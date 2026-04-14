"Угробили двух, чтобы спасти одного": Ищенко о спецоперации США по спасению пилота в Иране

США провели спецоперацию по спасению пилота в Иране, но понесли ощутимые потери. Идея о том, что пилотов надо спасать, в США пока превалирует, но в войне всё цинично — иногда и сто человек можно угробить ради одного эксклюзивного специалиста. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко

2026-04-14T05:55

Незадолго до перемирия на Ближнем Востоке американцы предприняли целую спецоперацию по спасению своего пилота в Иране, которая привела к ощутимым потерям в технике и в людях.Журналист спросил эксперта, была ли в спецоперации американцев военная целесообразность. Ищенко ответил, что трудно сказать однозначно."В свое время с точки зрения пропаганды это работало эффективно. "Американцы ничего не жалеют ради спасения своих пилотов". Теперь на это реагируют иначе: "Американцы двух пилотов угробили, чтобы одного спасти. А, может, и больше", — заявил эксперт.По словам Ищенко, во Вьетнаме и во время войны с Японией поиск американских пилотов был оправдан, потому что их надо было найти раньше, чем съедят акулы. "Когда вы занимаетесь поиском пилотов в зоне боевых действий, это тоже полезно. Летчик – это квалифицированный специалист. Его жалко бросать. Но надо учитывать, что вы можете понести потери среди других квалифицированных специалистов, поэтому надо соотносить цену и качество этих поисковых работ", — пояснил собеседник."Война – это дело циничное. Там всегда соотносят цену и качество. Иногда даже сто человек можно угробить ради спасения одного, если это какой-то эксклюзивный специалист", — подчеркнул Ищенко. При этом он добавил, что если выяснится, что набрать пилотов гораздо проще, чем подготовить спецназ, то размен будет невыгоден. "Начнет работать принцип: "Новый самолет. Новый пилот. Полетели дальше", — заключил собеседник Украина.ру.Полный текст материала "Ростислав Ищенко: Дроны будут господствовать на поле боя до тех пор, пока не полетят ядерные боеголовки" на сайте Украина.ру.Также на тему войны на Ближнем Востоке — в материале "Невидимый партнер. Роль Китая в американо-иранском перемирии" на сайте Украина.ру.

