтожил 17% экспортных мощностей природного газа Катара. Ожидается, что ремонт займет от трех до пяти лет.Российский политолог Юрий Баранчик указал, что теперь Иран, а не США дирижирует мировым рынком нефти и газа."Вчерашняя атака Ирана на один из крупнейших промышленных центров мира по производству сжиженного природного газа (СПГ) Рас-Лаффан в Катаре дала очередной толчок цен. Рас-Лаффан является крупнейшим в мире комплексом по производству и экспорту СПГ, мощностью около 77 млн т в год. Порт с акваторией около 4500 га представляет собой крупнейшую искусственную гавань в мире, через него проходит около 20% мировых поставок СПГ", – писал Баранчик в своём телеграм-канале.Он указал, что к полудню 19 марта рынок находился в стабильно-шоковом состоянии."Фьючерс на Brent в ходе торгов поднимался до $115–116 за баррель, после чего колебался около $113–115, тогда как ещё в начале марта он был около $90–100, а в феврале — около $70. Одновременно бренд нефти WTI поднимался примерно до $96–100 за баррель - то есть разрыв между американской и мировой нефтью снова увеличился из-за риска перебоев поставок из Персидского залива", – писал Баранчик.Что же до газа, то там "рост ещё резче"."Европейский бенчмарк TTF сейчас торгуется примерно в диапазоне €50–60 за MWh, при том что в середине февраля было около €27–35, а в начале марта около €40–48. В отдельные дни после ударов по катарской СПГ-инфраструктуре контракты поднимались выше €60, а кратковременно доходили до €70 за MWh. Это самый быстрый рост со времени кризиса 2022 года", - указал эксперт.Он сравнил цены на газ с прошлогодними."Европейский газ сейчас стоит примерно $12–14 за MMBtu, тогда как год назад был около $8, а азиатский СПГ-спот держится около $13 за MMBtu и растёт из-за конкуренции Европы за грузы. Это означает, что газ сейчас дороже всего именно в Европе и Восточной Азии, потому что они сильнее зависят от импорта СПГ, тогда как в США внутренний газ остаётся около $3– за MMBtu. Самые высокие фактические цены на энергию сейчас наблюдаются в Европе, где одновременно выросли нефть, газ и электроэнергия, затем в Японии и Южной Корее, которые покупают СПГ по спотовым контрактам, и только потом на Ближнем Востоке. Где сама добыча дешёвая, но резко выросла стоимость страхования и фрахта из-за риска ударов и возможной блокировки Ормузского пролива", - отметил Баранчик.По его словам, прогнозы банков и аналитиков сейчас сильно расходятся, "но диапазон понятен"."Goldman Sachs ещё до последних ударов повышал прогноз средней цены Brent выше $100 на весну и предупреждал, что при длительных перебоях поставок цена может удерживаться выше $90 до конца года, а при серьёзной эскалации — значительно выше. После ударов по СПГ-объектам, аналитики уже прямо обсуждают сценарий $130–150 за баррель как реалистичный и даже оптимистичный. По газу прогноз ещё жёстче: если Катар будет ограничен в экспорте, европейские цены могут держаться выше €60 за MWh весь год, а при новых атаках — вернуться к уровням кризиса 2022 года. Говоря в понятных цифрах, сейчас стоимость газа в Европе ушла за $850 за тысячу кубов", – отмечал Баранчик.Он также указал, что до кризиса, в 2019–2020, газ в Европе стоил примерно $100–200 за тысячу кубов."В конце 2021 цена поднималась до $1000, в начале 2022 — до $1500–2000, а в августе 2022 произошёл кратковременный всплеск выше $3000. После этого цены постепенно снижались, но весь 2023 год держались существенно выше докризисных уровней. Текущие примерно $850 — это много по историческим меркам, но не максимум. Рас-Лаффан это объект крупный, и у рынков есть надежда, что в целом он работает. Ждем новых ударов Ирана", – подытожил Баранчик.С учётом всего вышеуказанного, атаки Украины угрожают экономической безопасности Турции и Европы, а также идут вразрез с желанием президента США уберечь рынок газа от больших колебаний и кризисов.Подробнее о происходящем в мире – в статье Татьяны Стоянович "Для ЕС и Киева - это катастрофа. Как ЕС готовится к войне с Россией. Украина в международном контексте".
https://ukraina.ru/20260319/yarost-zelenskogo-provaly-vsu-peregovory-po-ukraine-khronika-sobytiy-na-utro-19-marta-1076961408.html
сша
иран
израиль
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Егор Леев
Егор Леев
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102028/88/1020288881_0:0:3947:2960_1920x0_80_0_0_9d7861a90b897ea6f5b06c32f9f30372.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, сша, иран, израиль, дональд трамп, юрий баранчик, эрдоган, газпром, the wall street journal, cnn, brent
Эксклюзив, США, Иран, Израиль, Дональд Трамп, Юрий Баранчик, Эрдоган, Газпром, The Wall Street Journal, CNN, Brent

Атаки Украины: Зеленский "передал привет" Турции, Европе и США. Итоги 19 марта

18:30 19.03.2026
 
© Фото : пресс-служба "Газпрома""Турецкий поток" первая нитка
Турецкий поток первая нитка - РИА Новости, 1920, 19.03.2026
© Фото : пресс-служба "Газпрома"
Читать в
ДзенTelegram
Егор Леев
автор издания Украина.ру
Все материалы
"Газпром" сообщил об атаках на инфраструктуру "Турецкого" и "Голубого" потоков
Киев вновь пытался ударить по объектам, связанным с экспортными поставками по "Турецкому" и "Голубому" потокам, сообщил "Газпром".
"В период 17-19 марта происходит эскалация атак на объекты критически важной инфраструктуры, обеспечивающей экспортные поставки газа по газопроводам "Турецкий поток" и "Голубой поток". В частности: по компрессорной станции "Русская" зафиксированы попытки удара двадцатью двумя (22) беспилотными воздушными средствами (БВС), по компрессорной станции "Казачья" - тремя (3) БВС, - по компрессорной станции "Береговая" - одним (1) БВС", – указывалось в публикации в телеграм-канале компании.
Совместными действиями сил Министерства обороны РФ и мобильных оперативных групп атаки отражены, поражения объектов ПАО "Газпром" не допущено, подытожили в компании.
Тем временем цены на газ в мире растут, что связано с событиями на Ближнем Востоке. 18 марта Tasnim сообщило, что Израиль и США атаковали иранские объекты нефтегазовой промышленности Эселуйе и Южный Парс на юге страны. В ответ представитель центрального штаба ВС Ирана заявил, что Тегеран будет уничтожать объекты энергетической инфраструктуры США и Израиля в ответ на удары по иранской территории.
Позднее Иран атаковал один из крупнейших промышленных центров мира по производству сжиженного природного газа Рас-Лаффан в Катаре. Пострадало предприятие QatarEnergy.
Позднее его директор Саад иль-Кааби в интервью Reuters заявил, что его компании возможно придётся объявить форс-мажор
"Нам, возможно, придется объявить форс-мажор по контрактам на СПГ на срок до пяти лет, что затронет Италию, Бельгию, Корею и Китай. Я имею в виду, это долгосрочные контракты, по которым мы должны объявить форс-мажор. Мы уже объявили, но это был более короткий срок. Теперь это будет на любой период", – указал он.
Также сообщалось, что ежегодные убытки от повреждённых объектов составят около $20 млрд.
Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон не знал о намерении Израиля атаковать газовое месторождение Южный Парс.
"Израиль (...) жестоко атаковал крупный объект, известный как газовое месторождение Южный Парс" в Иране. Пострадала относительно небольшая часть месторождения. США ничего не знали об этой атаке, а Катар никоим образом не был к ней причастен и не имел представления о том, что это произойдёт", - написал Трамп в Truth Social.
Он также заверил, что больше никаких атак на Южный Парс не будет.
"Больше никаких атак не будет совершено Израилем в отношении этого чрезвычайно важного и ценного месторождения, Южный Парс, если только Иран не примет неразумного решения атаковать очень невиновную сторону — в данном случае Катар", — пригрозил президент США.
По его словам, в противном случае США нанесут удар невиданной ранее мощи по этому месторождению, даже если Израиль будет выступать против.
Однако ряд американских СМИ обвинили Трампа во лжи. Так, телеканал CNN со ссылкой на израильский источник сообщил, что Трамп знал об атаке.
"Израильский источник, знакомый с темой данной атаки, накануне сказал CNN, что Израиль осуществил ее при координации с США. Это противоречит утверждениям президента", – сообщил канал.
Схожу информацию распространило и издание Αxios. По информации его израильских и американских источников, Трамп был осведомлен о готовящемся ударе и координировал действия с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Целью атаки было сдерживание Ирана от дальнейших попыток нарушить поставки нефти через Ормузский пролив.
Издание The Wall Street Journal сообщило, что Трампа заранее уведомили об атаке Израиля на иранское газовое месторождение. Более того, он поддержал атаку в качестве "послания" Ирану в связи с перекрытием Ормузского пролива. Теперь же Трамп выступает против атак на иранскую энергетическую инфраструктуру, считая, что Иран "понял сигнал". Об этом изданию сообщили неназванные чиновники.
А вот кто не знал о готовящейся атаке на иранское газовое месторождение, так это ближневосточные союзники США. По информации The Wall Street Journal, власти арабских государств пришли в ярость из-за атак Израиля. Ранее эти власти "агрессивно" требовали от Вашингтона прекратить удары по энергетической инфраструктуре Ирана, указывалось в публикации The Wall Street Journal.
Газета также цитировала советника премьер-министра Катара Маджеда Аль Ансари, который отметил, что удары по иранскому полигону, который является продолжением катарского полигона "Северный", - это "опасный и безответственный шаг на фоне нынешней военной эскалации в регионе".
Теперь же, по информации источников издания, арабские политики "чувствуют, что находятся под прицелом".
По оценкам Reuters, удар Ирана прошлой ночью уничтожил 17% экспортных мощностей природного газа Катара. Ожидается, что ремонт займет от трех до пяти лет.
Зеленский - РИА Новости, 1920, 19.03.2026
10:00
Ярость Зеленского, провалы ВСУ, переговоры по Украине. Хроника событий на утро 19 марта
Российский политолог Юрий Баранчик указал, что теперь Иран, а не США дирижирует мировым рынком нефти и газа.
"Вчерашняя атака Ирана на один из крупнейших промышленных центров мира по производству сжиженного природного газа (СПГ) Рас-Лаффан в Катаре дала очередной толчок цен. Рас-Лаффан является крупнейшим в мире комплексом по производству и экспорту СПГ, мощностью около 77 млн т в год. Порт с акваторией около 4500 га представляет собой крупнейшую искусственную гавань в мире, через него проходит около 20% мировых поставок СПГ", – писал Баранчик в своём телеграм-канале.
Он указал, что к полудню 19 марта рынок находился в стабильно-шоковом состоянии.
"Фьючерс на Brent в ходе торгов поднимался до $115–116 за баррель, после чего колебался около $113–115, тогда как ещё в начале марта он был около $90–100, а в феврале — около $70. Одновременно бренд нефти WTI поднимался примерно до $96–100 за баррель - то есть разрыв между американской и мировой нефтью снова увеличился из-за риска перебоев поставок из Персидского залива", – писал Баранчик.
Что же до газа, то там "рост ещё резче".
"Европейский бенчмарк TTF сейчас торгуется примерно в диапазоне €50–60 за MWh, при том что в середине февраля было около €27–35, а в начале марта около €40–48. В отдельные дни после ударов по катарской СПГ-инфраструктуре контракты поднимались выше €60, а кратковременно доходили до €70 за MWh. Это самый быстрый рост со времени кризиса 2022 года", - указал эксперт.
Он сравнил цены на газ с прошлогодними.
"Европейский газ сейчас стоит примерно $12–14 за MMBtu, тогда как год назад был около $8, а азиатский СПГ-спот держится около $13 за MMBtu и растёт из-за конкуренции Европы за грузы. Это означает, что газ сейчас дороже всего именно в Европе и Восточной Азии, потому что они сильнее зависят от импорта СПГ, тогда как в США внутренний газ остаётся около $3– за MMBtu. Самые высокие фактические цены на энергию сейчас наблюдаются в Европе, где одновременно выросли нефть, газ и электроэнергия, затем в Японии и Южной Корее, которые покупают СПГ по спотовым контрактам, и только потом на Ближнем Востоке. Где сама добыча дешёвая, но резко выросла стоимость страхования и фрахта из-за риска ударов и возможной блокировки Ормузского пролива", - отметил Баранчик.
По его словам, прогнозы банков и аналитиков сейчас сильно расходятся, "но диапазон понятен".
"Goldman Sachs ещё до последних ударов повышал прогноз средней цены Brent выше $100 на весну и предупреждал, что при длительных перебоях поставок цена может удерживаться выше $90 до конца года, а при серьёзной эскалации — значительно выше. После ударов по СПГ-объектам, аналитики уже прямо обсуждают сценарий $130–150 за баррель как реалистичный и даже оптимистичный. По газу прогноз ещё жёстче: если Катар будет ограничен в экспорте, европейские цены могут держаться выше €60 за MWh весь год, а при новых атаках — вернуться к уровням кризиса 2022 года. Говоря в понятных цифрах, сейчас стоимость газа в Европе ушла за $850 за тысячу кубов", – отмечал Баранчик.
Он также указал, что до кризиса, в 2019–2020, газ в Европе стоил примерно $100–200 за тысячу кубов.
"В конце 2021 цена поднималась до $1000, в начале 2022 — до $1500–2000, а в августе 2022 произошёл кратковременный всплеск выше $3000. После этого цены постепенно снижались, но весь 2023 год держались существенно выше докризисных уровней. Текущие примерно $850 — это много по историческим меркам, но не максимум. Рас-Лаффан это объект крупный, и у рынков есть надежда, что в целом он работает. Ждем новых ударов Ирана", – подытожил Баранчик.
С учётом всего вышеуказанного, атаки Украины угрожают экономической безопасности Турции и Европы, а также идут вразрез с желанием президента США уберечь рынок газа от больших колебаний и кризисов.
Подробнее о происходящем в мире – в статье Татьяны Стоянович "Для ЕС и Киева - это катастрофа. Как ЕС готовится к войне с Россией. Украина в международном контексте".
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
ЭксклюзивСШАИранИзраильДональд ТрампЮрий БаранчикЭрдоганГазпромThe Wall Street JournalCNNBrent
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
19:23Взрывы на Украине, Зеленский получает сигналы. Новости к этому часу
19:01"Слуга народа" осуждена на Украине, Иран сбил "невидимку" F-35, поджог в Москве. Новости к 19.00
19:00Сергей Богатырев: Если бы не визит Путина в Анкоридж, России пришлось бы воевать с НАТО по образцу Ирана
18:35Итоги 19.03.26: раскол MAGA, топливный кризис и затишье перед бурей
18:30Атаки Украины: Зеленский "передал привет" Турции, Европе и США. Итоги 19 марта
18:23Взрыв в Московском отделении Россельхозбанка: что известно к этому часу
18:11Атаки Ирана надолго нейтрализовали мощности СПГ Катара
18:07Министр финансов США Бессент собирается снять санкции с иранской нефти
18:05Бойцы "БАРС-33": без "Кунгура" и Константина Ивлева мы бы давно протянули ноги с голоду
17:48Путин сделал важные заявления о работе прокуратуры и безопасности
17:47Отупляющее оружие России: новый капкан для Трампа! Кто влияет на мозг президента США. Весь Запад -в труху
17:25Ради такого Трамп готов помочь России вернуться на мировую арену. Причём тут Украина
17:12Самим мало: США не хотят отправлять оружие на Украину, Безуглую обвинили в "зраде". Главное к этому часу
16:33"Уникальное достижение!" — спикер парламента Ирана высмеял слова главы Пентагона о "победе"
16:31Украинок вносят в реестр военнообязанных и объявляют в розыск "за уклонение от мобилизации"
16:21Борьба с блокадой Кубы. Танкеры могут доставить на остров сжиженный газ и нефть
16:15Какая третья сила появилась в войне с Ираном и что теперь ждёт Украину — Евстафьев
16:13Для ЕС и Киева - это катастрофа. Как ЕС готовится к войне с Россией. Украина в международном контексте
16:12Отключение интернета ставит под угрозу жизни людей - губернатор
16:00ПриватБанк: от банка расчётов с Россией до $ 10 000 "за москаля"
Лента новостейМолния