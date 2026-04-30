Россия не форсирует наступление, чтобы не возрождать мощь НАТО — Самойлов

Россия не форсирует наступление, чтобы не возрождать мощь НАТО — Самойлов - 30.04.2026 Украина.ру

Россия не форсирует наступление, чтобы не возрождать мощь НАТО — Самойлов

На основных направлениях — Орехов, Константиновка, Доброполье — российские силы уперлись в стратегический оборонительный рубеж противника. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал начальник аналитического отдела ОО "Другая Украина" Алексей Самойлов

2026-04-30T04:25

2026-04-30T04:25

2026-04-30T04:25

Больших обходов пока не делается не из-за нехватки сил, а из-за геополитического расчета: руководство не хочет консолидировать США и Европу возрождением мощи НАТО.По словам Самойлова, со временем российские силы пойдут серьезными подразделениями в разрывы между вражескими позициями. Пока же на Ореховском и Константиновском направлениях армия уперлась в стратегический оборонительный рубеж.Эксперт подчеркнул, что отсутствие больших обходов по пустующим пространствам связано не с недостатком сил и средств, а с геополитическими расчетами.Он также отметил, что НАТО сейчас и НАТО двух-трехлетней давности — это две разные организации, члены которой отказываются воевать друг за друга.Он добавил, что СВО — это циничный геополитический расчет и минимизация боевых действий с целью минимизации потерь."Посмотрите на обмены телами: мы отдаем тысячу, нам отдают 47", — резюмировал эксперт.Ранее Алексей Самойлов заявлял, что Россия создает буферную зону на севере Украины и может скрытно накопить силы для прорыва между Сумами и Харьковом в Полтавскую область. На Запорожском и Донецком направлениях последние месяцы идут позиционные бои без значительных изменений линии фронта.Полный текст интервью Алексея Самойлова: Россия наносит по Украине такие удары, чтобы страны Европы не могли завести туда войска читайте на сайте Украина.ру.

европа

россия

сша

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

сво, новости сво сейчас, новости сво россия, европа, россия, сша, самойлов, нато, украина.ру, спецоперация, вс рф