Китай присмотрелся к экспорту ВПК Японии, "Энергоатом" обокрали. Новости к этому часу

Снятие Японией ограничений на экспорт вооружений и ускоренное развитие ее оборонно-промышленного комплекса вызывают ассоциации с периодом подготовки страны ко Второй мировой войне – официальный представитель МИД КНР Мао Нин. Об этом и других новостях в ежедневной сводке произошедшего 2 июня написал Телеграм-канал Украина.ру

2026-06-02T12:42

По словам Мао Нин, международные документы, включая Потсдамскую декларацию, закрепляют обязательства Японии по полному разоружению после окончания войны.И о других событиях к этому часу:🟦 Украдено почти 170 млн грн украинского "Энергоатома" во время строительства объектов критической инфраструктуры. Среди подозреваемых — владелец ряда компаний и экс-руководитель одного из отделов предприятия, сообщает НАБУ;🟦 Центробанк Индии (RBI) продал за две недели в мае золото из своих запасов на сумму около $12 млрд для увеличения валютных активов на фоне ближневосточного конфликта, сообщает агентство Bloomberg;🟦 Хегсет убрал женщин из списка кандидатов на получение адмиральских званий. Также в окончательном списке будущих "однозвездных адмиралов" представлено только два темнокожих мужчины, сообщает NYT;🟦 Более 300 рейсов отменены в Японии из-за приближения тайфуна "Чанми";Россия была и остается надежным поставщиком энергоресурсов и продовольствия во все страны Юго-Восточной Азии. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров;🟦 В России запустили первую роботизированную буровую установку. Оборудование автоматизирует сложные операции, повышая скорость, точность и безопасность работ. Как сообщили в компании, раньше подобные технологии использовались только при добыче на морском шельфе;🟦 Банков в России к концу 2026 года может оказаться менее 300. Об этом заявила глава рейтингового агентства "Эксперт РА" Марина Чекурова;🟦 Кандидат на пост генсека ООН - экс-президент Чили Мишель Бачелет в ближайшие дни посетит Россию, сообщает МИД РФ;🟦 В Подольске приостановили прокат электросамокатов — постановление главы округа;🟦 Семь и шесть лет колонии получили двое жителей Белгородской области за попытку вывоза за границу продукции военного назначения. По данным УФСБ, учредитель коммерческой фирмы и её бывший сотрудник организовали схему контрабанды деталей, используемых в авиационной сфере. Суд признал их виновными: один осуждён на 7 лет колонии общего режима и штраф 500 тыс. рублей, второй — на 6 лет и такой же штраф.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре "Отбились плохо": украинские военные признают бессилие своего ПВО. Хроника событий на утро 2 июняВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

