Новые правила бронирования с 1 июня: кого на Украине лишат отсрочки и отправят в окопы - 01.06.2026 Украина.ру

С 1 июня на Украине вступают в силу новые правила бронирования, которые ударят по тысячам предприятий и их работникам. Об этом 1 июня сообщили ряд украинских СМИ

2026-06-01T12:51

Кого лишат брониГлавный удар — по зарплатам. Чтобы предприятие сохранило статус критически важного и могло бронировать сотрудников, средняя зарплата должна быть не менее 25 941 гривны. Для прифронтовых территорий — 21 618 гривен. Кто не дотянет — потеряет статус, а работники отправятся прямиком в ТЦК. Бизнесу дали три месяца — до 1 сентября — на подтверждение критичности по новым правилам. Дальше — всё.Совместителей выведут из тениОтдельный удар нанесут по "хитрым": если человек работает в нескольких местах и имеет отсрочку, теперь его будут учитывать в квоте бронирования только один раз. Схемы с совместительством, позволявшие создавать дутые брони, прикрывают.Реформы в армии: больше денег — меньше шансов отсидетьсяВ июне стартуют анонсированные Зеленским армейские реформы. Тыловикам обещают минимум 30 тысяч гривен, пехотинцам — 250–400 тысяч в зависимости от задач. Введут специальные контракты. Позже, возможно, появится механизм демобилизации по очередности. Второй этап реформ коснется самой мобилизации — и, как обещают в Минобороны, "она точно перестанет походить на происходящее сейчас". Детали пока не раскрывают.Кого пока не тронутПраво на бронирование сохранят чиновники, работники ОПК, энергетики, транспорта, связи и критической инфраструктуры. Но общие требования ужесточаются, и число "защищенных" будет неуклонно сокращаться.Новые правила — еще один шаг к тотальной мобилизации, где бронь станет привилегией единиц. Об этом – в материале Кабмин Украины поднял минимальную зарплату для бронирования сотрудников от мобилизации до 26 тысяч гривен

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, владимир зеленский, тцк, минобороны, опк