"Ядерный аргумент": Ростислав Ищенко о последнем средстве Запада в войне с Ираном
"Ядерный аргумент": Ростислав Ищенко о последнем средстве Запада в войне с Ираном
"Ядерный аргумент": Ростислав Ищенко о последнем средстве Запада в войне с Ираном - 09.03.2026 Украина.ру
"Ядерный аргумент": Ростислав Ищенко о последнем средстве Запада в войне с Ираном
Запад больше не может побеждать обычными вооружениями, поэтому рассматривает возможность применения ядерного оружия в региональных конфликтах. Первым об этом заговорил Биньямин Нетаньяху, намекая на ядерный арсенал Израиля. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
Журналист спросил, как ситуация в Иране повлияла на возможности Запада и Востока. По словам эксперта, Запад и Восток "сошлись в клинче". "Пока никакого мирного выхода из этого противостояния не предвидится", — заявил Ищенко. Он пояснил, что США и Европа не хотят уступать, они хотят побеждать. А поскольку победить не могут, то идут по пути повышения ставок.Он обратил внимание на новую тактику Запада. "В частности, Запад сейчас пытается организовать управляемое применение ядерного оружия в небольших объемах в региональных конфликтах в своих глобальных интересах", — пояснил аналитик. Эксперт напомнил о недавних заявлениях израильского премьера. "Первым об этом заговорил Нетаньяху еще по итогам прошлогодней проигранной войны с Ираном: "Израиль может использовать все возможности, какие у него есть", — подчеркнул Ищенко. По его словам, в Европе тоже готовят почву для эскалации. "Зачем им это надо? Затем, что Запад больше не может побеждать обычными вооружениями" , — резюмировал Ростислав Ищенко.Полный текст материала "Ростислав Ищенко: Война США и Израиля против Ирана может привести к применению ядерного оружия на Украине" на сайте Украина.ру.Про другие аспекты военной эскалации на Ближнем Востоке — в материале "Александр Казаков: Совсем скоро США поступят с Израилем так же, как они поступили с Европой и Украиной" на сайте Украина.ру.
"Ядерный аргумент": Ростислав Ищенко о последнем средстве Запада в войне с Ираном

05:20 09.03.2026
 
© Фото : Public domainядерный атомный взрыв
ядерный атомный взрыв - РИА Новости, 1920, 09.03.2026
© Фото : Public domain
Запад больше не может побеждать обычными вооружениями, поэтому рассматривает возможность применения ядерного оружия в региональных конфликтах. Первым об этом заговорил Биньямин Нетаньяху, намекая на ядерный арсенал Израиля. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
Журналист спросил, как ситуация в Иране повлияла на возможности Запада и Востока. По словам эксперта, Запад и Восток "сошлись в клинче".
"Пока никакого мирного выхода из этого противостояния не предвидится", — заявил Ищенко. Он пояснил, что США и Европа не хотят уступать, они хотят побеждать. А поскольку победить не могут, то идут по пути повышения ставок.
Он обратил внимание на новую тактику Запада. "В частности, Запад сейчас пытается организовать управляемое применение ядерного оружия в небольших объемах в региональных конфликтах в своих глобальных интересах", — пояснил аналитик. Эксперт напомнил о недавних заявлениях израильского премьера.
"Первым об этом заговорил Нетаньяху еще по итогам прошлогодней проигранной войны с Ираном: "Израиль может использовать все возможности, какие у него есть", — подчеркнул Ищенко.
По его словам, в Европе тоже готовят почву для эскалации. "Зачем им это надо? Затем, что Запад больше не может побеждать обычными вооружениями" , — резюмировал Ростислав Ищенко.
Полный текст материала "Ростислав Ищенко: Война США и Израиля против Ирана может привести к применению ядерного оружия на Украине" на сайте Украина.ру.
Про другие аспекты военной эскалации на Ближнем Востоке — в материале "Александр Казаков: Совсем скоро США поступят с Израилем так же, как они поступили с Европой и Украиной" на сайте Украина.ру.
