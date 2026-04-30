Россия не форсирует наступление, чтобы не возрождать мощь НАТО — Самойлов
На основных направлениях — Орехов, Константиновка, Доброполье — российские силы уперлись в стратегический оборонительный рубеж противника. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал начальник аналитического отдела ОО "Другая Украина" Алексей Самойлов
2026-04-30T04:25
сво
новости сво сейчас
новости сво россия
европа
россия
сша
самойлов
нато
украина.ру
спецоперация
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
сво, новости сво сейчас, новости сво россия, европа, россия, сша, самойлов, нато, украина.ру, спецоперация, вс рф
СВО, новости СВО сейчас, новости СВО Россия, Европа, Россия, США, Самойлов, НАТО, Украина.ру, Спецоперация, ВС РФ
Больших обходов пока не делается не из-за нехватки сил, а из-за геополитического расчета: руководство не хочет консолидировать США и Европу возрождением мощи НАТО.
По словам Самойлова, со временем российские силы пойдут серьезными подразделениями в разрывы между вражескими позициями. Пока же на Ореховском и Константиновском направлениях армия уперлась в стратегический оборонительный рубеж.
Эксперт подчеркнул, что отсутствие больших обходов по пустующим пространствам связано не с недостатком сил и средств, а с геополитическими расчетами.
Он также отметил, что НАТО сейчас и НАТО двух-трехлетней давности — это две разные организации, члены которой отказываются воевать друг за друга.
"Мы не хотим показывать наши серьезные военные успехи, которые могут привести к возобновлению сотрудничества США и Европы, к консолидации внутри самой Европы и к возрождению мощи НАТО. Что такое НАТО сейчас и что такое НАТО двух-трехлетней давности? Это две разные организации, члены которой отказываются воевать друг за друга", — пояснил Самойлов.
Он добавил, что СВО — это циничный геополитический расчет и минимизация боевых действий с целью минимизации потерь.
"Посмотрите на обмены телами: мы отдаем тысячу, нам отдают 47", — резюмировал эксперт.
Ранее Алексей Самойлов заявлял, что Россия создает буферную зону на севере Украины и может скрытно накопить силы для прорыва между Сумами и Харьковом в Полтавскую область. На Запорожском и Донецком направлениях последние месяцы идут позиционные бои без значительных изменений линии фронта.