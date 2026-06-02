Песков: конфликт можно завершить до конца дня, если Зеленский прикажет ВСУ уйти из российских регионов - 02.06.2026 Украина.ру
Песков: конфликт можно завершить до конца дня, если Зеленский прикажет ВСУ уйти из российских регионов
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 2 июня заявил, что конфликт на Украине может быть завершен в течение одного дня. Для этого достаточно одного приказа Владимира Зеленского — вывести украинские войска с территории российских регионов
2026-06-02T12:51
Песков: конфликт можно завершить до конца дня, если Зеленский прикажет ВСУ уйти из российских регионов

12:51 02.06.2026
 
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 2 июня заявил, что конфликт на Украине может быть завершен в течение одного дня. Для этого достаточно одного приказа Владимира Зеленского — вывести украинские войска с территории российских регионов
Главные заявления Дмитрия Пескова:
🟦 Россия открыта к мирным переговорам с Украиной и предпочла бы добиться своих целей политико-дипломатическим путем, но если Киев продолжит отказываться, СВО будет продолжаться;
🟦 Хотя переговоры сейчас на паузе, РФ сохраняет контакты с США по этому вопросу;
🟦 Колледж в Старобельске никогда не был военным объектом, Киев знал об этом и нанес удар по учебному заведению намеренно;
🟦 Поясняя слова Путина о переходе конфликта на новый уровень, Песков подчеркнул: если Киев идет на бесчеловечные теракты против детей, это совсем другая парадигма.
Заявление пресс-секретаря предельно ясно: Россия не заинтересована в бесконечной войне и готова остановить ее в любой момент. Но для этого Киев должен сделать ровно то, чего от него требуют с самого начала СВО, — прекратить оккупацию российских территорий. Об этом – в материале Военкор рассказал о важности освобождения Тихоновки в ДНР
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
