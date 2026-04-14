"Человек — существо любознательное": Ищенко о важности и неизбежности освоения космоса
65 лет назад Юрий Гагарин совершил первый полёт в космос. С тех пор человечество не остановилось — оно продолжает идти вперёд. Уже сейчас отрабатывается технология выращивания элементов, которых на Земле мало, а в космосе их можно производить много. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
2026-04-14T04:30
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
12 апреля 2026 года исполнилось 65 лет со дня полёта Юрия Гагарина. 108 минут, проведённые первым космонавтом на орбите, открыли новую эпоху в истории цивилизации и стали символом триумфа советской науки . Президент России Владимир Путин назвал этот полёт "смелой дерзновенной мечтой человечества о покорении Вселенной".
Журналист спросил эксперта, можно ли сказать, что человечество затормозилось в освоении космоса, и есть ли в этом смысл. Ищенко ответил, что всё идёт своим чередом.
"Когда люди впервые стали выходить в открытый океан, они это делали, чтобы рыбу ловить. Они не задумывались над тем, надо это или не надо. Сели на бревно и поплыли. С космосом было примерно то же самое", — заявил политолог.
По словам Ищенко, уже сейчас предлагают создавать базы на Луне. Скептики говорят, что полезные ископаемые обойдутся в строительство новой Луны, а оптимисты возражают: давайте сначала найдём.
"В этом смысле они правы. Вначале все стоит бешено дорого, а потом удешевляется. Когда-то пряности стоили на вес золота, а сейчас их в любой квартире больше, чем в королевских дворцах 15-16 веков", — пояснил собеседник издания.
"Уже сейчас отрабатывается технология выращивания элементов, которые на Земле или отсутствуют, или их исчезающе мало, а в космосе их можно производить в больших объемах", — отметил Ростислав Ищенко.
Также на тему ситуации на Украине — в статье Павла Котова "Украина за неделю. Пасхальное недоперемирие" на сайте Украина.ру.