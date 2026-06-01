Новые правила бронирования с 1 июня: кого на Украине лишат отсрочки и отправят в окопы
С 1 июня на Украине вступают в силу новые правила бронирования, которые ударят по тысячам предприятий и их работникам. Об этом 1 июня сообщили ряд украинских СМИ
Новости, Украина, Владимир Зеленский, ТЦК, Минобороны, ОПК

Новые правила бронирования с 1 июня: кого на Украине лишат отсрочки и отправят в окопы

С 1 июня на Украине вступают в силу новые правила бронирования, которые ударят по тысячам предприятий и их работникам. Об этом 1 июня сообщили ряд украинских СМИ
Кого лишат брони
Главный удар — по зарплатам. Чтобы предприятие сохранило статус критически важного и могло бронировать сотрудников, средняя зарплата должна быть не менее 25 941 гривны. Для прифронтовых территорий — 21 618 гривен. Кто не дотянет — потеряет статус, а работники отправятся прямиком в ТЦК. Бизнесу дали три месяца — до 1 сентября — на подтверждение критичности по новым правилам. Дальше — всё.
Совместителей выведут из тени
Отдельный удар нанесут по "хитрым": если человек работает в нескольких местах и имеет отсрочку, теперь его будут учитывать в квоте бронирования только один раз. Схемы с совместительством, позволявшие создавать дутые брони, прикрывают.
Реформы в армии: больше денег — меньше шансов отсидеться
В июне стартуют анонсированные Зеленским армейские реформы. Тыловикам обещают минимум 30 тысяч гривен, пехотинцам — 250–400 тысяч в зависимости от задач. Введут специальные контракты. Позже, возможно, появится механизм демобилизации по очередности. Второй этап реформ коснется самой мобилизации — и, как обещают в Минобороны, "она точно перестанет походить на происходящее сейчас". Детали пока не раскрывают.
Кого пока не тронут
Право на бронирование сохранят чиновники, работники ОПК, энергетики, транспорта, связи и критической инфраструктуры. Но общие требования ужесточаются, и число "защищенных" будет неуклонно сокращаться.
Новые правила — еще один шаг к тотальной мобилизации, где бронь станет привилегией единиц. Об этом – в материале Кабмин Украины поднял минимальную зарплату для бронирования сотрудников от мобилизации до 26 тысяч гривен
