https://ukraina.ru/20260414/chelovek--suschestvo-lyuboznatelnoe-ischenko-o-vazhnosti-i-neizbezhnosti-osvoeniya-kosmosa-1077859497.html

"Человек — существо любознательное": Ищенко о важности и неизбежности освоения космоса

65 лет назад Юрий Гагарин совершил первый полёт в космос. С тех пор человечество не остановилось — оно продолжает идти вперёд. Уже сейчас отрабатывается технология выращивания элементов, которых на Земле мало, а в космосе их можно производить много. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко

2026-04-14T04:30

новости

россия

украина

ростислав ищенко

юрий гагарин

главные новости

главное

космос

луна

технологии

https://cdnn1.ukraina.ru/img/101853/25/1018532552_0:227:2835:1822_1920x0_80_0_0_e95d57a93f0c5f9d6860de6fac538803.jpg

12 апреля 2026 года исполнилось 65 лет со дня полёта Юрия Гагарина. 108 минут, проведённые первым космонавтом на орбите, открыли новую эпоху в истории цивилизации и стали символом триумфа советской науки . Президент России Владимир Путин назвал этот полёт "смелой дерзновенной мечтой человечества о покорении Вселенной".Журналист спросил эксперта, можно ли сказать, что человечество затормозилось в освоении космоса, и есть ли в этом смысл. Ищенко ответил, что всё идёт своим чередом."Когда люди впервые стали выходить в открытый океан, они это делали, чтобы рыбу ловить. Они не задумывались над тем, надо это или не надо. Сели на бревно и поплыли. С космосом было примерно то же самое", — заявил политолог.По словам Ищенко, уже сейчас предлагают создавать базы на Луне. Скептики говорят, что полезные ископаемые обойдутся в строительство новой Луны, а оптимисты возражают: давайте сначала найдём. "В этом смысле они правы. Вначале все стоит бешено дорого, а потом удешевляется. Когда-то пряности стоили на вес золота, а сейчас их в любой квартире больше, чем в королевских дворцах 15-16 веков", — пояснил собеседник издания."Уже сейчас отрабатывается технология выращивания элементов, которые на Земле или отсутствуют, или их исчезающе мало, а в космосе их можно производить в больших объемах", — отметил Ростислав Ищенко.Полный текст материала "Ростислав Ищенко: Дроны будут господствовать на поле боя до тех пор, пока не полетят ядерные боеголовки" на сайте Украина.ру.Также на тему ситуации на Украине — в статье Павла Котова "Украина за неделю. Пасхальное недоперемирие" на сайте Украина.ру.

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

