"США ничуть не рады АЭС в Египте": Юрий Станкевич о российском атомном проекте
США, Великобритания и Евросоюз ничуть не рады строительству АЭС "Эль-Дабаа" по российскому проекту. Они понимают, что это означает присутствие России в Египте на многие десятилетия. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру зампредседателя комитета по энергетике Госдумы РФ Юрий Станкевич
2026-04-14T04:15
Журналист спросил, как санкции влияют на строительство АЭС в Египте. Станкевич ответил, что попытки помешать предпринимаются регулярно, но критического влияния на график нет.
"В первую очередь, через логистические и финансовые ограничения: расчеты, поставки оборудования, страхование", — заявил политик.
По словам Станкевича, проект финансируется по межправительственному соглашению, а цепочки поставок выстроены с учётом новых реалий. "Россия самостоятельно закрывает три четверти применяемых технологий", — подчеркнул парламентарий.
"Сроки возведения станции не меняются и соблюдаются строго. Первый блок планируется запустить в 2028 году", — пояснил собеседник. Станкевич добавил, что "Эль-Дабаа" — самый крупный атомный проект в мире, мегастройка с одновременным возведением четырёх энергоблоков.
"Наши недруги злятся чрезмерно", — заключил собеседник Украина.ру.