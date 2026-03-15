Нетаньяху запросил переговоры с Зеленским по борьбе с иранскими дронами

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху направил в Киев запрос о проведении переговоров с Владимиром Зеленским, на которых стороны могли бы обсудить сотрудничество в сфере перехвата беспилотников. Об этом 15 марта сообщает издание Ynet

2026-03-15T10:29

По информации израильских СМИ, Тель-Авив заинтересован в обмене опытом с украинской стороной по противодействию иранским дронам. Предполагается, что консультации могут состояться в ближайшее время.Посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук подтвердил, что стороны уже готовят соответствующие переговоры.Как отмечает издание, интерес Израиля к украинскому опыту может быть связан с участившимися атаками беспилотников на израильскую территорию и необходимостью совершенствовать системы ПВО.Напомним, ранее Владимир Зеленский неоднократно предлагал помощь США в противодействии иранским беспилотникам. Однако американский президент Дональд Трамп публично отказывался от такой "щедрости". 13 марта представитель МИД России Родион Мирошник заявил, что высказывания Дональда Трампа поставили под сомнение достоверность информационной кампании Киева о причастности Украины к отражению атак со стороны Ирана. Подробнее в материале Мирошник: слова Трампа лопнули "шарик самопиара" Зеленского о помощи США в борьбе с дронамиТакже в Тегеране заявили, что сотрудничество Киева с Израилем может сделать всю территорию Украины законной целью для ударов. Подробнее в материале Иран объявил всю территорию Украины "законной целью" из-за поддержки ИзраиляБольше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Трамп не готов к сделке с Ираном. Главное к этому часуВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру

