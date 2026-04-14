"Египтяне помнят вклад СССР": Станкевич о санкциях Запада и "ренессансе" отношений Москвы и Каира

Египет не приветствует агрессивные санкции одних стран против других и с благодарностью помнит вклад Советского Союза в своё развитие. У президента Абделя Фаттаха ас-Сиси сложились тёплые отношения с лидером России Владимиром Путиным. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру зампредседателя комитета по энергетике Госдумы РФ Юрий Станкевич

2026-04-14T05:15

Журналист поинтересовался, как в Египте относятся к санкционному режиму, который Запад ввёл против России. Станкевич ответил, что в силу своего исторического опыта египтяне склонны к взвешенности и не поддерживают агрессивные ограничения."Египет на протяжении своей богатейшей истории многократно подвергался давлению извне, испытал все "прелести" колониальной протекции, пережил последствия "арабской весны" уже в нынешнем веке", — заявил политик.Станкевич отметил, что египтяне с благодарностью помнят вклад Советского Союза в развитие их страны — промышленное, экономическое и социальное."У президента Египта Абделя Фаттаха ас-Сиси сложились тёплые отношения с [президентом России] Владимиром Путиным. По этой причине можно смело утверждать, что сегодня в отношениях наших стран наметился настоящий ренессанс", — подчеркнул собеседник издания.Полный текст материала "От Ормуза до Запорожья. Юрий Станкевич о том, как Россия бьет мирным атомом по кризису в Иране и Украине" на сайте Украина.ру.О ситуации в Арктике и борьбе за ресурсы — в материале "Александр Перенджиев: США, НАТО и Украина пытаются задушить Россию "Петлей Анаконды" от Каспия до Арктики" на сайте Украина.ру.

