https://ukraina.ru/20260602/v-polshe-zakhoteli-zablokirovat-ukraine-vstuplenie-v-es-1079710730.html
В Польше захотели заблокировать Украине вступление в ЕС
Вице-спикер Сейма Польши и один из лидеров ультраправой партии "Конфедерация" Кшиштоф Босак потребовал от Варшавы жестко заблокировать вступление Украины в Евросоюз. Причина — откровенный плевок Киева в польскую историческую память. Об этом он заявил 2 июня в эфире радиостанции RMF FM
2026-06-02T12:37
Вице-спикер Сейма Польши и один из лидеров ультраправой партии "Конфедерация" Кшиштоф Босак потребовал от Варшавы жестко заблокировать вступление Украины в Евросоюз. Причина — откровенный плевок Киева в польскую историческую память. Об этом он заявил 2 июня в эфире радиостанции RMF FM
"Польские власти должны заявить, что Польша будет блокировать вступление Украины в ЕС до тех пор, пока Украина будет поддерживать культ Бандеры и не разблокирует эксгумацию погибших на Волыни поляков", — заявил Босак.
Политик подчеркнул, что украинские власти относятся к польским политикам с пренебрежением, и призвал Варшаву отказаться от финансирования терминалов спутниковой связи Starlink, переданных Украине.
Заявление прозвучало на фоне скандала, разгоревшегося после того, как Зеленский присвоил подразделению ВСУ имя "героев УПА"*. 29 мая президент Польши Кароль Навроцкий уже предложил лишить украинского лидера ордена Белого Орла — высшей государственной награды республики. Экс-президент Лех Валенса демонстративно сорвал с груди украинский флаг.
Теперь же один из лидеров влиятельной "Конфедерации" официально требует поставить Киеву ультиматум: либо прекращаете героизировать убийц поляков и даете эксгумировать останки жертв Волынской резни, либо двери в Евросоюз для вас закрыты.
*Запрещенная в России экстремистская организация.