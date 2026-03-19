Полковник Геннадий Алехин: Армия России под Харьковом и Сумами обескровила 57-ю и 158-ю бригады ВСУ

Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в комментарии изданию Украина.ру

2026-03-19T12:53

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

Под Волчанском ВСУ пытались закрепиться по рубежу Верхняя Писаревка — Лосевка, но наши операторы тяжелых ударных дронов, и артиллеристы после доразведки эффективно и результативно отработали по инженерной технике и живой силе. Два батальона из состава 57-й мотопехотной бригады противника бросили позиции и спешно отошли севернее Верхней Писаревки.Украинские войска несут значительные потери в Харьковской и Сумской областях. Анализ и мониторинг некрологов показал, что больше других обескровлены 57-я 158-я отдельные мотопехотные бригады ВСУ. Из-за нехватки пехоты вся оборона противника опирается в большей степени на плотную завесу FPV-дронов и в меньшей степени обеспечивается живой силой в опорных пунктах переднего края. Таким способом обеспечить устойчивость фронта невозможно. К тому же маневренные охваты районов обороны противника заставляют украинские бригады отходить с занимаемых позиций и наспех оборудовать новые рубежи и опорники. Острый дефицит живой силы ВСУ компенсировать колумбийскими наемниками невозможно.Также подразделения группировки войск "Запад" заняли Александровку. Это небольшое село расположено на северной границе ДНР и Харьковской области. Оно занимает в оперативно-тактическом плане важное положение на пересечении автомобильных дорог "Святогорск — Красный Лиман" и "Красный Лиман — Боровая". Его освобождение серьезно нарушает логистику противника на Славянско-Краматорском направлении. Отсюда можно наступать как на юг (на Святогорск) так и на северо-запад (через Крымки и Яцковку) на Оскол, который мы потеряли в ходе осеннего контрнаступа ВСУ в 2022-м.Накануне в ходе рабочей поездки в зону СВО министр обороны Андрей Белоусов проинспектировал армейские части и подразделения группировки войск "Север". Основное внимание было уделено расширению полосы безопасности на территории Сумской и Харьковской областей, а также укреплению обороны приграничных регионов РФ. Было отмечена работа расчетов и экипажей БПЛА и ракетчиков, которые в текущем месяце вскрыли и уничтожили 7 пусковых установок реактивных систем залпового огня HIMARS и MLRS производства США, которые обстреливают Белгородский регион. Благодаря совершенствованию слаженности и обученности расчётов FPV-перехватчиков удалось значительно повысить результативность уничтожения беспилотных летательных аппаратов дальнего действия.Что касается ударов по тылам противника, то Золочеве были уничтожены пункты временной дислокации ВСУ, расположенные в частном секторе и административных зданиях. Дальнобойные РСЗО "Торнадо" и оперативно-тактические комплексы "Искандер" отработали по военным объектам в Харькове и в районе тыловых баз ВСУ в Дергачах и Циркунах. Огневые удары были усилены беспилотными платформами БМ-35, "Герань" и "Молния". Электроснабжение отсутствует во многих районах Харькова и окрестных пригородных районах, что парализовало работу критической инфраструктуры и серьёзно осложнило управление украинскими подразделениями.

Кирилл Курбатов

