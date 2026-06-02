"Ребята работают качественно, думают головой": как российские бойцы адаптируются к новым угрозам

Российские бойцы постоянно обмениваются опытом защиты от дронов: "обваривают" технику, укрепляют ее рабицей, устанавливают РЭБ. Иногда защита выдерживает до десяти ударов ВСУ. Об этом журналисту издания Украина.ру рассказал замполит ремонтно-танкового батальона 90-й гвардейской танковой дивизии ГВ "Центр", старший лейтенант Андрей Кудря

2026-06-02T13:27

Развивая тему защиты от дронов, военнослужащий рассказал, что в их подразделении идет постоянный обмен опытом. "Благодаря военнослужащим, которые прибывают к нам из разных подразделений, у нас постоянно идет обмен опытом. Кто-то делает так, а кто-то иначе", — пояснил Кудря.По словам собеседника Украина.ру, в его подразделении служат не только водители, но и опытные мастера по ремонту техники. "Люди собираются вместе, планируют, предлагают. Утверждаем, производим "обварку", — заявил замполит.Кудря добавил, что если бойцы попадают под атаку, то после возвращения на базу они обязательно делятся своими наблюдениями. "Бывает, что защита выдерживает и по пять, и по десять ударов", — отметил военнослужащий."Тем более, что коллектив у нас грамотный. Люди служат не первый год, все уже довольно опытные. Работают качественно, думают головой", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала Игоря Гомольского "Замполит батальона Андрей Кудря: бойцу на войне очень важно чувствовать себя нужным" на сайте Украина.ру.Про системные удары по Украине и другие важные аспекты СВО — в материале Кирилла Курбатова "Василий Кашин: России надо готовиться к тому, что ей придется бить не только по Киеву, но и по Европе" на сайте Украина.ру.

