Охота за "кремлевскими" смартфонами: ФСБ отчиталась о вскрытой акции иноагентов

Иностранные специальные службы с помощью возможностей крупных международных IT-корпораций незаконно добывали информацию со смартфонов высокопоставленных российских служащих. Об этом 2 июня сообщила Федеральная служба безопасности РФ

По данным ФСБ, вскрыта масштабная акция иностранных спецслужб, в ходе которой злоумышленники использовали зараженные вредоносным программным обеспечением мобильные устройства.В российской спецслужбе не уточнили, какие именно страны или корпорации причастны к выявленным кибератакам. Однако подчеркнули, что подобные действия являются грубым нарушением международного права и суверенитета Российской Федерации.Принимаются необходимые меры для пресечения подобной деятельности и защиты государственных служащих от киберугроз. Расследование продолжается.О других новостях на начало это дня — в ежедневном обзоре "Отбились плохо": украинские военные признают бессилие своего ПВО. Хроника событий на утро 2 июня.

