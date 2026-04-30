Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260430/gryaznaya-bomba-dlya-zelenskogo-zachem-zapadu-provokatsiya-s-yadernym-oruzhiem-1078468349.html
"Грязная бомба" для Зеленского: зачем Западу провокация с ядерным оружием
Возможная передача Украине элементов ядерного оружия переходит все мыслимые границы. Об этом 30 апреля заявил посол по особым поручениям Министерства иностранных дел России Андрей Белоусов на обзорной конференции по Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО)
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/04/08/1077672164_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_b3ac0155b51b2d4bf11973b64a74de0a.jpg
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/04/08/1077672164_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_9da5ced0b180ea6a71a9c1bdf7c968e4.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
10:15 30.04.2026
 
© AP / Peter Dejong
- РИА Новости, 1920, 30.04.2026
© AP / Peter Dejong
Читать в
ДзенTelegram
Возможная передача Украине элементов ядерного оружия переходит все мыслимые границы. Об этом 30 апреля заявил посол по особым поручениям Министерства иностранных дел России Андрей Белоусов на обзорной конференции по Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО)
Дипломат отметил, что некие силы в Лондоне и Париже всерьез рассматривали идею о возможной передаче Киеву такого вооружения.
"Современное состояние международного режима нераспространения ядерного оружия вызывает опасения", — добавил он.
Белоусов подчеркнул, что ДНЯО сейчас подвергается серьезным испытаниям на прочность. При этом Россия полностью выполняет свои обязательства по договору и выступает за его дальнейшее укрепление. В то же время Москва не согласна с попытками навязать ядерным государствам отказ от такого оружия.
"Такой радикальный подход равносилен тотальному игнорированию законных интересов нашей страны и базовых разоруженческих принципов", — сказал посол.
В феврале Служба внешней разведки России сообщила, что Лондон и Париж планируют передать Киеву атомную или, по крайней мере, "грязную" бомбу. Как вариант рассматривается французская малогабаритная боевая часть TN75 от баллистической ракеты подводных лодок М51.1.
Как сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков, полученные данные будут учитываться, в том числе, и на переговорах по урегулированию конфликта. Помощник президента Юрий Ушаков пообещал, что российские власти передадут всю информацию Соединенным Штатам.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиРоссияЛондонПарижАндрей БелоусовДмитрий ПесковЮрий УшаковСлужба внешней разведки
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
