https://ukraina.ru/20260414/egiptyane-pomnyat-vklad-sssr-stankevich-o-sanktsiyakh-zapada-i-renessanse-otnosheniy-moskvy-i-kaira-1077860994.html
"Египтяне помнят вклад СССР": Станкевич о санкциях Запада и "ренессансе" отношений Москвы и Каира
Египет не приветствует агрессивные санкции одних стран против других и с благодарностью помнит вклад Советского Союза в своё развитие. У президента Абделя Фаттаха ас-Сиси сложились тёплые отношения с лидером России Владимиром Путиным. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру зампредседателя комитета по энергетике Госдумы РФ Юрий Станкевич
2026-04-14T05:15
новости
россия
египет
москва
юрий станкевич
украина.ру
владимир путин
госдума
нато
главные новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/04/0e/1077860824_0:45:3120:1799_1920x0_80_0_0_769cbf605c3879fd3484cfb25cd6b2c1.jpg
россия
египет
москва
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2026
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/04/0e/1077860824_183:0:2914:2048_1920x0_80_0_0_17fb085296c4b51d184d22af201ae7a0.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Журналист поинтересовался, как в Египте относятся к санкционному режиму, который Запад ввёл против России. Станкевич ответил, что в силу своего исторического опыта египтяне склонны к взвешенности и не поддерживают агрессивные ограничения.
"Египет на протяжении своей богатейшей истории многократно подвергался давлению извне, испытал все "прелести" колониальной протекции, пережил последствия "арабской весны" уже в нынешнем веке", — заявил политик.
Станкевич отметил, что египтяне с благодарностью помнят вклад Советского Союза в развитие их страны — промышленное, экономическое и социальное.
"У президента Египта Абделя Фаттаха ас-Сиси сложились тёплые отношения с [президентом России] Владимиром Путиным. По этой причине можно смело утверждать, что сегодня в отношениях наших стран наметился настоящий ренессанс", — подчеркнул собеседник издания.