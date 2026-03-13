https://ukraina.ru/20260313/reshitelnyy-protest-mid-rf-itogi-13-marta-1076776768.html

Решительный протест МИД РФ. Итоги 13 марта

Решительный протест МИД РФ. Итоги 13 марта - 13.03.2026 Украина.ру

Решительный протест МИД РФ. Итоги 13 марта

Министерство иностранных дел России выразило решительный протест в связи с ударом ВСУ по Брянску

2026-03-13T18:45

2026-03-13T18:45

2026-03-13T18:47

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/101758/64/1017586478_0:169:2538:1597_1920x0_80_0_0_a38516b83d240b323cb8f673ccc5f4e0.jpg

Министерство иностранных дел России вызвало послов Великобритании Найджела Кейси и Франции Николя де Ривьера и выразило им решительный протест в связи с трагедией в Брянске."13 марта в МИД России были вызваны посол Великобритании в Москве Найджел Кейси и посол Франции в Москве Н.де Ривьер, которым был заявлен решительный протест в связи с нанесенным ВСУ 10 марта ударом по Брянску крылатыми ракетами, произведенными совместным французско-британским концерном MBDA. В ходе демарша было указано на непосредственную причастность Британии и Франции к этому террористическому акту, в результате которого погибли семь человек и более сорока получили ранения. Для нас очевидно, что ракетный обстрел Брянска был бы невозможен без привлечения к его организации британских и французских специалистов, а также без передачи разведданных неонацистскому режиму в Киеве", – указывалось в заявлении на сайте МИД РФ.Послам было подчёркнуто, что в случае дальнейшего соучастия Лондона и Парижа в военных преступлениях киевского режима именно на эти европейские столицы ляжет ответственность за деструктивные последствия вооруженного конфликта и эскалацию напряженности."Было также заявлено, что обстрел Брянска рассматривается Москвой в качестве целенаправленной провокации с целью подрыва интенсифицировавшихся усилий по мирному урегулированию украинского кризиса. Британской и французской сторонам адресован призыв отказаться от бесчеловечных действий в их стремлении повысить свой политический профиль и вернуть спонсируемый ими "украинский проект" в фокус международной повестки дня на фоне нынешнего обострения на Ближнем и Среднем Востоке", – сообщили в министерстве иностранных дел России.Российской стороной было также предъявлено требование к Великобритании и Франции дать чёткую публичную реакцию с жестким и недвусмысленным осуждением теракта ВСУ в Брянске."Её отсутствие будет считаться солидаризацией с террористическими методами, позорной для стран, являющихся постоянными членами СБ ООН", – подытожили в МИД РФ.Ранее, в ночь на 11 марта, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова раскритиковала ООН за молчание по поводу трагедии в Брянске."Губернатор Богомаз: "Шесть мирных жителей погибли, 37 ранены в результате ракетного удара по Брянску". Киевский режим наносил удар по гражданскому населению преднамеренно. Секретариат ООН, регулярно комментирующий ситуацию вокруг украинского кризиса, не может этого не видеть. Не может не видеть он и количество убитых и раненых мирных жителей. Постоянное представительство России обязательно доведет и эту информацию до ооновцев. Неужели в очередной раз Генсек и его представители отмолчатся?" – задала вопрос Захарова.Ранее в этот же день губернатор Брянской области Андрей Богомаз рассказал о совершённом накануне Вооружёнными силами Украине теракте."10 марта украинские террористы совершили бесчеловечный акт, ударив по городу Брянску семью ракетами Storm Shadow. 6 человек погибли, 42 пострадали. 29 человек госпитализированы, среди них несовершеннолетний, его состояние стабильное. Из Москвы в Брянск прибыло 8 реанимационных бригад. Принято решение девять пациентов, состояние которых оценивается как тяжелое и крайне тяжёлое, транспортировать в специализированные федеральные медицинские центры", – писал Богомаз в 10:17 в своём телеграм-канале.Он сообщил, что 20 человек находятся в лечебных учреждениях Брянска, их состояние стабильное."13 пострадавшим была оказана медицинская помощь и назначено амбулаторное лечение. На базе областной больницы №1 работает горячая линия, позвонив по телефону (4832) 32-95-71 можно узнать о состоянии пострадавших", – отмечал Богомаз.Также он рассказал, что в 23:39 10 марта пожарные расчёты завершили работы по ликвидации возгорания, возникшего в результате ракетного удара. Движение пассажирского и личного транспорта в настоящее время организовано в штатном режиме."В настоящее время на месте трагических событий проводится осмотр следователями следственного управления СК РФ. Ведется комиссионная работа по оценке ущерба и закрытию контура жилых домов и зданий, получивших повреждения", – указывал губернатор.Спустя 6 часов 7 минут Богомаз сообщил об увеличении жертв украинского удара."Растёт число жертв украинских нацистов. Крайне сложно сообщать такие новости… Количество погибших в результате бесчеловечного террористического акта выросло до семи. Выражаю глубокие соболезнования родным. Никаких слов не хватит, чтобы восполнить потерю близких. Всем семьям будет оказана материальная помощь и поддержка", – пообещал Богомаз.Позднее, 12 марта, источник РИА Новости в российских силовых структурах сообщил, что ответственность за корректировку террористического удара по Брянску взял на себя 413-й полк "Рейд" сил беспилотных систем ВСУ."Ответственность за корректировку террористического удара по Брянску взял на себя 413-й полк "Рейд" сил беспилотных систем ВСУ. Командует подразделением нацист Евгений Карась** 1987 года рождения, который на протяжении многих лет возглавлял запрещенную в России экстремистскую организацию "С14"*", - сообщил собеседник агентства.Также он отметил, что пожилые родители нациста проживают в Киеве и уже давно боятся выходить из дома, а родной брат Василий был уничтожен российскими войсками в 2022 году.Сам Карась** ранее, 11 марта, в соцсетях заявил об ответственности своего подразделения за произошедшее в Брянске. Он заявил о том, что удар якобы наносился по заводу микроэлектроники "Кремний Эл"."Была проведена эффективная декоммунизация. Силы беспилотных систем и пилоты 413 полка "Рейд" выполнили ювелирно сложную работу. "Рейд" добрался до Брянска, мы смогли пролететь 100 (!) км вглубь врага и обеспечить разведку и чёткое подтверждение поражения силами авиации завода. В российских соцсетях настал траур и уныние", – бахвалился Карась**.В России же обратили внимание на то, что удар наносился западным вооружением."Очевидно, что запуск этих ракет (Storm Shadow. — Прим. ред.) был невозможен без британских специалистов. Мы отдаем себе в этом отчет, мы это хорошо знаем, и мы это, естественно, учитываем", – отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик заявил, что ООН выступает против любых ударов по гражданскому населению и гражданской инфраструктуре.Подробнее о теракте в Брянске – в статье Виктории Титовой "Уроки Брянска: бить не по палке, а по её хозяину".* - запрещённая в РФ экстремистская организация.** - внесён в список экстремистов и террористов

https://ukraina.ru/20260313/energeticheskiy-shantazh-uspekhi-vs-rf-voinstvennyy-nastroy-britanii-khronika-sobytiy-na-1300-13-marta-1076748719.html

россия

брянск

франция

2026

Егор Леев

Егор Леев

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Егор Леев

эксклюзив, хроники, вооруженные силы украины, оон, ск рф, мария захарова, евгений карась, александр богомаз, россия, брянск, франция