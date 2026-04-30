"Грязная бомба" для Зеленского: зачем Западу провокация с ядерным оружием

Возможная передача Украине элементов ядерного оружия переходит все мыслимые границы. Об этом 30 апреля заявил посол по особым поручениям Министерства иностранных дел России Андрей Белоусов на обзорной конференции по Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО)

2026-04-30T10:15

Дипломат отметил, что некие силы в Лондоне и Париже всерьез рассматривали идею о возможной передаче Киеву такого вооружения. Белоусов подчеркнул, что ДНЯО сейчас подвергается серьезным испытаниям на прочность. При этом Россия полностью выполняет свои обязательства по договору и выступает за его дальнейшее укрепление. В то же время Москва не согласна с попытками навязать ядерным государствам отказ от такого оружия."Такой радикальный подход равносилен тотальному игнорированию законных интересов нашей страны и базовых разоруженческих принципов", — сказал посол.В феврале Служба внешней разведки России сообщила, что Лондон и Париж планируют передать Киеву атомную или, по крайней мере, "грязную" бомбу. Как вариант рассматривается французская малогабаритная боевая часть TN75 от баллистической ракеты подводных лодок М51.1. Как сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков, полученные данные будут учитываться, в том числе, и на переговорах по урегулированию конфликта. Помощник президента Юрий Ушаков пообещал, что российские власти передадут всю информацию Соединенным Штатам.О других новостях к началу этого дня — в ежедневном обзоре Зеленскому пора отвечать: Трамп похоронил надежды Киева одной фразой. Хроника событий на утро 30 апреля.

