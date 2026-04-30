https://ukraina.ru/20260430/nado-uchitsya-na-chuzhikh-oshibkakh-chadaev--pochemu-proval-ukrainskikh-perekhvatchikov-vazhen-dlya-rossii-1078439300.html

"Надо учиться на чужих ошибках": Чадаев — почему провал украинских перехватчиков важен для России

Украинские дроны-перехватчики провалились на Ближнем Востоке из-за жары и влажности, а также сложности поражения "Шахедов" на встречных курсах — общая скорость сближения под 400 км/ч. Для России это урок: последний рубеж обороны не может быть единственным

2026-04-30T05:55

россия

ближний восток

украина

украина.ру

бпла

сво

новости сво сейчас

спецоперация

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/04/03/1077479510_0:101:2939:1754_1920x0_80_0_0_77051a7a55e1f8043fc3905ec0af7e98.jpg

Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал генеральный директор научно-производственного центра "Ушкуйник" (разработчик дронов на оптоволокне "Князь Вандал Новгородский" и "Князь Вещий Олег") Алексей Чадаев.По словам эксперта, он не ерничал над затеей Киева, а провел технический блиц-анализ. Глава "Ушкуйника" напомнил, что Михаил Федоров жаловался на климат Ближнего Востока — дроны-перехватчики, летящие на пределе возможностей моторов, перегреваются в жаркой и влажной среде.Эксперт отметил, что на Украине "Герани" сбивают иначе: их пропускают над собой, а потом догоняют за счет разницы в скорости в 70-80 км/ч, атакуя снизу или сверху сзади.На Ближнем Востоке перехватчикам приходилось залетать в сторону моря, ждать "Шахеда" и пытаться его догнать. В результате они мазали и попадали в те же объекты, которые защищали, на что им прямо указали в Эмиратах.Чадаев подчеркнул, что для России это важно, потому что у нее полно уязвимых объектов на берегу — Усть-Луга, Новороссийск, Туапсе."Последний рубеж обороны не может быть единственным. Если мы хотим использовать дроны-перехватчики против дальнобойных БПЛА, мы должны выносить точку их запуска на 5-10-15 километров в сторону моря, использовав какие-то платформы или безэкипажные катера.Только так повышается шанс перехвата. Повторюсь, тут дело не в ерничестве. Я это к тому, что надо учиться на чужих ошибках", — резюмировал Чадаев.Полный текст интервью Алексея Чадаева: России надо учиться на ошибках Украины, чтобы прикрыть Усть-Лугу, Новороссийск и Туапсе читайте на сайте Украина.ру.

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

