"Россия предупредила Прибалтику по-серьёзному": эксперт о демонстрации намерений Москвы

МИД РФ сделал спецпредупреждение странам Прибалтики из-за пролёта украинских дронов через их воздушное пространство. Важен не сам факт предупреждения, а факт предания огласке — это свидетельствует о большей серьёзности намерений. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко

2026-04-14T05:45

Ранее МИД РФ сделал специальное предупреждение странам Прибалтики на случай, если они снова откроют воздушное пространство для украинских дронов, которые собираются атаковать территорию России.На вопрос о разнице между спецпредупреждением и обычным предупреждением Ищенко заявил, что ему это неизвестно."Предупреждение – это когда вы говорите: "Если так будет продолжаться, вам будет плохо". Обычно о таких вещах не сообщают. В данном случае сообщили. Таким образом продемонстрировали, что это серьезнее, чем они могут подумать", — заявил эксперт.По словам политолога, если что-то сделать достоянием гласности, но при этом ничего не сделать, то можно потерять авторитет."Это вроде бы ничего страшного. Но капля камень точит. Рано или поздно выясняется, что вы не только без авторитета, но и без штанов. То есть здесь важен не факт предупреждения, а факт предания огласке. Это свидетельствует о большей серьезности намерений", — пояснил Ищенко.По его мнению, факт такой огласки затруднит информационную кампанию против России. Прибалты уже не смогут сказать: "Через нас летали, летают и будут летать". Потому что тогда действительно может прилететь с другой стороны, — констатировал собеседник издания.Полный текст материала "Ростислав Ищенко: Дроны будут господствовать на поле боя до тех пор, пока не полетят ядерные боеголовки" на сайте Украина.ру.Также на тему спецоперации на Украине — в статье Павла Котова "Украина за неделю. Пасхальное недоперемирие" на сайте Украина.ру.

