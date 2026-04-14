"США ничуть не рады АЭС в Египте": Юрий Станкевич о российском атомном проекте
США, Великобритания и Евросоюз ничуть не рады строительству АЭС "Эль-Дабаа" по российскому проекту. Они понимают, что это означает присутствие России в Египте на многие десятилетия. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру зампредседателя комитета по энергетике Госдумы РФ Юрий Станкевич
"США ничуть не рады АЭС в Египте": Юрий Станкевич о российском атомном проекте

04:15 14.04.2026
 
США, Великобритания и Евросоюз ничуть не рады строительству АЭС "Эль-Дабаа" по российскому проекту. Они понимают, что это означает присутствие России в Египте на многие десятилетия. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру зампредседателя комитета по энергетике Госдумы РФ Юрий Станкевич
Журналист спросил, как санкции влияют на строительство АЭС в Египте. Станкевич ответил, что попытки помешать предпринимаются регулярно, но критического влияния на график нет.
"В первую очередь, через логистические и финансовые ограничения: расчеты, поставки оборудования, страхование", — заявил политик.
По словам Станкевича, проект финансируется по межправительственному соглашению, а цепочки поставок выстроены с учётом новых реалий. "Россия самостоятельно закрывает три четверти применяемых технологий", — подчеркнул парламентарий.
"Сроки возведения станции не меняются и соблюдаются строго. Первый блок планируется запустить в 2028 году", — пояснил собеседник. Станкевич добавил, что "Эль-Дабаа" — самый крупный атомный проект в мире, мегастройка с одновременным возведением четырёх энергоблоков.
"Наши недруги злятся чрезмерно", — заключил собеседник Украина.ру.
Полный текст материала "От Ормуза до Запорожья. Юрий Станкевич о том, как Россия бьет мирным атомом по кризису в Иране и Украине" на сайте Украина.ру.
О ситуации в Арктике и борьбе за ресурсы — в материале "Александр Перенджиев: США, НАТО и Украина пытаются задушить Россию "Петлей Анаконды" от Каспия до Арктики" на сайте Украина.ру.
