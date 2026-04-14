Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260414/rossiya-predupredila-pribaltiku-po-serznomu-ekspert-o-demonstratsii-namereniy-moskvy-1077858605.html
"Россия предупредила Прибалтику по-серьёзному": эксперт о демонстрации намерений Москвы
МИД РФ сделал спецпредупреждение странам Прибалтики из-за пролёта украинских дронов через их воздушное пространство. Важен не сам факт предупреждения, а факт предания огласке — это свидетельствует о большей серьёзности намерений. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
новости
россия
прибалтика
москва
ростислав ищенко
сво
новости сво сейчас
новости сво россия
дзен новости сво
новости сво
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/09/18/1057645659_0:0:2048:1152_1920x0_80_0_0_377680d6e9ed382d47ae7bc1c08e0566.jpg
россия
прибалтика
москва
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/09/18/1057645659_19:0:1839:1365_1920x0_80_0_0_934aefec57c1648691ff8e3478ec08a3.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, прибалтика, москва, ростислав ищенко, сво, новости сво сейчас, новости сво россия, дзен новости сво, новости сво, прогнозы сво, мид, мид рф, дроны, беспилотники, главные новости, главное, спецоперация
Новости, Россия, Прибалтика, Москва, Ростислав Ищенко, СВО, новости СВО сейчас, новости СВО Россия, дзен новости СВО, новости СВО, прогнозы СВО, МИД, МИД РФ, дроны, беспилотники, Главные новости, главное, Спецоперация

"Россия предупредила Прибалтику по-серьёзному": эксперт о демонстрации намерений Москвы

05:45 14.04.2026
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУСухопутные войска ВСУ
Сухопутные войска ВСУ - РИА Новости, 1920, 14.04.2026
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ
Читать в
ДзенTelegram
МИД РФ сделал спецпредупреждение странам Прибалтики из-за пролёта украинских дронов через их воздушное пространство. Важен не сам факт предупреждения, а факт предания огласке — это свидетельствует о большей серьёзности намерений. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
Ранее МИД РФ сделал специальное предупреждение странам Прибалтики на случай, если они снова откроют воздушное пространство для украинских дронов, которые собираются атаковать территорию России.
На вопрос о разнице между спецпредупреждением и обычным предупреждением Ищенко заявил, что ему это неизвестно.
"Предупреждение – это когда вы говорите: "Если так будет продолжаться, вам будет плохо". Обычно о таких вещах не сообщают. В данном случае сообщили. Таким образом продемонстрировали, что это серьезнее, чем они могут подумать", — заявил эксперт.
По словам политолога, если что-то сделать достоянием гласности, но при этом ничего не сделать, то можно потерять авторитет.
"Это вроде бы ничего страшного. Но капля камень точит. Рано или поздно выясняется, что вы не только без авторитета, но и без штанов. То есть здесь важен не факт предупреждения, а факт предания огласке. Это свидетельствует о большей серьезности намерений", — пояснил Ищенко.
По его мнению, факт такой огласки затруднит информационную кампанию против России. Прибалты уже не смогут сказать: "Через нас летали, летают и будут летать". Потому что тогда действительно может прилететь с другой стороны, — констатировал собеседник издания.
Полный текст материала "Ростислав Ищенко: Дроны будут господствовать на поле боя до тех пор, пока не полетят ядерные боеголовки" на сайте Украина.ру.
Также на тему спецоперации на Украине — в статье Павла Котова "Украина за неделю. Пасхальное недоперемирие" на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиРоссияПрибалтикаМоскваРостислав ИщенкоСВОновости СВО сейчасновости СВО Россиядзен новости СВОновости СВОпрогнозы СВОМИДМИД РФдроныбеспилотникиГлавные новостиглавноеСпецоперация
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
06:00Андрей Серенко: Если Трамп проиграет Ирану в Ормузском проливе, на одну сверхдержаву в мире станет больше
05:55"Угробили двух, чтобы спасти одного": Ищенко о спецоперации США по спасению пилота в Иране
05:45"Россия предупредила Прибалтику по-серьёзному": эксперт о демонстрации намерений Москвы
05:16Трамп, Орбан и другие. События 13 апреля "одной строкой" от канала "Украина.ру"
05:15"Египтяне помнят вклад СССР": Станкевич о санкциях Запада и "ренессансе" отношений Москвы и Каира
05:00"Господство дронов уходит в прошлое, как только находится противоядие": Ищенко о гонке вооружений
04:47Иран потребовал от пяти арабских стран компенсаций за участие в агрессии
04:45"Европу лишили разума": Школьников о том, почему США бросают НАТО и что ждёт Россию в Арктике
04:30"Человек — существо любознательное": Ищенко о важности и неизбежности освоения космоса
04:15"США ничуть не рады АЭС в Египте": Юрий Станкевич о российском атомном проекте
04:11"Следующий шаг должны сделать иранцы": Вэнс пояснил позицию США
04:00"Дроны будут господствовать, пока не полетят ядерные боеголовки": Ищенко о будущем войны
03:38Лавров обсудил с иранским коллегой ситуацию на Ближнем Востоке
03:16Иран оценил ущерб от американо-израильских бомбардировок
02:37Мелитополь Запорожской области и Курск атакуют БПЛА, опасность объявлена ещё в ряде регионов
02:00Фронтовая сводка за 13 апреля от канала "Дневник Десантника"
01:40Пушков оценил влияние блокады США Ормузского пролива на рынок нефти
01:00Киев рассматривает вопрос о введении трудовой повинности для населения
00:28Ракетная опасность и угроза БПЛА. Сводка по регионам России к этому часу
00:22Зеленский выложил фото на фоне "новейших украинских разработок"
Лента новостейМолния