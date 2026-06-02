Замполит батальона Кудря: Благодаря отваге водителей на позиции попадает все необходимое - 02.06.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260602/zampolit-batalona-kudrya-blagodarya-otvage-voditeley-na-pozitsii-popadaet-vse-neobkhodimoe-1079713820.html
Замполит батальона Кудря: Благодаря отваге водителей на позиции попадает все необходимое
Замполит батальона Кудря: Благодаря отваге водителей на позиции попадает все необходимое - 02.06.2026 Украина.ру
Замполит батальона Кудря: Благодаря отваге водителей на позиции попадает все необходимое
Водители доставляют на передовую боеприпасы, продукты и все необходимое для победы. Их работа сегодня стала одной из самых опасных на фронте, но задачи ребята выполняют точно и в срок. Об этом изданию Украина.ру рассказал замполит ремонтно-танкового батальона 90-й гвардейской танковой дивизии группировки "Центр", старший лейтенант Андрей Кудря
2026-06-02T13:14
2026-06-02T13:15
новости
украина
россия
украина.ру
сво
новости сво россия
прогнозы сво
новости сво сейчас
дзен новости сво
новости сво
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/04/12/1062592903_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_642df6f74b93f9b37918fb47d359da34.jpg
Отвечая на вопрос журналиста о значении Дня военного автомобилиста, военнослужащий подчеркнул, что эта профессия крайне востребована на передовой. "Все грузы, необходимые фронту, включая боеприпасы и продукты питания, доставляются именно нашими ребятами", — пояснил Кудря.По словам собеседника издания, доставка грузов происходит точно в срок, что приближает победу. "Благодаря их отваге на позиции попадает все то, без чего нельзя обойтись", — заявил военнослужащий.Он отметил, что сегодня работа водителей стала одной из самых опасных. Противник активно использует дроны, атакуя даже тыловые районы. "Очевидно, что враг пытается "резать" нашу логистику, дестабилизировать фронт", — добавил Кудря."Наша задача – не дать ему такой возможности. Поэтому мы "обвариваем" транспортные средства, укрепляем их рабицей, устанавливаем средства РЭБ. Словом, делаем все, чтобы обезопасить водителя и сохранить технику", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала Игоря Гомольского "Замполит батальона Андрей Кудря: бойцу на войне очень важно чувствовать себя нужным" на сайте Украина.ру.Про системные удары по Украине и другие важные аспекты СВО — в материале Кирилла Курбатова "Василий Кашин: России надо готовиться к тому, что ей придется бить не только по Киеву, но и по Европе" на сайте Украина.ру.
украина
россия
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/04/12/1062592903_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_c678d720d03d3ab38f2b42b28f0f0d58.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, россия, украина.ру, сво, новости сво россия, прогнозы сво, новости сво сейчас, дзен новости сво, новости сво, завершение сво, сводка сво, спецоперация, фронт, логистика, груз, дроны, военный, военный эксперт, главные новости, главное
Новости, Украина, Россия, Украина.ру, СВО, новости СВО Россия, прогнозы СВО, новости СВО сейчас, дзен новости СВО, новости СВО, завершение СВО, сводка СВО, Спецоперация, фронт, логистика, груз, дроны, военный, военный эксперт, Главные новости, главное

Замполит батальона Кудря: Благодаря отваге водителей на позиции попадает все необходимое

13:14 02.06.2026 (обновлено: 13:15 02.06.2026)
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкШтурмовики 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота РФ
Штурмовики 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота РФ - РИА Новости, 1920, 02.06.2026
© РИА Новости . Сергей Бобылев
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Водители доставляют на передовую боеприпасы, продукты и все необходимое для победы. Их работа сегодня стала одной из самых опасных на фронте, но задачи ребята выполняют точно и в срок. Об этом изданию Украина.ру рассказал замполит ремонтно-танкового батальона 90-й гвардейской танковой дивизии группировки "Центр", старший лейтенант Андрей Кудря
Отвечая на вопрос журналиста о значении Дня военного автомобилиста, военнослужащий подчеркнул, что эта профессия крайне востребована на передовой. "Все грузы, необходимые фронту, включая боеприпасы и продукты питания, доставляются именно нашими ребятами", — пояснил Кудря.
По словам собеседника издания, доставка грузов происходит точно в срок, что приближает победу. "Благодаря их отваге на позиции попадает все то, без чего нельзя обойтись", — заявил военнослужащий.
Он отметил, что сегодня работа водителей стала одной из самых опасных. Противник активно использует дроны, атакуя даже тыловые районы. "Очевидно, что враг пытается "резать" нашу логистику, дестабилизировать фронт", — добавил Кудря.
"Наша задача – не дать ему такой возможности. Поэтому мы "обвариваем" транспортные средства, укрепляем их рабицей, устанавливаем средства РЭБ. Словом, делаем все, чтобы обезопасить водителя и сохранить технику", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала Игоря Гомольского "Замполит батальона Андрей Кудря: бойцу на войне очень важно чувствовать себя нужным" на сайте Украина.ру.
Про системные удары по Украине и другие важные аспекты СВО — в материале Кирилла Курбатова "Василий Кашин: России надо готовиться к тому, что ей придется бить не только по Киеву, но и по Европе" на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиУкраинаРоссияУкраина.руСВОновости СВО Россияпрогнозы СВОновости СВО сейчасдзен новости СВОновости СВОзавершение СВОсводка СВОСпецоперацияфронтлогистикагруздронывоенныйвоенный экспертГлавные новостиглавное
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
15:10"Отличные танки, зарекомендовали себя наилучшим образом": Кудря о Т-90М "Прорыв" на СВО
14:58Польша поддерживает ограничения доступа к временной защите в ЕС для украинских мужчин призывного возраста
14:55Избивают и шантажируют. Правда о том, что происходит с политзаключенными в Винницкой ИК №86
14:43Роман Романов: кто он
14:42Елена Панина: кто она
14:39"Не "агрессия России", а гражданская война": в Белоруссии напомнили о начале катастрофы на Украине
14:25В Черновицкой области бусифицировали гражданина ФРГ
14:20Удары по Киеву продолжаются: новости СВО к этому часу
14:19Тимофей Ермаков: России надо продолжать удары по Киеву и начать вынос логистики ВСУ на севере Донбасса
14:14Экспорт нефти из портов России достиг пятимесячных максимумов
13:41"Европу ждёт крах": Вучич сделал тревожный прогноз для Евросоюза
13:31Украина без украинцев: кто русский, а кто украинец. Поможет ли ставка на национализм вернуть людей
13:30В Киеве после удара поврежден IT-парк. Новости СВО
13:27"Ребята работают качественно, думают головой": как российские бойцы адаптируются к новым угрозам
13:21Чехи считают Украину и ЕС большей угрозой, чем Россию — опрос шокировал Брюссель
13:21Армии России передали модернизированный самолет А-50У
13:14Замполит батальона Кудря: Благодаря отваге водителей на позиции попадает все необходимое
13:08В Киеве снова громко: что показал очередной масштабный удар по украинской столице
13:00Отречение от Зеленского, провалы ВСУ. Хроника событий на 13:00 2 июня
12:592 июня 2026 года, утренний эфир
Лента новостейМолния