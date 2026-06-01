https://ukraina.ru/20260601/vsu-ne-rassmatrivayut-starye-shvedskie-gripen-kak-chudo-oruzhie-1079657468.html

ВСУ не рассматривают старые шведские Gripen как "чудо-оружие"

ВСУ не рассматривают старые шведские Gripen как "чудо-оружие" - 01.06.2026 Украина.ру

ВСУ не рассматривают старые шведские Gripen как "чудо-оружие"

Поставка старых шведских военных самолётов Gripen не изменит ситуацию в зоне СВО. Об этом в эфире пропагандистского телемарафона заявил начальник управления коммуникаций Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, сообщает 1 июня Украина.ру

2026-06-01T13:10

2026-06-01T13:10

2026-06-01T13:10

новости

украина

киев

россия

юрий игнат

владимир зеленский

вооруженные силы украины

ес

f-16

всу

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/09/0b/1049310936_69:0:896:465_1920x0_80_0_0_3f8fe6dd3db619201c9b64f07a929820.jpg

Официальный представитель Воздушных сил ВСУ напомнил: ранее завышенные ожидания были от американских истребителей F-16 - они не стали "чудо-оружием" и радикальных изменений в зоне боевых действий с их появлением не произошло. Аналогичное с поставками шведских истребителей Gripen - Игнат тоже не ждёт чуда.Офицер предложил дождаться апробации шведских самолётов в реальных боевых действиях. Он напомнил, что "Грипен" будет поставлен в старых модификациях C/D - как и F-16.Другое дело, отметил Игнат, ракеты "Метеор", которыми будут оснащаться шведские самолёты. На эти боеприпасы возлагаются особые надежды."Ну и главное - ракета Meteor, которая может быть тем "геймченджером", если все удастся в тактическом плане", - сказал он.Упомянутая им ракета "воздух-воздух" позволяет вести воздушный бой на большом расстоянии - свыше 120 километров. Она эффективна против маневренных воздушных целей."Эта ракета может потеснить российскую авиацию, которая атакует нас КАБами, от наших границ", - заявил Игнат.Ранее стало известно, что украинские пилоты ознакомились с эксплуатацией шведских истребителей. После поставок на Украину старых версий 16 истребителей Gripen в Киеве намерены приобрести еще 22 таких самолета в новой модификации. Взамен шведское королевство, недавно вступившее в НАТО, получит часть денег ЕС, выделенных на военную помощь киевскому режиму.В мае стало известно, что Швеция передаст Украине несколько истребителей Jas Gripen 39. Зеленский прибыл в королевство и подписал соглашение об углублении оборонного сотрудничества от имени Украины. В Брюсселе заявляли, что оплата поставок старых шведских истребителей будет за счёт кредита ЕС киевскому режиму.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Зеленский просит о мире? Киев заговорил о переговорах с Россией. Хроника событий на утро 1 июняВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

украина

киев

россия

швеция

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, киев, россия, юрий игнат, владимир зеленский, вооруженные силы украины, ес, f-16, всу, ввс украины, военная помощь украине, швеция, истребитель