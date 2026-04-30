Россия не форсирует наступление, чтобы не возрождать мощь НАТО — Самойлов - 30.04.2026 Украина.ру
Россия не форсирует наступление, чтобы не возрождать мощь НАТО — Самойлов
На основных направлениях — Орехов, Константиновка, Доброполье — российские силы уперлись в стратегический оборонительный рубеж противника. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал начальник аналитического отдела ОО "Другая Украина" Алексей Самойлов
2026-04-30T04:25
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/04/1b/1078335040_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_f06d9366210451a6bb9387e56e666ede.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Россия не форсирует наступление, чтобы не возрождать мощь НАТО — Самойлов

04:25 30.04.2026
 
На основных направлениях — Орехов, Константиновка, Доброполье — российские силы уперлись в стратегический оборонительный рубеж противника. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал начальник аналитического отдела ОО "Другая Украина" Алексей Самойлов
Больших обходов пока не делается не из-за нехватки сил, а из-за геополитического расчета: руководство не хочет консолидировать США и Европу возрождением мощи НАТО.
По словам Самойлова, со временем российские силы пойдут серьезными подразделениями в разрывы между вражескими позициями. Пока же на Ореховском и Константиновском направлениях армия уперлась в стратегический оборонительный рубеж.
Эксперт подчеркнул, что отсутствие больших обходов по пустующим пространствам связано не с недостатком сил и средств, а с геополитическими расчетами.
Он также отметил, что НАТО сейчас и НАТО двух-трехлетней давности — это две разные организации, члены которой отказываются воевать друг за друга.
"Мы не хотим показывать наши серьезные военные успехи, которые могут привести к возобновлению сотрудничества США и Европы, к консолидации внутри самой Европы и к возрождению мощи НАТО. Что такое НАТО сейчас и что такое НАТО двух-трехлетней давности? Это две разные организации, члены которой отказываются воевать друг за друга", — пояснил Самойлов.
Он добавил, что СВО — это циничный геополитический расчет и минимизация боевых действий с целью минимизации потерь.
"Посмотрите на обмены телами: мы отдаем тысячу, нам отдают 47", — резюмировал эксперт.
Ранее Алексей Самойлов заявлял, что Россия создает буферную зону на севере Украины и может скрытно накопить силы для прорыва между Сумами и Харьковом в Полтавскую область. На Запорожском и Донецком направлениях последние месяцы идут позиционные бои без значительных изменений линии фронта.
Полный текст интервью Алексея Самойлова: Россия наносит по Украине такие удары, чтобы страны Европы не могли завести туда войска читайте на сайте Украина.ру.
