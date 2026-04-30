https://ukraina.ru/20260430/zelenskomu-pora-otvechat-tramp-pokhoronil-nadezhdy-kieva-odnoy-frazoy-khronika-sobytiy-na-utro-30-1078466689.html

Зеленскому пора отвечать: Трамп похоронил надежды Киева одной фразой. Хроника событий на утро 30 апреля

Глава Белого дома Дональд Трамп признал военный провал Киева. Между тем в России напомнили Владимиру Зеленскому, что он должен сделать для завершения конфликта на Украине. США готовят новый этап эскалации: гиперзвук против Ирана. В то же время Вашингтон создает коалицию для контроля судоходства в Ормузском проливе

2026-04-30T10:00

эксклюзив

хроники

сво

новости сво сейчас

новости сво россия

сводка сво

вс рф

наступление вс рф

всу

вооруженные силы украины

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0c/18/1073576426_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_026f169b91da5faac8165325adfeb636.jpg

Президент США Дональд Трамп заявил, что Украина потерпела поражение в военном плане. Соответствующее заявление он сделал, отвечая на вопрос журналистов в Белом доме о том, какой из двух конфликтов завершится быстрее — на Украине или в Иране.Однако сразу после этих слов Трамп привел статистику, которая указывает на то, что он мог подразумевать Иран. "В военном отношении взгляните на их флот. При численности в 159 кораблей на данный момент все они находятся под водой", — добавил глава Белого дома.Ранее в среду президент России Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор, во время которого российский лидер сообщил о готовности объявить перемирие ко Дню Победы. Глава государства также рассказал американскому коллеге, что российские войска удерживают инициативу на фронте и теснят позиции Вооруженных сил Украины. Он подчеркнул, что цели специальной военной операции будут достигнуты в любом случае.Представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что провалы на фронте должны подтолкнуть Украину уже сейчас сесть за стол переговоров. Постпред России при ООН Василий Небензя также отмечал, что украинские подразделения несут серьезные потери и стремительно теряют боеспособность.Одновременно с этим помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что Владимир Зеленский должен положительно отреагировать на неоднократно выдвигавшиеся ему предложения, чтобы конфликт на Украине разрешился. Как отметил Ушаков, российский лидер в беседе с американским коллегой вновь подтвердил, что цели специальной военной операции в любом случае будут достигнуты."Конечно, мы предпочли бы, чтобы это стало результатом переговорного процесса, для чего Зеленский должен положительно отреагировать на известные предложения, которые излагались неоднократно, в том числе и американской стороной", — заявил помощник президента РФ журналистам.Первое применение в истории: Пентагон запросил гиперзвуковые ракетыСоединенные Штаты впервые могут применить гиперзвуковое оружие против Ирана. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.По данным издания, Центральное командование Вооруженных сил США обратилось с запросом на отправку гиперзвуковых ракет Dark Eagle на Ближний Восток для возможного использования против Исламской республики. В случае одобрения запроса это станет первым случаем развертывания Соединенными Штатами гиперзвукового оружия.Как пояснил источник агентства, Центральное командование обосновало свою просьбу тем, что Иран переместил пусковые установки за пределы досягаемости баллистической ракеты Precision Strike Missile, дальность поражения которой составляет более 300 миль (примерно 482 километра). При этом окончательное решение о развертывании гиперзвукового оружия в ходе операции против Ирана пока не принято.Между тем администрация Дональда Трампа работает над созданием международной коалиции для контроля судоходства в Ормузском проливе. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на телеграмму, разосланную американским посольствам.Согласно документу, США требуют от иностранных правительств присоединиться к создаваемой Морской коалиции свободы судоходства (Maritime Freedom Construct, MFC). Из текста телеграммы следует, что возглавляемая США коалиция будет заниматься обменом информацией, дипломатической координацией и применением санкций. По информации издания, инициатива MFC является разработкой Госдепартамента и Центрального командования Вооруженных сил США. Напомним, США начали морскую блокаду портов Ирана 13 апреля. В ответ Иран вновь закрыл Ормузский пролив. До начала военных действий Иран экспортировал через пролив до 1,6 миллиона баррелей нефти в день. 28 апреля Дональд Трамп сообщил о просьбе Ирана разблокировать Ормузский пролив, однако власти Исламской республики отвергли это заявление.Ранее Иран предложил США трехэтапную формулу урегулирования, включающую прекращение войны, обсуждение управления проливом и ядерную программу. Однако, судя по новой инициативе Вашингтона, США делают ставку на силовое решение вопроса, создавая коалицию для контроля над проливом без участия Тегерана. Фронтовая сводка Российские средства противовоздушной обороны за прошедшую ночь уничтожили 189 украинских беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.Беспилотники были перехвачены и уничтожены над территориями Астраханской, Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Курской, Липецкой, Нижегородской, Ростовской, Рязанской, Самарской, Саратовской, Тульской и Ульяновской областей.Тем временем военкор Евгений Лисицын опубликовал фронтовую сводку, проинформировав о ходе дел на нескольких из направлений СВО. На Константиновском направлении российские войска формируют охват города. Освобожден населенный пункт Новодмитровка. Бои продолжаются в Долгой Балке и Ильиновке. Российские подразделения оказывают давление на северную окраину, чтобы взять под контроль дорогу на Дружковку, что позволит перерезать одну из ключевых логистических артерий противника.На Запорожском направлении украинские формирования предпринимают атаки у Приморского, однако получают удары по своей логистической инфраструктуре. На восточном фланге российские войска заняли опорные пункты противника у Гуляйпольского. Бои продолжаются между Верхней Терсой и Воздвижевкой. Весь район до Орехова находится под плотным контролем российских беспилотных летательных аппаратов.На Добропольском направлении продолжается зачистка территории между Гришино и трассой на Павлоград. Бои идут у Новоалександровки, Василевки, оказывается давление на Мирное. Российские подразделения укрепляются в Белицком, наносятся удары по линии Шевченко — Светлое.На Днепровском направлении уничтожены блиндажи противника, удары наносятся в районе Великомихайловки. Продолжаются тяжелые бои в лесном массиве у населенного пункта Лесное.На Северском направлении серьезных изменений линии фронта не зафиксировано. Продолжаются жесткие бои у Рай-Александровки, позиционные столкновения идут у Липовки и Кривой Луки.

россия

украина

иран

сша

ближний восток

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Кристина Черкасова

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

эксклюзив, хроники, сво, новости сво сейчас, новости сво россия, сводка сво, вс рф, наступление вс рф, всу, вооруженные силы украины, спецоперация, бпла, бпла сегодня, россия, украина, иран, сша, ближний восток, дональд трамп, владимир зеленский, трамп и зеленский