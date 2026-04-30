Почему Южный Вьетнам не смог повторить успех Южной Кореи
© AP
30 апреля 1975 года войска коммунистического Северного Вьетнама захватили Сайгон – столицу проамериканского Южного Вьетнама. Но судьба марионеточного южновьетнамского режима была предрешена задолго до этого
Южный Вьетнам, созданный французами в 1949 году как "Государство Вьетнам", недолго оставался в сфере влияния Парижа. 21 июля 1954 года были подписаны Женевские соглашения, которые положили конец войне Франции с управляемой коммунистами Демократической республикой Вьетнам (Первой Индокитайской), и поставили точку в планах Парижа сохранить господство в Индокитае.
7 апреля 1954 года президент США Дуайт Эйзенхауэр сформулировал т.н. "теорию домино":
"Вы имеете ряд стоящих костяшек домино и роняете первую из них. То, что случится с остальными, очевидно – они очень быстро опрокинутся. (…) Когда мы переходим к возможной последовательности событий, потере Индокитая, Бирмы, Таиланда, Малайзии, Сингапура и Индонезии, то теперь мы начинаем говорить о миллионах, миллионах и миллионах людей".
Сразу же после подписания соглашений, зафиксировавших раздел Вьетнама по 17-й параллели, Южный Вьетнам начал дрейф в сторону США. Проамериканский премьер-министр "Государства Вьетнам" Нго Динь Зьем в октябре 1955 года провёл референдум о том, оставаться Южному Вьетнаму монархией или стать республикой. Опираясь на его результаты, 26 октября 1955 года он низложил императора и провозгласил себя первым президентом "Республики Вьетнам" (которую в мире продолжили называть Южным Вьетнамом).
Нго Динь Зьем был сторонником либеральной экономики, и попытался провести в республике экономические реформы подобные корейским и сингапурским. Однако сложилось иначе. Хотя сам Нго Динь Зьем не был ярым коррупционером, однако это не помешало распространению коррупции в стране. Её центром стал президентский дворец в Сайгоне, в котором поселились братья главы государства со своими семьями. На все ключевые посты расставлялись многочисленные родственники семьи президента, которые, в свою очередь, назначали людей из своего окружения – и не бесплатно.
Режим не имел никакой заинтересованности в экономическом росте, поскольку свобода для бизнеса неизбежно привела бы к созданию мощных альтернативных группировок. Так что все начинания президента тихо топились его родственниками. Основная же масса населения Южного Вьетнама продолжала жить в нищете.
Ситуация усугублялась тем, что семья Нго (а с ней и вся правящая элита) была католиками и вела политику в пользу этой конфессии, в то время как большинство жителей Южного Вьетнама составляли буддисты. В итоге режим стал таким же непопулярным, какими были колонизаторы. В конце 1950-х сенатор Джон Кеннеди лично побывал в Сайгоне, пытаясь понять реальную ситуацию в регионе. По возвращению в США он признал: если бы в Южном Вьетнаме произошли настоящие демократические выборы, 75% взяли бы коммунисты Хо Ши Мина.
© Открытый источник
Демократическая республика Вьетнам (ДРВ) осуществляла свою программу "Путь на Юг" при значительной поддержке населения Южного Вьетнама, где вскоре образовались целые районы, неподконтрольные Сайгону. В декабре 1960 года руководители этих районов создали свое объединение – Национальный фронт освобождения Южного Вьетнама, более известный как "Вьетконг". Все ресурсы Южного Вьетнама были брошены на "борьбу с коммунизмом".
До конца правления Эйзенхауэра Штаты ограничивались экономической помощью и отправкой оружия. Зато с приходом в Белый дом президента-католика Кеннеди вмешательство США перешло на новый уровень: уже в 1962-м в Южном Вьетнаме находились 12 тысяч американских советников и постоянная группировка американского военно-морского флота.
© открытый источник
Влияние Вашингтона на внутреннюю жизнь Южного Вьетнама стало тотальным, что вызвало недовольство у Нго Динь Зьема. В 1963-м южновьетнамский лидер начал тайные переговоры с Хо Ши Мином, но об этом стало известно американскому послу Генри Лоджу. Лодж и без того недолюбливал южновьетнамского президента, считая его ставленником Кеннеди (вице-президент США Линдон Джонсон, приехав в 1962-м в Сайгон, назвал Нго Динь Зьема "азиатским Черчиллем"). Поэтому посол закрыл глаза на заговор военных против него.
1-2 ноября 1963 года генерал Зыонг Ван Минь совершил переворот, в ходе которого Нго Динь Зьем и его брат Нго Динь Ню были убиты. Но вместо успокоения пришел хаос – начался делёж наследства и раздоры внутри пришедшей к власти военной группировки. Зыонга свергли через два месяца, после чего перевороты пошли косяком, и весь Южный Вьетнам погрузился в анархию. Ситуация стабилизировалась лишь в феврале 1965 года, когда к власти пришёл генерал Нгуен Ван Тхьеу.
К тому времени США уже вовсю принимали участие в войне против Северного Вьетнама, и американский контингент в Южном Вьетнаме стремительно увеличивался – соответственно, росли и потери. Вьетнамская война становилась всё более непопулярной в США, и в 1968 году на президентских выборах победил республиканец Ричард Никсон, призывавший к "вьетнамизации" войны – против войск ДРВ и Вьетконга должна в первую очередь воевать армия Южного Вьетнама, а американский контингент сокращался с перспективой полного вывода.
Уход США из Вьетнама стал частью "челночной дипломатии" советника Никсона по нацбезопасности Генри Киссинджера. Закрытые переговоры Киссинджера с представителем Северного Вьетнама Ле Дык Тхо шли с начала 1972 года и завершились в октябре тайной договоренностью о том, что США и ДРВ одновременно выводят войска из Южного Вьетнама. Однако власти ДРВ организовали слив информации в прессу, рассчитывая на деморализацию армии Южного Вьетнама. Вашингтон ответил сильнейшей бомбардировкой Ханоя и Хайфона (столицы и главного порта ДРВ, соответственно) и этим заставил представителей ДРВ вернуться за стол переговоров.
© commons.wikimedia.org
После этого возникла другая проблема: от договорённостей попытался отказаться Тхьеу. Он полагал, что после ухода американцев Ханой все равно продолжит попытки захватить Южный Вьетнам. Но Киссинджер объяснил, что американские войска уйдут в любом случае, а потому перед ним два варианта – либо подписаться под мирным соглашением и получить финансовую и военную помощь, либо отказаться – и воевать без этой помощи. Южновьетнамский президент выбрал первый вариант.
27 января 1973 года в Париже представители США и двух Вьетнамов (формально даже трёх, так как присутствовала отдельная делегация Вьетконга) подписали мирный договор. США и ДРВ выводили все свои войска из Южного Вьетнама в течение 60 дней и обязывались не поставлять никаких вооружений в эту страну. В том же году Киссинджер и Ле Дык Тхо были удостоены Нобелевской премии мира. Впрочем, вьетнамский дипломат отказался её принять.
© AP
Около двух лет Вьетнам жил сравнительно мирной, но невероятно напряжённой жизнью. Южный Вьетнам впал в жёсткий кризис. Северный же превратился в гигантский военный лагерь и завод одновременно.
Не прошло и нескольких месяцев после подписания Парижских соглашений, как силы ДРВ возобновили атаки на Южный Вьетнам. Никсон допускал возобновление бомбардировок, однако вскоре приключился Уотергейт, и Никсон потерял возможность распоряжаться силовым ресурсом.
А летом 1973 года Конгресс США квалифицированным большинством голосов наложил вето на любое участие американских вооружённых сил в боевых действиях в Индокитае. В конце того же года нефтяной шок, связанный с очередной арабо-израильской войной, ударил по американской экономике.
В итоге, в 1974-м помощь США Южному Вьетнаму сократилась на 50%, в то время как советско-китайская помощь Северному Вьетнаму, наоборот, выросла на те же 50%. А вскоре место в Овальном кабинете занял единственный в истории президент США, за которого не проголосовал ни один избиратель – Джеральд Форд был назначен вместо вице-президента Спиро Агню лишь за 9 месяцев до своей инаугурации в качестве президента США в августе 1974 года. После этого американская помощь Сайгону и вовсе сошла на нет.
© U.S. Air Force
В конце 1974 года силы ДРВ начали готовить финальное наступление на Южный Вьетнам. Военная операция должна была завершиться не позднее ноября 1976 года – тогда в США должны были состояться новые выборы, а в Москве очень боялись испортить отношения с Вашингтоном на фоне разрядки.
Но наступление началось 1 марта 1975 года. Армия Южного Вьетнама развалилась буквально за несколько недель. Уже 25 марта после непродолжительного штурма пал Хюэ, а 28 марта Дананг – второй по величине город Южного Вьетнама. Единственной целью для обеих сторон остался Сайгон. Компартия Вьетнама решила дать операции имя "Хо Ши Мин", тем самым говоря об отсутствии сомнений в победе.
© Открытый источник
18 апреля администрация США отдала приказ о срочной эвакуации американцев из Сайгона. Для выполнения задачи было выделено 35 кораблей, в том числе 4 авианосца, сотни самолетов и вертолетов. Операция началась 21 апреля. В тот же день президент Южного Вьетнама Нгуен Ван Тхьеу отрекся от власти. Перед отбытием в эмиграцию он сказал исторические слова:
"Вас, американцев, было 500 тысяч во Вьетнаме. Вас не победили, но вы бежали с поля боя. (…) Американцы, вы убегаете и заставляете нас делать работу, с которой вы не справились".
Место президента 28 апреля занял генерал Зыонг Ван Минь который, по слухам, имел связи с коммунистами (это оказалось правдой – генерал стал единственным представителем руководства Южного Вьетнама, который остался на свободе с приходом коммунистов).
Американцы с 29 по 30 апреля 1975 года успели эвакуировать из Сайгона 1373 американца и 5595 вьетнамцев и граждан третьих стран. Всего же по воздуху и по морю вслед за американцами ушли более 130 тысяч вьетнамцев.
30 апреля 1975 года войска ДРВ вошли в Сайгон, что стало концом Южного Вьетнама. В 1976 году Вьетнам был официально объявлен единым государством, а Сайгон был переименовал в Хо Ши Мин.
© Открытый источник
Хотя несколько сотен тысяч жителей Сайгона и других городов Южного Вьетнама были отправлены в "лагеря перевоспитания" или в сёла, в целом Вьетнам не погрузился в пучину деурбанизации, как соседняя Камбоджа. С другой стороны – страна не стала процветающим "азиатским тигром". При этом, как ни парадоксально, главным промышленным центром и самым населённым городом страны ныне стал именно Сайгон – Хо Ши Мин, хотя при Франции это место занимал Ханой.
