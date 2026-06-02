Армии России передали модернизированный самолет А-50У
© Фото : Ростех телеграм-канал
ВКС России получили модернизированный самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления (ДРЛОиУ) А-50У. Об этом 31 мая сообщил тг-канал Fighterbomber
"В войска передан очередной откапиталеный и модернизированный А-50У", - сказано в публикации.
Версия самолета А-50 с индексом "У" отличается обновлённым оборудованием радиотехнического комплекса и управления.
Самолёт создан в СССР и в постсоветский период совершенствовался, улучшая характеристики обнаружения целей за сотни километров. А-50 важен в управлении силами и средствами ВКС РФ.
