"Творится полная жесть": Алехин рассказал, как ВС РФ перемалывают части ВСУ в Константиновке
"Творится полная жесть": Алехин рассказал, как ВС РФ перемалывают части ВСУ в Константиновке
Российские войска продолжают успешное наступление на Донбасском направлении. В Константиновке освобождены три микрорайона, бойцы группировки "Юг" контролируют главный въезд в город. Об этом пишет в своей статье автор издания Украина.ру, полковник запаса, ветеран боевых действий Геннадий Алехин
2026-06-01T13:48
2026-06-01T14:07
"Творится полная жесть": Алехин рассказал, как ВС РФ перемалывают части ВСУ в Константиновке

13:48 01.06.2026 (обновлено: 14:07 01.06.2026)
 
Российские войска продолжают успешное наступление на Донбасском направлении. В Константиновке освобождены три микрорайона, бойцы группировки "Юг" контролируют главный въезд в город. Об этом пишет в своей статье автор издания Украина.ру, полковник запаса, ветеран боевых действий Геннадий Алехин
На Донбасском направлении российские подразделения добились значительных успехов. "Армия России увеличила темп наступления в Константиновке", — сообщил Алехин.
Согласно кадрам с геолокацией, в восточной части города бойцы группировки войск "Юг" достигли площади Победы. Под российский контроль переходят микрорайоны "Спутник", "Николаевский", "Второй", рассказал автор материала.
Украинские информационные ресурсы признают тяжесть положения. "В Константиновке сейчас творится полная жесть, обстановка максимально тяжелая", — заявил эксперт, цитируя сообщения противника.
"Наши бойцы контролируют главный въезд в город по трассе через Алексеево-Дружковку. Именно там несколькими ударами оптоволоконных дронов был уничтожен немецкий танк "Леопард", пытавшийся прорваться в населенный пункт", — резюмировал Геннадий Алехин.
Полный текст статьи Геннадия Алехина "Спецоперация на минувшей неделе. Перемещения по прифронтовым дорогам становятся лотереей" на сайте Украина.ру.
Также о ситуации в зоне СВО в новостях: "ВС РФ перемалывают стягивающиеся к Рай-Александровке резервы ВСУ. Новости СВО" на сайте Украина.ру.
