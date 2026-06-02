Замполит батальона Кудря: Благодаря отваге водителей на позиции попадает все необходимое

Водители доставляют на передовую боеприпасы, продукты и все необходимое для победы. Их работа сегодня стала одной из самых опасных на фронте, но задачи ребята выполняют точно и в срок. Об этом изданию Украина.ру рассказал замполит ремонтно-танкового батальона 90-й гвардейской танковой дивизии группировки "Центр", старший лейтенант Андрей Кудря

2026-06-02T13:14

Отвечая на вопрос журналиста о значении Дня военного автомобилиста, военнослужащий подчеркнул, что эта профессия крайне востребована на передовой. "Все грузы, необходимые фронту, включая боеприпасы и продукты питания, доставляются именно нашими ребятами", — пояснил Кудря.По словам собеседника издания, доставка грузов происходит точно в срок, что приближает победу. "Благодаря их отваге на позиции попадает все то, без чего нельзя обойтись", — заявил военнослужащий.Он отметил, что сегодня работа водителей стала одной из самых опасных. Противник активно использует дроны, атакуя даже тыловые районы. "Очевидно, что враг пытается "резать" нашу логистику, дестабилизировать фронт", — добавил Кудря."Наша задача – не дать ему такой возможности. Поэтому мы "обвариваем" транспортные средства, укрепляем их рабицей, устанавливаем средства РЭБ. Словом, делаем все, чтобы обезопасить водителя и сохранить технику", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала Игоря Гомольского "Замполит батальона Андрей Кудря: бойцу на войне очень важно чувствовать себя нужным" на сайте Украина.ру.Про системные удары по Украине и другие важные аспекты СВО — в материале Кирилла Курбатова "Василий Кашин: России надо готовиться к тому, что ей придется бить не только по Киеву, но и по Европе" на сайте Украина.ру.

