"Следующий шаг должны сделать иранцы": Вэнс пояснил позицию США
"Следующий шаг должны сделать иранцы": Вэнс пояснил позицию США
04:11 14.04.2026 (обновлено: 04:13 14.04.2026)
США и Иран могут заключить большую сделку, но следующий шаг должен сделать Тегеран. Об этом вице-президент США Джей Ди Вэнс в ночь на 14 апреля заявил в интервью телеканалу Fox News
Президент США Дональд Трамп в ночь на 8 апреля объявил о достижении соглашения с Тегераном о прекращении огня на две недели, что позволило сторонам 11 апреля начать переговоры в Исламабаде.
12 апреля глава американской делегации Вэнс объявил, что Иран и США в ходе длительных переговоров не смогли прийти к соглашению, в связи с чем делегация Штатов возвращается домой без сделки.
"Я думаю, здесь можно заключить действительно большую сделку, но, на мой взгляд, сделать следующий шаг предстоит иранцам", — сказал Вэнс.
Он также отметил, что представители Тегерана являются "жёсткими переговорщиками".
🟦 "Мы хотим видеть, чтобы у Ирана не было никаких ядерных материалов, чтобы Соединённые Штаты контролировали их... Мы должны вывести обогащённый материал из Ирана, мы должны получить их убедительное обязательство не разрабатывать ядерное оружие";
🟦 "Думаю, мы в ситуации, когда мы достигли своих целей... Мы можем начать сворачивать операцию. Я бы предпочёл, чтобы мы свернули её через большие и успешные переговоры";
🟦 Характер диалога может в корне поменяться, если Иран так и не откроет Ормузский пролив, подчеркнул Вэнс.
Ранее сообщалось, что США задействовали более 15 военных кораблей в операции по блокаде Ормузского пролива, включая авианосец, несколько эсминцев с управляемыми ракетами и десантный корабль.
