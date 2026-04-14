"Человек — существо любознательное": Ищенко о важности и неизбежности освоения космоса
2026-04-14T04:30
04:30 14.04.2026
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкКосмонавт Юрий Гагарин
12 апреля 2026 года исполнилось 65 лет со дня полёта Юрия Гагарина. 108 минут, проведённые первым космонавтом на орбите, открыли новую эпоху в истории цивилизации и стали символом триумфа советской науки . Президент России Владимир Путин назвал этот полёт "смелой дерзновенной мечтой человечества о покорении Вселенной".
Журналист спросил эксперта, можно ли сказать, что человечество затормозилось в освоении космоса, и есть ли в этом смысл. Ищенко ответил, что всё идёт своим чередом.
"Когда люди впервые стали выходить в открытый океан, они это делали, чтобы рыбу ловить. Они не задумывались над тем, надо это или не надо. Сели на бревно и поплыли. С космосом было примерно то же самое", — заявил политолог.
По словам Ищенко, уже сейчас предлагают создавать базы на Луне. Скептики говорят, что полезные ископаемые обойдутся в строительство новой Луны, а оптимисты возражают: давайте сначала найдём.
"В этом смысле они правы. Вначале все стоит бешено дорого, а потом удешевляется. Когда-то пряности стоили на вес золота, а сейчас их в любой квартире больше, чем в королевских дворцах 15-16 веков", — пояснил собеседник издания.
"Уже сейчас отрабатывается технология выращивания элементов, которые на Земле или отсутствуют, или их исчезающе мало, а в космосе их можно производить в больших объемах", — отметил Ростислав Ищенко.
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
