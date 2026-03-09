https://ukraina.ru/20260309/zachistili-nory-vsu-na-melovom-sklone-voennyy-ekspert-o-novykh-uspekhakh-vs-rf-yuzhnee-zakotnogo-1076555212.html

"Зачистили норы ВСУ на меловом склоне": военный эксперт о новых успехах ВС РФ южнее Закотного

"Зачистили норы ВСУ на меловом склоне": военный эксперт о новых успехах ВС РФ южнее Закотного

Подразделения "Южной" группировки продвинулись в ДНР. Бои шли в районах Алексеево-Дружковки, Липовки, Рай-Александровки, Кондратовки, Никифоровки, а также под Славянском, Краматорском и Константиновкой. Об этом пишет в своей статье автор издания Украина.ру, полковник запаса, ветеран боевых действий Геннадий Алехин

По словам эксперта, на минувшей неделе боевые действия в ДНР охватили несколько участков. "Боевые действия велись в районах Алексеево-Дружковки, Липовки, Рай-Александровки, Кондратовки, Никифоровки, а также возле Славянска, Краматорска и Константиновки", — перечислил Алехин.Согласно информации Минобороны РФ, под огневое воздействие попали четыре механизированные и одна горно-штурмовая бригада ВСУ. Противник потерял здесь более 135 военнослужащих, два бронетранспортера и 12 автомобилей, сообщил аналитик.Эксперт также рассказал об уничтожении важных объектов. "Ликвидированы станция радиоэлектронной борьбы и девять складов с боеприпасами, горючим и материальными ресурсами", — добавил эксперт.Он сообщил о новых тактических успехах ВС РФ. "Наши бойцы зачистили норы противника на меловом склоне южнее Закотного, а также пробиваются южнее Кривой Луки для перерезания логистики противника. По ВСУ в Калениках плотно работают наши дроноводы и артиллеристы", — подытожил Геннадий Алехин.Полный текст авторской статьи Геннадия Алехина "Спецоперация на минувшей неделе. Под плотным огневым прикрытием авиации идут бои на всех участках фронта" на сайте Украина.ру.О стремлении помогать людям и особенностях эвакуации раненых бойцов — в материале "Командир медотделения: особенности эвакуации "трехсотых" и каково это – 10 км нести раненого в одиночку" на сайте Украина.ру.

