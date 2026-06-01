Перебои с топливом в Крыму стоят "высоко на повестке дня" – Песков

2026-06-01T12:59

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ситуация с топливообеспечением Крыма находится под пристальным вниманием федерального центра. По его словам, проблема признана и решается в оперативном порядке."Текущие проблемы подлежат решению. Это вопросы, которые стоят на повестке дня, высоко на повестке дня", — подчеркнул Песков, добавив, что над ситуацией работают "все уровни властей".Ранее назначенные РФ власти Севастополя объявили, что 31 мая бензин АИ-92 и АИ-95 будет продаваться в городе исключительно по талонам. Это вынужденная мера на фоне перебоев с поставками. Об этом – в материале В Севастополе ввели продажу бензина по талонам

