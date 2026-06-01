ВСУ не рассматривают старые шведские Gripen как "чудо-оружие"
Поставка старых шведских военных самолётов Gripen не изменит ситуацию в зоне СВО. Об этом в эфире пропагандистского телемарафона заявил начальник управления коммуникаций Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, сообщает 1 июня Украина.ру
13:10 01.06.2026
 
Поставка старых шведских военных самолётов Gripen не изменит ситуацию в зоне СВО. Об этом в эфире пропагандистского телемарафона заявил начальник управления коммуникаций Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, сообщает 1 июня Украина.ру
Официальный представитель Воздушных сил ВСУ напомнил: ранее завышенные ожидания были от американских истребителей F-16 - они не стали "чудо-оружием" и радикальных изменений в зоне боевых действий с их появлением не произошло. Аналогичное с поставками шведских истребителей Gripen - Игнат тоже не ждёт чуда.
Офицер предложил дождаться апробации шведских самолётов в реальных боевых действиях. Он напомнил, что "Грипен" будет поставлен в старых модификациях C/D - как и F-16.
Другое дело, отметил Игнат, ракеты "Метеор", которыми будут оснащаться шведские самолёты. На эти боеприпасы возлагаются особые надежды.
"Ну и главное - ракета Meteor, которая может быть тем "геймченджером", если все удастся в тактическом плане", - сказал он.
Упомянутая им ракета "воздух-воздух" позволяет вести воздушный бой на большом расстоянии - свыше 120 километров. Она эффективна против маневренных воздушных целей.
"Эта ракета может потеснить российскую авиацию, которая атакует нас КАБами, от наших границ", - заявил Игнат.
Ранее стало известно, что украинские пилоты ознакомились с эксплуатацией шведских истребителей. После поставок на Украину старых версий 16 истребителей Gripen в Киеве намерены приобрести еще 22 таких самолета в новой модификации. Взамен шведское королевство, недавно вступившее в НАТО, получит часть денег ЕС, выделенных на военную помощь киевскому режиму.
В мае стало известно, что Швеция передаст Украине несколько истребителей Jas Gripen 39. Зеленский прибыл в королевство и подписал соглашение об углублении оборонного сотрудничества от имени Украины. В Брюсселе заявляли, что оплата поставок старых шведских истребителей будет за счёт кредита ЕС киевскому режиму.
