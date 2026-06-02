Охота за "кремлевскими" смартфонами: ФСБ отчиталась о вскрытой акции иноагентов
Иностранные специальные службы с помощью возможностей крупных международных IT-корпораций незаконно добывали информацию со смартфонов высокопоставленных российских служащих. Об этом 2 июня сообщила Федеральная служба безопасности РФ
По данным ФСБ, вскрыта масштабная акция иностранных спецслужб, в ходе которой злоумышленники использовали зараженные вредоносным программным обеспечением мобильные устройства.
"С использованием технических возможностей крупных международных IT-корпораций посредством использования средств мобильной связи представителями иностранных спецслужб осуществлялось скрытое несанкционированное снятие различного рода информации с устройств объектов кибератаки", — говорится в сообщении.
В российской спецслужбе не уточнили, какие именно страны или корпорации причастны к выявленным кибератакам. Однако подчеркнули, что подобные действия являются грубым нарушением международного права и суверенитета Российской Федерации.
Принимаются необходимые меры для пресечения подобной деятельности и защиты государственных служащих от киберугроз. Расследование продолжается.
