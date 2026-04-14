"Следующий шаг должны сделать иранцы": Вэнс пояснил позицию США

"Следующий шаг должны сделать иранцы": Вэнс пояснил позицию США - 14.04.2026 Украина.ру

"Следующий шаг должны сделать иранцы": Вэнс пояснил позицию США

США и Иран могут заключить большую сделку, но следующий шаг должен сделать Тегеран. Об этом вице-президент США Джей Ди Вэнс в ночь на 14 апреля заявил в интервью телеканалу Fox News

2026-04-14T04:11

2026-04-14T04:11

2026-04-14T04:13

Президент США Дональд Трамп в ночь на 8 апреля объявил о достижении соглашения с Тегераном о прекращении огня на две недели, что позволило сторонам 11 апреля начать переговоры в Исламабаде.12 апреля глава американской делегации Вэнс объявил, что Иран и США в ходе длительных переговоров не смогли прийти к соглашению, в связи с чем делегация Штатов возвращается домой без сделки."Я думаю, здесь можно заключить действительно большую сделку, но, на мой взгляд, сделать следующий шаг предстоит иранцам", — сказал Вэнс.Он также отметил, что представители Тегерана являются "жёсткими переговорщиками".Другие заявления Вэнса:🟦 "Мы хотим видеть, чтобы у Ирана не было никаких ядерных материалов, чтобы Соединённые Штаты контролировали их... Мы должны вывести обогащённый материал из Ирана, мы должны получить их убедительное обязательство не разрабатывать ядерное оружие";🟦 "Думаю, мы в ситуации, когда мы достигли своих целей... Мы можем начать сворачивать операцию. Я бы предпочёл, чтобы мы свернули её через большие и успешные переговоры";🟦 Характер диалога может в корне поменяться, если Иран так и не откроет Ормузский пролив, подчеркнул Вэнс.Ранее сообщалось, что США задействовали более 15 военных кораблей в операции по блокаде Ормузского пролива, включая авианосец, несколько эсминцев с управляемыми ракетами и десантный корабль.Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев сравнил ситуацию с блокированием Соединенными Штатами Ормузского пролива с событиями антиутопии "1984" британского писателя Джорджа Оруэлла.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

сша

иран

тегеран

ближний восток

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

украина.ру, новости, сша, джей ди вэнс, дональд трамп, иран, тегеран , fox news, удар по ирану, война в иране, ближний восток, переговоры, перемирие, сделка, блокада, военная эскалация, эскалация