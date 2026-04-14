Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260414/egiptyane-pomnyat-vklad-sssr-stankevich-o-sanktsiyakh-zapada-i-renessanse-otnosheniy-moskvy-i-kaira-1077860994.html
"Египтяне помнят вклад СССР": Станкевич о санкциях Запада и "ренессансе" отношений Москвы и Каира
Египет не приветствует агрессивные санкции одних стран против других и с благодарностью помнит вклад Советского Союза в своё развитие. У президента Абделя Фаттаха ас-Сиси сложились тёплые отношения с лидером России Владимиром Путиным. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру зампредседателя комитета по энергетике Госдумы РФ Юрий Станкевич
новости
россия
египет
москва
юрий станкевич
украина.ру
владимир путин
госдума
нато
главные новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/04/0e/1077860824_0:45:3120:1799_1920x0_80_0_0_769cbf605c3879fd3484cfb25cd6b2c1.jpg
россия
египет
москва
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/04/0e/1077860824_183:0:2914:2048_1920x0_80_0_0_17fb085296c4b51d184d22af201ae7a0.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, египет, москва, юрий станкевич, украина.ру, владимир путин, госдума, нато, главные новости, главное, сотрудничество, международные отношения, международная политика
Новости, Россия, Египет, Москва, Юрий Станкевич, Украина.ру, Владимир Путин, Госдума, НАТО, Главные новости, главное, сотрудничество, международные отношения, Международная политика

05:15 14.04.2026
 
© POOL / Перейти в фотобанк
© POOL
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Египет не приветствует агрессивные санкции одних стран против других и с благодарностью помнит вклад Советского Союза в своё развитие. У президента Абделя Фаттаха ас-Сиси сложились тёплые отношения с лидером России Владимиром Путиным. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру зампредседателя комитета по энергетике Госдумы РФ Юрий Станкевич
Журналист поинтересовался, как в Египте относятся к санкционному режиму, который Запад ввёл против России. Станкевич ответил, что в силу своего исторического опыта египтяне склонны к взвешенности и не поддерживают агрессивные ограничения.
"Египет на протяжении своей богатейшей истории многократно подвергался давлению извне, испытал все "прелести" колониальной протекции, пережил последствия "арабской весны" уже в нынешнем веке", — заявил политик.
Станкевич отметил, что египтяне с благодарностью помнят вклад Советского Союза в развитие их страны — промышленное, экономическое и социальное.
"У президента Египта Абделя Фаттаха ас-Сиси сложились тёплые отношения с [президентом России] Владимиром Путиным. По этой причине можно смело утверждать, что сегодня в отношениях наших стран наметился настоящий ренессанс", — подчеркнул собеседник издания.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиРоссияЕгипетМоскваЮрий СтанкевичУкраина.руВладимир ПутинГосдумаНАТОГлавные новостиглавноесотрудничествомеждународные отношенияМеждународная политика
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
