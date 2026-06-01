У ВСУ все меньше сил: ВС РФ расширяют фронт вокруг Доброполья, продвигаясь вдоль Гришинки — Алехин - 01.06.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260601/u-vsu-vse-menshe-sil-vs-rf-rasshiryayut-front-vokrug-dobropolya-prodvigayas-vdol-grishinki--alekhin-1079660605.html
У ВСУ все меньше сил: ВС РФ расширяют фронт вокруг Доброполья, продвигаясь вдоль Гришинки — Алехин
У ВСУ все меньше сил: ВС РФ расширяют фронт вокруг Доброполья, продвигаясь вдоль Гришинки — Алехин - 01.06.2026 Украина.ру
У ВСУ все меньше сил: ВС РФ расширяют фронт вокруг Доброполья, продвигаясь вдоль Гришинки — Алехин
Российские подразделения продолжают теснить противника в зоне ответственности группировки "Центр". ВС РФ продвинулись вдоль левого берега реки Гришинка, заняв опорные пункты врага и расширяя фронт вокруг Доброполья. Об этом пишет в своей статье автор издания Украина.ру, полковник запаса, ветеран боевых действий Геннадий Алехин
2026-06-01T14:20
2026-06-01T14:34
новости
россия
доброполье
геннадий алехин
вс рф
сво
новости сво россия
прогнозы сво
новости сво сейчас
дзен новости сво
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/06/1b/1064376468_0:139:2730:1676_1920x0_80_0_0_961ffa43f3725e7966ceb57a89a248d1.jpg
На Добропольском направлении в зоне ответственности группировки "Центр" ситуация для подразделений ВСУ стремительно ухудшается. "ВС РФ продвинулись вдоль левого берега реки Гришинка и заняли расположенные здесь опорные пункты", — пояснил Алехин."Российские подразделения накапливаются в районе шахты № 2 "Нововодянская" и, судя по всему, будут развивать атаки в сторону линии обороны ВСУ на подступах к Светлому", — заявил военный эксперт.Алехин добавил, что активно работают штурмовые группы в районе Вольного и Кучерова Яра. За Вольное идут тяжелые бои, но российские подразделения успешно теснят врага и продвигаются дальше на север."Таким образом расширяется фронт вокруг Доброполья. У противника остается все меньше сил, чтобы удерживать оборону в районе Белицкого и Нового Донбасса под Родинским", — подытожил автор материала.Полный текст статьи Геннадия Алехина "Спецоперация на минувшей неделе. Перемещения по прифронтовым дорогам становятся лотереей" на сайте Украина.ру.Также о ситуации в зоне СВО в новостях: "ВС РФ перемалывают стягивающиеся к Рай-Александровке резервы ВСУ. Новости СВО" на сайте Украина.ру.
россия
доброполье
донбасс
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/06/1b/1064376468_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_dcc97db2e42a00787747baeefe7d4722.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, доброполье, геннадий алехин, вс рф, сво, новости сво россия, прогнозы сво, новости сво сейчас, дзен новости сво, новости сво, спецоперация, главные новости, главное, донбасс, военный, военный эксперт, новости украины, украина ру новости сегодня, украина.ру дзен, дзен сво
Новости, Россия, Доброполье, Геннадий Алехин, ВС РФ, СВО, новости СВО Россия, прогнозы СВО, новости СВО сейчас, дзен новости СВО, новости СВО, Спецоперация, Главные новости, главное, Донбасс, военный, военный эксперт, Новости Украины, Украина ру новости сегодня, Украина.ру Дзен, дзен СВО

У ВСУ все меньше сил: ВС РФ расширяют фронт вокруг Доброполья, продвигаясь вдоль Гришинки — Алехин

14:20 01.06.2026 (обновлено: 14:34 01.06.2026)
 
© Фото : freedome.org.ua
- РИА Новости, 1920, 01.06.2026
© Фото : freedome.org.ua
Читать в
ДзенTelegram
Российские подразделения продолжают теснить противника в зоне ответственности группировки "Центр". ВС РФ продвинулись вдоль левого берега реки Гришинка, заняв опорные пункты врага и расширяя фронт вокруг Доброполья. Об этом пишет в своей статье автор издания Украина.ру, полковник запаса, ветеран боевых действий Геннадий Алехин
На Добропольском направлении в зоне ответственности группировки "Центр" ситуация для подразделений ВСУ стремительно ухудшается. "ВС РФ продвинулись вдоль левого берега реки Гришинка и заняли расположенные здесь опорные пункты", — пояснил Алехин.
"Российские подразделения накапливаются в районе шахты № 2 "Нововодянская" и, судя по всему, будут развивать атаки в сторону линии обороны ВСУ на подступах к Светлому", — заявил военный эксперт.
Алехин добавил, что активно работают штурмовые группы в районе Вольного и Кучерова Яра. За Вольное идут тяжелые бои, но российские подразделения успешно теснят врага и продвигаются дальше на север.
"Таким образом расширяется фронт вокруг Доброполья. У противника остается все меньше сил, чтобы удерживать оборону в районе Белицкого и Нового Донбасса под Родинским", — подытожил автор материала.
Полный текст статьи Геннадия Алехина "Спецоперация на минувшей неделе. Перемещения по прифронтовым дорогам становятся лотереей" на сайте Украина.ру.
Также о ситуации в зоне СВО в новостях: "ВС РФ перемалывают стягивающиеся к Рай-Александровке резервы ВСУ. Новости СВО" на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиРоссияДобропольеГеннадий АлехинВС РФСВОновости СВО Россияпрогнозы СВОновости СВО сейчасдзен новости СВОновости СВОСпецоперацияГлавные новостиглавноеДонбассвоенныйвоенный экспертНовости УкраиныУкраина ру новости сегодняУкраина.ру Дзендзен СВО
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
15:13Призывает украинцев воевать и скупает недвижимость в Монако. Чем занимается Ринат Ахметов*
15:12В Одессе среди военкомов обнаружили бьюти-мастера
15:00Извинения Зеленского, провалы ВСУ, преступления против детей. Хроника событий на 15:00 1 июня
14:40Маниловщина по-пашинянски: Киселев о том, к чему приведет Армению курс на разрыв с Россией
14:39ЕС тормозит транш: Украина не выполнила технические условия для получения первых 9,1 миллиарда евро
14:29Через 30 лет на одного украинского школьника будет приходиться шесть детей из Индии, подсчитали в ВСУ
14:26Почти две сотни жителей Курской области удалось вернуть с Украины - Лантратова
14:20У ВСУ все меньше сил: ВС РФ расширяют фронт вокруг Доброполья, продвигаясь вдоль Гришинки — Алехин
14:03Зеленский должен лично связаться с польским президентом Навроцким для урегулирования скандала вокруг ВСУ
13:59ВС РФ уничтожили объекты энерго-транспортной и портовой инфраструктуры ВСУ. Новости СВО
13:54В польском Люблине с ратуши убрали флаг Украины
13:52Полтавский горсовет проголосовал за полный запрет русского языка в публичных местах
13:48"Творится полная жесть": Алехин рассказал, как ВС РФ перемалывают части ВСУ в Константиновке
13:40Сколько ни плати — не едут: мигранты боятся работать в прифронтовой Харьковской области
13:28Киев при попустительстве МАГАТЭ приближается к опасной черте на ЗАЭС - гендиректор "Росатома"
13:27Армия России прорывается на фланге Константиновки и берёт город в клещи
13:10ВСУ не рассматривают старые шведские Gripen как "чудо-оружие"
13:03Незаконные действия Франции по задержанию танкера Tagor граничат с пиратством. Важные заявления Кремля
12:59Перебои с топливом в Крыму стоят "высоко на повестке дня" – Песков
12:51Новые правила бронирования с 1 июня: кого на Украине лишат отсрочки и отправят в окопы
Лента новостейМолния