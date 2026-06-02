В Польше захотели заблокировать Украине вступление в ЕС
2026-06-02T12:37
"Польские власти должны заявить, что Польша будет блокировать вступление Украины в ЕС до тех пор, пока Украина будет поддерживать культ Бандеры и не разблокирует эксгумацию погибших на Волыни поляков", — заявил Босак.Политик подчеркнул, что украинские власти относятся к польским политикам с пренебрежением, и призвал Варшаву отказаться от финансирования терминалов спутниковой связи Starlink, переданных Украине.Заявление прозвучало на фоне скандала, разгоревшегося после того, как Зеленский присвоил подразделению ВСУ имя "героев УПА"*. 29 мая президент Польши Кароль Навроцкий уже предложил лишить украинского лидера ордена Белого Орла — высшей государственной награды республики. Экс-президент Лех Валенса демонстративно сорвал с груди украинский флаг.Теперь же один из лидеров влиятельной "Конфедерации" официально требует поставить Киеву ультиматум: либо прекращаете героизировать убийц поляков и даете эксгумировать останки жертв Волынской резни, либо двери в Евросоюз для вас закрыты.
В Польше захотели заблокировать Украине вступление в ЕС

12:37 02.06.2026
 
© РИА Новости . Алексей Никольский / Перейти в фотобанкФлаги на территории посольства Польши в Москве.
Вице-спикер Сейма Польши и один из лидеров ультраправой партии "Конфедерация" Кшиштоф Босак потребовал от Варшавы жестко заблокировать вступление Украины в Евросоюз. Причина — откровенный плевок Киева в польскую историческую память. Об этом он заявил 2 июня в эфире радиостанции RMF FM
"Польские власти должны заявить, что Польша будет блокировать вступление Украины в ЕС до тех пор, пока Украина будет поддерживать культ Бандеры и не разблокирует эксгумацию погибших на Волыни поляков", — заявил Босак.
Политик подчеркнул, что украинские власти относятся к польским политикам с пренебрежением, и призвал Варшаву отказаться от финансирования терминалов спутниковой связи Starlink, переданных Украине.
Заявление прозвучало на фоне скандала, разгоревшегося после того, как Зеленский присвоил подразделению ВСУ имя "героев УПА"*. 29 мая президент Польши Кароль Навроцкий уже предложил лишить украинского лидера ордена Белого Орла — высшей государственной награды республики. Экс-президент Лех Валенса демонстративно сорвал с груди украинский флаг.
Теперь же один из лидеров влиятельной "Конфедерации" официально требует поставить Киеву ультиматум: либо прекращаете героизировать убийц поляков и даете эксгумировать останки жертв Волынской резни, либо двери в Евросоюз для вас закрыты.
Ранее в новостях: В Польше уточнили, когда на шее Зеленского "затянется петля"
*Запрещенная в России экстремистская организация.
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
