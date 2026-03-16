Зеленский воюет с паралимпийцами, а "банда Эпштейна" - с иранскими школьниками. Итоги 16 марта

Президент США Дональд Трамп снова заявил о победе над Ираном. Владимир Зеленский опять ввёл санкции против спортсменов с инвалидностью. Армия России громит ВСУ и наёмников в зоне проведения специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины

2026-03-16T19:11

Офис президента Украины в сотрясенье 15 марта опубликовал указ Владимира Зеленского о введении санкций в отношении 10 паралимпийцев из России. Дискриминационные меры затронули в целом 130 граждан России и Ирана, а также 48 юридических лиц из этих двух стран и Китая.В списке подвергнутых дискриминации российских паралимпийцев указаны Николай Бондаренко, Антон Бушмакин, Ринат Васильев, Цыден Генинов, Денис Ишбулатов, Ростислав Костенко, Рустам Сайфуллин, Руслан Устюжин, Владислав Шинкарь и Иван Ширяев.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в общении с журналистами 16 марта отметил абсурдность дискриминации киевским режимом спортсменов с инвалидностью."Наверное, нет смысла комментировать каждый шаг киевского режима, тем более, что большинство этих шагов зачастую не поддаются какому-то разумному объяснению", - сказал Песков, оценивая дискриминацию российских паралимпийцев.В неофициальном медальном зачете Паралимпиады‑2026 сборная России вышла на третье место, завоевав восемь золотых, одну серебряную и три бронзовые медали. Шесть спортсменов впервые с 2014 года приняли участие в состязаниях с флагом и гимном своей страны. Президент России Владимир Путин тоже порадовался их успехам. Нынешнее руководство Украины сделало всё возможное, чтобы российских спортсменов не допустили на соревнования, которые проходят в Италии.Также он отметил, что никакого интереса к теме Украины президент США Дональд Трамп, судя по его заявлениям, не терял и, более того, он рекомендует Владимиру Зеленскому пойти на "сделку" - то есть заключить мирное соглашение с Россией. Трамп неоднократно отмечал готовность Москвы к переговорам, а также нежелание Зеленского принять реальность и приложить усилия к достижению мира."Никакого интереса, судя по заявлениям, президент Трамп не терял. Более того, он настоятельно рекомендует "президенту Зеленскому" пойти на сделку. И из этих заявлений следует, что именно украинская сторона является основным тормозом в переговорном процессе", - сказал Песков.Так он ответил на вопрос связанный с тем, что накануне, 15 марта издание Financial Times со ссылкой на чиновников и дипломатов сообщило, что переговоры по урегулированию конфликта на Украине при посредничестве США оказались в тупике.Руководитель пресс-службы Кремля отметил, что Россия открыта к продолжению мирного процесса по Украине и ждёт следующего раунда переговоров. Место и время новой встречи делегаций не согласованы. В Кремле ожидают, что это может произойти в обозримой перспективе.Евросоюз также поучаствовал в расширении антироссийских санкций. Он подверг дискриминации журналистов Сергея Ключенкова, Адриена Боке, Грэма Филлипса, Эрнеста Мацкявичюса, а также генерал-лейтенанта Александра Чайко.США и Израиль на рассвете атаковали школу для мальчиков в иранском городе Хомейн, сообщил телеграм-канал Украина.ру. Об ударе по школе для мальчиков имени Шахида Хомейни сообщили иранские информагентства Fars и Mehr. Журналисты New York Times верифицировали видео ракетного поражения вышки связи в городе Абьек рядом со школой для мальчиков.До этого, 28 февраля атаке подверглась начальная школа для девочек на юге Ирана в городе Минабе - тогда погибло около двухсот человек, более полутора сотен учениц и 14 учителей. Не только в Иране, но и во многих странах мира прошли траурные мероприятия. Белый дом и Пентагон отказались признать свою ответственность за убийство иранских детей. Западная пресса выяснила, что удар был нанесён ракетами "Томагавк" с американской базы в соседней стране. Трамп на это ответил, что такие ракеты есть и у иранской армии, которая "не очень хорошо ими пользуется".После этого, 13 марта был нанесён удар по мирному митингу иранцев, выражавших солидарность с подвергшимися израильской агрессии палестинцами. Официальный представитель МИД исламской республики Эсмаил Багаи заявил, что ответственность за это преступление несёт "банда Эпштейна" из "криминального сионистско-американского альянса"."Это неспровоцированная агрессия, - констатировал 16 марта глава МИД РФ Сергей Лавров. - Если те, кто планировал удары по Исламской Республике Иран - в разгар переговоров, кстати сказать, второй раз - как и в июне прошлого года. Если они рассчитывали, что они за сутки, за несколько часов достигнут задачи полностью покорить себе это государство, то, наверное, они уже сейчас понимают, насколько они ошибались, насколько они заблуждались".Глава российской дипломатии отметил, что Иран защищается, отвечая на агрессию. Глава МИД Украины, который долго оперировал подобными формулировками применительно к СВО - наоборот, безоговорочно поддержал войну Израиля и США против исламской республики.Поддержали "войну Трампа" в Иране также на уровне Евросоюза и в Британии, покинувшей это межгосударственное объединение. Ни в Киеве, ни в Брюсселе, ни в Лондоне не потребовали санкций в отношении США и Израиля. Более того: в происходящем на Ближнем Востоке западные столицы и примкнувшее к ним киевское руководство обвинили исламскую республику.Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова опубликовала в своем тг-канале список Список лидеров, министров иностранных дел государств, преимущественно стран Запада, а также руководителей международных организаций, посетивших Бучу. "То самое место, где была подготовлена страшная инсценировка якобы произошедшей там "резни", — почти дословно воспроизводящая фальсификацию Третьего рейха в Неммерсдорфе., - заявила Захарова. - В результате атаки по начальной школе в г.Минабе в Иране погибли 175 человек, из них более 160 — дети. Когда все эти деятели съездят на место реального, а не вымышленного преступления?"МИД Украины 16 марта предпринял очередную медийную атаку на официальный Будапешт. Поводом стало заявление венгерского министра иностранных дел Петера Сийярто о том, что Киев сорвал запланированную встречу министров на тему возобновления Киевом поставок российской нефти по трубопроводу "Дружба" в ЕС."Изначально планировалось, что сегодня состоится трехсторонняя встреча с участием словацкого и украинского министров энергетики, однако украинская сторона в итоге не согласилась на это даже здесь, в Брюсселе", - сообщил глава МИД Венгрии.Сийярто обвинил Киев и Брюсселе в срыве мероприятия. До этого руководство Украины отказалось встречаться с венгерской делегацией, прибывшей на Украину для изучения состояния нефтепровода. Зеленский заявил прессе, что "приехали какие-то люди" и ему якобы ничего не известно о том, кто они зачем приехали.В понедельник был распространён комментарий спикера МИД Украины Георгия Тихого для СМИ. В нём был дан заочный ответ главе МИД Венгрии с формулировкой "сами что-то нафантазировали, сами нас обвинили".Официальная Братислава традиционно поддержала в конфликте Украины с ЕС своего венгерского соседа, также получателя российской нефти по "Дружбе". Словацкий премьер-министр Роберт Фицо обсудил с главой Европейского совета Антониу Коштой созданную Киевом проблему."В разговоре с председателем Европейского совета Коштой я подчеркнул, что Европейский союз не может отдавать предпочтение интересам Украины перед интересами государств-членов Евросоюза, таких как Словакия или Венгрия", - сообщил Фицо по итогам переговоров с главой Евросовета.Минобороны России сообщило 16 марта об успешном ходе специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Защитники режима Зеленского несли ощутимые потери в живой силе и технике."Оперативно-тактической авиацией, ударными БПЛА, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ нанесено поражение объектам энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, используемым в интересах ВСУ, цеху производства БПЛА дальнего действия, местам их подготовки и запуска на военных аэродромах, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 143 районах", - рассказали в министерстве.Согласно его сводке, подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Они нанесли поражение формированиям двух механизированных, аэромобильной, штурмовой, горно-штурмовой бригад ВСУ и бригады морской пехоты в районах населенных пунктов Славянск, Краматорск, Рай-Александровка и Константиновка Донецкой Народной Республики. Потери противника только в живой силе составили до 130 военнослужащих.Подразделения российской войсковой группировки "Центр" также улучшили своё тактическое положение. Они нанесли поражение живой силе бригадам ВСУ и Нацгвардии в Донецкой Народной Республики и в Днепропетровской области. Потери противника превысили 300 военнослужащих, не считая бронетехники и прочего.Подразделения российской группировки войск "Север" улучшили своё тактическое положение. Они нанесли поражение живой силе и технике бригадам ВСУ в районах населенных пунктов Бобылевка, Мирополье, Битица, Рясное и Кучеровка Сумской области. Группировкой также нанесено поражение подразделениям шести украинских бригад в Харьковской области. "Потери ВСУ составили до 285 военнослужащих, три боевые бронированные машины, 11 автомобилей и артиллерийское орудие. Уничтожены две станции радиоэлектронной борьбы и восемь складов материальных средств", - отметили в МО РФ.Подразделения российской группировки войск "Восток" продвинулись в глубину обороны противника, нанеся поражения бригадам ВСУ и Нацгвардии в Запорожской и Днепропетровской областях. Потери противника за сутки превысили 280 военнослужащих."Подразделения группировки войск "Запад" улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение живой силе и технике четырех механизированных, штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Красный Лиман, Брусовка Донецкой Народной Республики, Осиново, Боровая и Паламаревка Харьковской области", - рассказали в министерстве. При этом потери защитников режима Зеленского превысили 180 военнослужащих. До 55 их погибло в Запорожской области в боях с подразделениями российской группировкой войск "Днепр".Актуальное интервью: Тимофей Сергейцев: Война с Ираном обойдется Трампу гораздо дешевле, чем решение всех мирных проблем США

Сергей Зуев

