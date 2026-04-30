"Ответа все очень боятся": Выползов о том, что ждет Калининград, если его сделают форпостом - 30.04.2026 Украина.ру
"Ответа все очень боятся": Выползов о том, что ждет Калининград, если его сделают форпостом
Если Калининград станет форпостом России, регион потеряет туризм и станет дотационным. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал политолог, публицист, руководитель Центра по развитию прикладных геополитических исследований на евразийском пространстве Андрей Выползов
"Ответа все очень боятся": Выползов о том, что ждет Калининград, если его сделают форпостом

Если Калининград станет форпостом России, регион потеряет туризм и станет дотационным. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал политолог, публицист, руководитель Центра по развитию прикладных геополитических исследований на евразийском пространстве Андрей Выползов
По словам эксперта, это очень хороший вопрос, потому что ответа на него все боятся. В регионе нет промышленности — только море, воздух и вода. Если Калининград станет форпостом, он превратится в дотационный регион, в инфраструктуру которого будет вкладываться только Центр.
"Это не моя фантазия. В США, к примеру, есть штаты, где сочетается власть военных и гражданских", — пояснил политолог, говоря о военно-гражданской администрации.
Выползов также отметил, что десятки тысяч людей, которые сегодня промышляют ностальгическим туризмом, будут вынуждены уехать, осыпая проклятиями всю российскую власть. Но на их место приедут патриотически настроенные граждане, которые занимаются военными и околовоенными специальностями.
Политолог подчеркнул, что если регион превратят в форпост, там поменяется всё — это будет новое рождение. Однако пока нет человека, готового под это подписаться, и команды, которая будет решать эти задачи, тоже нет.
"Посмотрите на тот же Крым. Казалось бы, это наша главная база на Черном море, но это не форпост. Туда тоже массово туристов возят, несмотря на то, что война идет. Видимо, такая идея в высшем российском руководстве пока тоже непопулярна", — резюмировал Выползов.
Полный текст интервью Андрея Выползова: Россия не обезопасит Калининград от НАТО, пока не сделает из него закрытую военную базу читайте на сайте Украина.ру.
