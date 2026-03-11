https://ukraina.ru/20260311/1076651136.html

Михаил Поликарпов: Россия может использовать рост цен на нефть для еще одной мобилизации и разгрома ВСУ

Мы можем воспользоваться высокими ценами на нефть и ослаблением санкций в отношении нашей нефтянки. Мы же оказались единственным спасательным кругом для мировой экономики. Это позволит нам пополнить свои закрома. В случае продолжения войны на Украине мы можем использовать этот внезапный ручеек денег для поддержки армии и затыкания дыр в экономике

2026-03-11T14:31

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/06/18/1055805849_56:25:834:463_1920x0_80_0_0_7782f436fc736d65bbd70ebcbdca099e.jpg

Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал ветеран боевых действий, военный историк, автор книг о русских добровольцах в Донбассе и на Балканах, а также о наемниках и ЧВК Михаил ПоликарповРанее киевский режим нанес удар по Брянску ракетами Storm Shadow, который был технически невозможен без участия натовских специалистов. В результате трагедии погибли шесть человек и пострадали не менее 42х. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ответ России на эту атаку будут определять военные, отметив при этом, что СВО должна продолжаться и завершиться успешно, чтобы исключить угрозу подобных акций.- Михаил Аркадьевич, что это было? Противник дотянулся туда, куда смог? Или это они нас так "отблагодарили" за посреднические усилия Путина на переговорах США с Ираном?- Мне все же кажется, что это была именно военная операция. Противник целился в завод, который производит полупроводники. По понятным причинам мы не имеем права обсуждать, насколько критично для нас это предприятие и насколько критичны повреждения. Но, учитывая, сколько было жертв среди гражданского населения, ясное дело, что вывести из строя этот объект им не удалось. Повторюсь, это был именно удар по военной цели. Нам надо уже привыкнуть к тому, что переговоры и боевые действия с обеих сторон ведутся параллельно. Поэтому я бы не стал тут строить серьезные политологические теории.- И "Орешником" пугать их в качестве ответной меры мы тоже не будем?- "Орешником" надо наносить удары, а не пугать. "Орешником" мы уже пугали. Надо уже не пальцем грозить, а кулаком бить.- Вопрос в том, есть ли у нас внятная концепция применения "Орешника" для поддержки наступательных операций?- "Орешник" не предназначен для поддержки наступательных операций. "Орешником" в конвенциональном исполнении можно выбить ТЭЦ, которая прикрыта "Пэтриотом". В частности, у нас были долгие мучения с ТЭЦ-6 в Киеве, потому что ее защищал этот американский ЗРК. Так вот "Орешником" ее можно было уничтожить. В ядерном исполнении можно сделать еще что-то более эффектное, но пока до этого не дошло.- Кстати, как вы сейчас оцениваете состояние украинской энергетики? В прошлый раз мы говорили, что зиму они переживут, но с приходом весны столкнутся с серьезными последствиями коммунальных проблем.- Люди ко всему приспосабливаются. Скажем, военнослужащие с обеих сторон прошли эту зиму в гораздо более худших условиях, чем жители украинских городов. Тем не менее, те же киевляне с ужасом будут вспоминать эту зиму и не захотят повторения этой ситуации. В этом смысл.К сожалению, мы не можем поддерживать высокую интенсивность ударов постоянно. Ракеты достаточно дорогие. Нам снова приходится выбирать между тактическими и стратегическими целями. К тому же, надо держать в уме, что конфликт может затянуться надолго. Поэтому надо держать некий н/з.То же самое касается войны в Персидском заливе. Там в первые два дня была очень высокая интенсивность ракетных ударов, а потом она резко снизилась. Почему? В первое время ты выстреливаешь все, что лежит на складах. А потом тебе надо думать: сколько у тебя их осталось? Сколько ты их производишь? Сколько тебе надо их сохранить на черный день?Да, я надеялся, что удары по украинской энергетике будут эффективнее. Но, судя по всему, она сохраняет устойчивость, потому что завязана на поставки электроэнергии из Европы. С этим связано то, что Венгрия сокращала, а Словакия грозилась сократить эти поставки из-за конфликта вокруг нефтепровода "Дружба".- Возможно ли, что из-за общих проблем с энергоресурсами, вызванных войной против Ираном, у европейцев будет меньше электроэнергии, которую можно передать Украине?- Сейчас нет, потому что отопительный сезон прошел и объем энергопотребления уменьшается. Тем не менее, в качестве "ответки" за Брянск мы могли бы опять вынести подстанции, на которые завязаны украинские АЭС. Это бы привело к очередному блэкауту.Сами украинские эксперты отмечают, что нейтрализовать наши баллистические ракеты можно только с помощью "Пэтриотов", а это у них узкое место. Возможностей Европы закупать у США боеприпасы для "Пэтриотов" сейчас не так много, потому что они имеют свойство заканчиваться. Европа смогла наскрести только 50 штук. При очень удачном раскладе с их помощью можно нейтрализовать только 12 наших ракет, а потом у них опять возникнет кризис с отражением наших ракетных ударов. Проблема только в том, что ракеты у нас тоже дорогие. Их много не сделаешь.А теперь мы плавно перетекаем ко второму фронту, открытому недавно в Персидском заливе.- После телефонного разговора Путина и Трампа многие сочли, что война скоро закончится. Однако Иран выступает с довольно жесткими условиями и просто так останавливаться не собирается.- А с чего все взяли, что скоро все закончится? Надо меньше Трампа слушать.Когда Трамп в 1970х годах формировался как бизнесмен, один адвокат, который был проводником в его жизни, вбил ему на подкорку три правила: всегда атакуй, никогда не извиняйся, представляй любое свое поражение как победу. Как мы видим, Трамп и в политике следует этим правилам.Да, его слова про "почти победили Иран" были благоприятно восприняты биржей. Цена на нефть в какой-то момент опять упала ниже стольника. Но на самом деле за его словами ничего не стоит. Ормузский пролив по факту перекрыт. Иран выдвигает жесткий условия. Речи о мире не идет.А нам на протяжении какого-то времени действительно выгодно поддержание высоких цен на нефть.- Вопрос в том, сколько у нас есть времени, прежде чем из-за высоких цен на нефть экономики других стран начнут страдать, что приведет к проблемам и для нас?- Опыт предыдущих нефтяных кризисов 21 века привел к некоему консенсусу, что цены на нефть, даже в нормальных условиях, не могут быть просчитаны аналитиками. Есть только общее понимание, что цены идут волнообразно и складываются из множества политических и экономических факторов. Скажу только, что три-четыре месяца экстремально высоких цен на нефть мировая экономика выдержит, прежде чем начнет входить в рецессию.Повторюсь, три-четыре месяца - это тот горизонт, при котором можно жить с ценником больше 100. А потом начнется рецессия и распаковка резервов. После этого ценник будет резко качать, и он может упасть даже до 30.Это работает очень инерционно.- И правильно ли я понимаю, что в ходе вооруженного противостояния США и Израилю нужно будет разбомбить Иран до такой степени, чтобы он не смог блокировать Ормузский пролив?- Это в идеале. И потом, это все равно тактическая задача. Стратегические задачи у них были другие.Почему США влезли в эту авантюру? Во-первых, у Трампа было головокружение от успехов после операции в Венесуэле. Во-вторых, у них сильно влияние "христианских сионистов", к которым относится Пит Хегсет. У нас про них говорят как о сумасшедших маргиналах, но на самом деле в США их около 20 миллионов. Также у них мощное движение в Бразилии (хотя это самая атеистическая страна Латинской Америки) и в Южной Корее. Причем Хегсет – не профессионал, а шоумен и фанатик. И мы видим, что весь план Трампа по Ирану, построенный по аналогии с Венесуэлой, рухнул.Если иранская авантюра действительно была связана с тем, что ему нужно было отвлечь мир от скандала с Эпштейном, то Куба была бы более удобным мальчиком для битья. Но Куба – пассив. Если бы США ее захватили, им бы пришлось вбухать туда миллиарды долларов, чтобы у нее нормально заработала экономика. А Венесуэлу и Иран Трамп воспринимает как нефтяной актив. У него нет логики политика – только логика дельца.Конечно, во главе США должен стоять рациональный лидер, а не бизнесмен-нарцисс с очень странной командой. Но этого не случилось.К тому же, есть правдоподобная гипотеза, что Эпштейн был связан с израильской разведкой, у которой был компромат на Трампа или на кого-то из его окружения. Этот фактор тоже нельзя сбрасывать со счетов.Короче говоря, было понятно, что война против Ирана не будет легкой прогулкой. Несмотря на то, что Иран потерял контроль в Сирии, а "Хезболла" в Ливане понесла серьезные потери, исламская республика не стала перезрелым яблоком, которая упадет в руки по щелчку пальцев. Все последствия этого конфликта мы предугадать не можем. Но очевидно, что даже когда война закончится, фактор риска при поставке ближневосточных нефти и газа будет учитываться при установлении цены.А если Иран начнет бить по мощностям, связанным с сжиженным газом Катара, это будет катастрофа, сравнивая с последствиями ядерного удара. Но это последний довод. Этого иранцы пока не планируют.Сейчас идет перетасовка спотовых контрактов в связи с тем, что несколько источников нефти и газа неожиданно пересохли. Израиль тоже приостановил добычу газа на месторождении "Левиафан" (вблизи морской границы Израиля с Ливаном), опасаясь иранских ударов по платформам.Еще одним следствием этого конфликта будет то, что Эмираты перестанут рассматриваться как рай для бизнесменов и эскортниц. Они уже больше всех от этого проиграли.- По поводу технических аспектов этой войны. Ваш прогноз о том, что мы можем передать иранцам модернизированные реактивные "Герани", так или иначе подтвердился. У Ирана эти функции выполняет дрон "Араш". Российско-иранско-китайский ВПК рулит.- Рулит. Но давайте не забывать, что потери в живой силе Иран несет значительно больше, чем США. Да, США понесли серьезные потери, связанные с выбиванием радаров. Но действия иранских прокси в Ираке, где полно американских баз, оказались малоэффективными. Видимо, на это повлияло убийство генерала Касема Сулеймани.Если бы действия прокси были успешными, эти базы были бы дико уязвимы. Им бы пришлось переходить в положение осажденной крепости, будучи во враждебном окружении.Тем не менее, действия прокси в Ираке – это еще один из козырей, которые есть у Ирана. Причем эти козыри не гипотетические, а реальные.- Правильно ли я понимаю, что эти позиционные перестрелки между США, Израилем и Ираном продлятся минимум до лета?- Я имел в виду, что три месяца можно поддерживать высокие цены на нефть, прежде чем мировая экономика впадет в кризис. Поэтому арабские страны уже давят на Трампа, чтобы он полностью свернул операцию против Ирана. Правда, мы не знаем, какие у них аргументы: вывод капиталов, взятки лоббистам или все вместе. И, как я уже сказал, ситуация в нынешнем виде может поддерживаться еще до лета. А это даст нам определенное окно возможностей.- Как мы им воспользуемся?- Мы можем воспользоваться высокими ценами на нефть и ослаблением санкций в отношении нашей нефтянки. Мы же оказались единственным спасательным кругом для мировой экономики. Это позволит нам пополнить свои закрома. В случае продолжения войны на Украине, мы можем использовать этот внезапный ручеек денег для поддержки армии и затыкания дыр в экономике. Дождь из 100 миллиардов долларов лишним не будет.Я вам больше скажу. Если мы хотим победоносно закончить войну в этом году, то этих денег хватит на одну непопулярную меру – проведение еще одной частичной мобилизации на 200-250 тысяч человек этой весной.На подготовку и переподготовку личного в соответствии с их учебными специальностями в боевых условиях потребуется где-то полгода. Следовательно, если мы проведем мобилизацию в апреле, то осенью мы получим новую армию, которая перевесит чашу весов в нашу пользу.

интервью, иран, израиль, сша, дональд трамп, вооруженные силы украины, энергетика, нефть, украина, россия, ракетный удар, брянск, "орешник", мобилизация