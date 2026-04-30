https://ukraina.ru/20260430/otveta-vse-ochen-boyatsya-vypolzov-o-tom-chto-zhdet-kaliningrad-esli-ego-sdelayut-forpostom-1078434810.html

"Ответа все очень боятся": Выползов о том, что ждет Калининград, если его сделают форпостом

Если Калининград станет форпостом России, регион потеряет туризм и станет дотационным. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал политолог, публицист, руководитель Центра по развитию прикладных геополитических исследований на евразийском пространстве Андрей Выползов

2026-04-30T05:25

новости

калининград

россия

сша

нато

украина.ру

https://cdnn1.ukraina.ru/img/102710/96/1027109661_0:109:3253:1939_1920x0_80_0_0_b03b8e51ce13688cd3ecc7cefebb16a3.jpg

По словам эксперта, это очень хороший вопрос, потому что ответа на него все боятся. В регионе нет промышленности — только море, воздух и вода. Если Калининград станет форпостом, он превратится в дотационный регион, в инфраструктуру которого будет вкладываться только Центр.Выползов также отметил, что десятки тысяч людей, которые сегодня промышляют ностальгическим туризмом, будут вынуждены уехать, осыпая проклятиями всю российскую власть. Но на их место приедут патриотически настроенные граждане, которые занимаются военными и околовоенными специальностями.Политолог подчеркнул, что если регион превратят в форпост, там поменяется всё — это будет новое рождение. Однако пока нет человека, готового под это подписаться, и команды, которая будет решать эти задачи, тоже нет."Посмотрите на тот же Крым. Казалось бы, это наша главная база на Черном море, но это не форпост. Туда тоже массово туристов возят, несмотря на то, что война идет. Видимо, такая идея в высшем российском руководстве пока тоже непопулярна", — резюмировал Выползов.Полный текст интервью Андрея Выползова: Россия не обезопасит Калининград от НАТО, пока не сделает из него закрытую военную базу читайте на сайте Украина.ру.

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

