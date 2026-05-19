Зеленский впервые может посетить Сербию
11:52 19.05.2026 (обновлено: 17:35 19.05.2026)
© ФотоЗеленский: Хочу в ЕС
© Фото
В Сербии ожидают визит украинской делегации во главе с Владимиром Зеленским. Об этом 19 мая сообщает телеканал N1
Если поездка состоится, это станет первым визитом Зеленского в Сербию с момента его прихода к власти в 2019 году.
Официального подтверждения со стороны Киева или Белграда пока нет, однако источники утверждают, что стороны уже готовят совместный меморандум о взаимопонимании в сфере торгового сотрудничества.
На этом фоне всё заметнее становится попытка сербских властей балансировать между традиционными связями с Россией и усиливающимся давлением Запада.
Ранее президент Сербии Александр Вучич заявлял, что Белград заинтересован в соглашениях с Киевом по поставкам удобрений для сельского хозяйства. По словам Вучича, мировая ситуация становится всё сложнее, а рост цен на нефть уже вынудил сербские власти снижать акцизы на топливо.
Об этом подробнее – в материале Вучич констатировал изменение отношения Европы к переговорам с Россией.
Подписывайся на