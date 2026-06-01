Полтавский горсовет проголосовал за полный запрет русского языка в публичных местах
Депутаты полтавского горсовета проголосовали за полный запрет любого русскоязычного контента на территории города. Теперь под запретом не только российское, но и украинское — если оно на русском языке. Об этом 1 июня сообщает Телеграм-канал “Политика Страны”
Депутаты полтавского горсовета проголосовали за полный запрет любого русскоязычного контента на территории города. Теперь под запретом не только российское, но и украинское — если оно на русском языке. Об этом 1 июня сообщает Телеграм-канал “Политика Страны”
Как сообщила так называемый языковой омбудсмен Елена Ивановская, "русскоязычный культурный продукт" исчезнет из транспорта, заведений общепита, учреждений культуры, торговых площадок и любых других публичных пространств. Запрет коснется книг, музыки, фильмов, театральных постановок, концертов и даже культурно-образовательных мероприятий.
Ранее закон запрещал только исполнение песен граждан РФ, но не русскоязычные произведения как таковые. Полтава пошла дальше — теперь под запрет попадет всё, что звучит на русском языке, даже если это создано украинскими авторами.
Борьба с русским языком — системная политика киевского режима. Подробнее об этом — в материале "Языковой омбудсмен Украины оштрафовала депутата Первомайского горсовета за русскую речь" на сайте Украина.ру