Весточка из "недогосударства": Ибрагимов о том, почему на Ближнем Востоке Зеленского не воспринимают
Мнение Владимира Зеленского на Ближнем Востоке никого не интересует — в Катаре, Саудовской Аравии и Турции его воспринимают как британского посыльного, а слово "Украина" там упоминают с иронией. Если Киев считает новые регионы России своими, пусть придет и заберет
2026-04-30T06:00
Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал преподаватель экономического факультета РУДН, востоковед и эксперт Центра ближневосточных исследований Фархад Ибрагимов.
По словам эксперта, на влиятельных ближневосточных телеканалах, где он выступает, к Украине не относятся серьезно.
"Там не относятся серьезно к этому недогосударству", — подчеркнул Ибрагимов.
Востоковед отметил, что восточные страны ведут себя прагматично: если Зеленский считает, что новые регионы России должны принадлежать Украине, пусть придет и заберет их.
"Если бы ВСУ были такими героическими, то Зеленский не умолял бы Трампа перестать воевать с Ираном и обернуть свой взор на Украину", — резюмировал Ибрагимов.