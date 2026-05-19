Украинских мужчин в Европе становится "слишком много": в Чехии заговорили об отмене защиты

В Чехии всё громче звучат призывы ограничить пребывание украинских беженцев, особенно мужчин призывного возраста. С резким заявлением выступил лидер ультраправой партии SPD Томио Окамура

2026-05-19T12:07

По его словам, Прага якобы уже ведёт переговоры в Евросоюзе о возможном прекращении временной защиты для украинских мужчин. Окамура заявил, что выступает за скорейшую отмену льготного статуса для граждан Украины, однако для этого необходима поддержка других стран ЕС. "Украинцев здесь слишком много, и с этим нужно что-то делать", — заявил чешский политик. Свою позицию он объяснил тем, что многие украинцы свободно ездят домой "в отпуск", несмотря на продолжающийся конфликт. Кроме того, лидер SPD связал прекращение временной защиты с возможным завершением боевых действий на Украине. По его мнению, после этого украинцы должны будут либо вернуться на родину, либо оформлять обычные виды на жительство на общих основаниях. Также сообщается, что партия SPD готовит новую версию закона об иностранцах, предусматривающую ужесточение условий пребывания мигрантов, в том числе украинцев. Ранее в новостях: в центре Варшавы жестоко избили украинских подростков.

