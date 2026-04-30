"Надо учиться на чужих ошибках": Чадаев — почему провал украинских перехватчиков важен для России
Украинские дроны-перехватчики провалились на Ближнем Востоке из-за жары и влажности, а также сложности поражения "Шахедов" на встречных курсах — общая скорость сближения под 400 км/ч. Для России это урок: последний рубеж обороны не может быть единственным
Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал генеральный директор научно-производственного центра "Ушкуйник" (разработчик дронов на оптоволокне "Князь Вандал Новгородский" и "Князь Вещий Олег") Алексей Чадаев.
По словам эксперта, он не ерничал над затеей Киева, а провел технический блиц-анализ. Глава "Ушкуйника" напомнил, что Михаил Федоров жаловался на климат Ближнего Востока — дроны-перехватчики, летящие на пределе возможностей моторов, перегреваются в жаркой и влажной среде.
"Поймать беспилотник на встречных курсах не выходит. "Шахед" летит со скоростью 150 километров в час, скорость перехватчика — 230. Только представьте, каким надо быть терминатором, чтобы попасть в движущуюся цель на сходящихся курсах на общей скорости под 400 километров в час", — пояснил Чадаев.
Эксперт отметил, что на Украине "Герани" сбивают иначе: их пропускают над собой, а потом догоняют за счет разницы в скорости в 70-80 км/ч, атакуя снизу или сверху сзади.
На Ближнем Востоке перехватчикам приходилось залетать в сторону моря, ждать "Шахеда" и пытаться его догнать. В результате они мазали и попадали в те же объекты, которые защищали, на что им прямо указали в Эмиратах.
Чадаев подчеркнул, что для России это важно, потому что у нее полно уязвимых объектов на берегу — Усть-Луга, Новороссийск, Туапсе.
"Последний рубеж обороны не может быть единственным. Если мы хотим использовать дроны-перехватчики против дальнобойных БПЛА, мы должны выносить точку их запуска на 5-10-15 километров в сторону моря, использовав какие-то платформы или безэкипажные катера.
Только так повышается шанс перехвата. Повторюсь, тут дело не в ерничестве. Я это к тому, что надо учиться на чужих ошибках", — резюмировал Чадаев.