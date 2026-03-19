Полковник Геннадий Алехин: Армия России под Харьковом и Сумами обескровила 57-ю и 158-ю бригады ВСУ - 19.03.2026 Украина.ру
Полковник Геннадий Алехин: Армия России под Харьковом и Сумами обескровила 57-ю и 158-ю бригады ВСУ
Полковник Геннадий Алехин: Армия России под Харьковом и Сумами обескровила 57-ю и 158-ю бригады ВСУ - 19.03.2026 Украина.ру
Полковник Геннадий Алехин: Армия России под Харьковом и Сумами обескровила 57-ю и 158-ю бригады ВСУ
Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в комментарии изданию Украина.ру
2026-03-19T12:53
2026-03-19T12:53
Под Волчанском ВСУ пытались закрепиться по рубежу Верхняя Писаревка — Лосевка, но наши операторы тяжелых ударных дронов, и артиллеристы после доразведки эффективно и результативно отработали по инженерной технике и живой силе. Два батальона из состава 57-й мотопехотной бригады противника бросили позиции и спешно отошли севернее Верхней Писаревки.Украинские войска несут значительные потери в Харьковской и Сумской областях. Анализ и мониторинг некрологов показал, что больше других обескровлены 57-я 158-я отдельные мотопехотные бригады ВСУ. Из-за нехватки пехоты вся оборона противника опирается в большей степени на плотную завесу FPV-дронов и в меньшей степени обеспечивается живой силой в опорных пунктах переднего края. Таким способом обеспечить устойчивость фронта невозможно. К тому же маневренные охваты районов обороны противника заставляют украинские бригады отходить с занимаемых позиций и наспех оборудовать новые рубежи и опорники. Острый дефицит живой силы ВСУ компенсировать колумбийскими наемниками невозможно.Также подразделения группировки войск "Запад" заняли Александровку. Это небольшое село расположено на северной границе ДНР и Харьковской области. Оно занимает в оперативно-тактическом плане важное положение на пересечении автомобильных дорог "Святогорск — Красный Лиман" и "Красный Лиман — Боровая". Его освобождение серьезно нарушает логистику противника на Славянско-Краматорском направлении. Отсюда можно наступать как на юг (на Святогорск) так и на северо-запад (через Крымки и Яцковку) на Оскол, который мы потеряли в ходе осеннего контрнаступа ВСУ в 2022-м.Накануне в ходе рабочей поездки в зону СВО министр обороны Андрей Белоусов проинспектировал армейские части и подразделения группировки войск "Север". Основное внимание было уделено расширению полосы безопасности на территории Сумской и Харьковской областей, а также укреплению обороны приграничных регионов РФ. Было отмечена работа расчетов и экипажей БПЛА и ракетчиков, которые в текущем месяце вскрыли и уничтожили 7 пусковых установок реактивных систем залпового огня HIMARS и MLRS производства США, которые обстреливают Белгородский регион. Благодаря совершенствованию слаженности и обученности расчётов FPV-перехватчиков удалось значительно повысить результативность уничтожения беспилотных летательных аппаратов дальнего действия.Что касается ударов по тылам противника, то Золочеве были уничтожены пункты временной дислокации ВСУ, расположенные в частном секторе и административных зданиях. Дальнобойные РСЗО "Торнадо" и оперативно-тактические комплексы "Искандер" отработали по военным объектам в Харькове и в районе тыловых баз ВСУ в Дергачах и Циркунах. Огневые удары были усилены беспилотными платформами БМ-35, "Герань" и "Молния". Электроснабжение отсутствует во многих районах Харькова и окрестных пригородных районах, что парализовало работу критической инфраструктуры и серьёзно осложнило управление украинскими подразделениями.
эксклюзив, спецоперация, харьков, харьковская область, сумы, геннадий алехин, андрей белоусов, вооруженные силы украины, дроны, рсзо
Эксклюзив, Спецоперация, Харьков, Харьковская область, Сумы, Геннадий Алехин, Андрей Белоусов, Вооруженные силы Украины, дроны, РСЗО

Полковник Геннадий Алехин: Армия России под Харьковом и Сумами обескровила 57-ю и 158-ю бригады ВСУ

12:53 19.03.2026
 
Кирилл
Курбатов
автор издания Украина.ру
Геннадий Алёхин авторы
Геннадий
Алёхин
полковник запаса, ветеран боевых действий
Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в комментарии изданию Украина.ру
Под Волчанском ВСУ пытались закрепиться по рубежу Верхняя Писаревка — Лосевка, но наши операторы тяжелых ударных дронов, и артиллеристы после доразведки эффективно и результативно отработали по инженерной технике и живой силе. Два батальона из состава 57-й мотопехотной бригады противника бросили позиции и спешно отошли севернее Верхней Писаревки.
Геннадий Алехин: Кто онБывший харьковчанин, боевой офицер, руководитель информационной службы группировки федеральных войск во время Второй чеченской войны, ныне военный обозреватель
Украинские войска несут значительные потери в Харьковской и Сумской областях. Анализ и мониторинг некрологов показал, что больше других обескровлены 57-я 158-я отдельные мотопехотные бригады ВСУ. Из-за нехватки пехоты вся оборона противника опирается в большей степени на плотную завесу FPV-дронов и в меньшей степени обеспечивается живой силой в опорных пунктах переднего края. Таким способом обеспечить устойчивость фронта невозможно. К тому же маневренные охваты районов обороны противника заставляют украинские бригады отходить с занимаемых позиций и наспех оборудовать новые рубежи и опорники. Острый дефицит живой силы ВСУ компенсировать колумбийскими наемниками невозможно.
Также подразделения группировки войск "Запад" заняли Александровку. Это небольшое село расположено на северной границе ДНР и Харьковской области. Оно занимает в оперативно-тактическом плане важное положение на пересечении автомобильных дорог "Святогорск — Красный Лиман" и "Красный Лиман — Боровая". Его освобождение серьезно нарушает логистику противника на Славянско-Краматорском направлении. Отсюда можно наступать как на юг (на Святогорск) так и на северо-запад (через Крымки и Яцковку) на Оскол, который мы потеряли в ходе осеннего контрнаступа ВСУ в 2022-м.
Накануне в ходе рабочей поездки в зону СВО министр обороны Андрей Белоусов проинспектировал армейские части и подразделения группировки войск "Север". Основное внимание было уделено расширению полосы безопасности на территории Сумской и Харьковской областей, а также укреплению обороны приграничных регионов РФ. Было отмечена работа расчетов и экипажей БПЛА и ракетчиков, которые в текущем месяце вскрыли и уничтожили 7 пусковых установок реактивных систем залпового огня HIMARS и MLRS производства США, которые обстреливают Белгородский регион. Благодаря совершенствованию слаженности и обученности расчётов FPV-перехватчиков удалось значительно повысить результативность уничтожения беспилотных летательных аппаратов дальнего действия.
Что касается ударов по тылам противника, то Золочеве были уничтожены пункты временной дислокации ВСУ, расположенные в частном секторе и административных зданиях. Дальнобойные РСЗО "Торнадо" и оперативно-тактические комплексы "Искандер" отработали по военным объектам в Харькове и в районе тыловых баз ВСУ в Дергачах и Циркунах. Огневые удары были усилены беспилотными платформами БМ-35, "Герань" и "Молния". Электроснабжение отсутствует во многих районах Харькова и окрестных пригородных районах, что парализовало работу критической инфраструктуры и серьёзно осложнило управление украинскими подразделениями.
Военкор Тимофей Ермаков: ВСУ оголили район Славянска, чтобы хоть как-то задержать Россию возле ОреховаЧто сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал военный корреспондент, автор телеграм-канала "Синяя борода" Тимофей Ермаков в комментарии изданию Украина.ру.
