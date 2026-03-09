https://ukraina.ru/20260309/v-podvalakh-zaseli-ostatki-teroborony-polkovnik-alekhin-ob-otstuplenii-79-y-brigady-vsu-iz-grishino-1076555955.html

Российские подразделения продолжают теснить противника на Красноармейском направлении. Подразделения 79-й бригады ВСУ покинули Гришино, в подвалах остались лишь небольшие группы теробороны. Об этом пишет в своей статье автор издания Украина.ру, полковник запаса, ветеран боевых действий Геннадий Алехин

Говоря о ситуации в районе Гришино, эксперт сообщил об отходе украинских подразделений. "С мест сообщают, что подразделения 79-й бригады ВСУ ушли из Гришино в район Байовского-Щитинивских прудов", — сообщил Алехин.По информации эксперта, в подвалах остались лишь мелкие группы из бригад территориальной обороны, которые не в состоянии вести арьергардные бои.Алехин также рассказал о сдаче в плен элитных подразделений. "Там же сдались вэсэушники из 225-го штурмового полка "Скала". По их словам, они не видели смысла в сопротивлении из-за бесспорного превосходства российских штурмовиков" , — заявил эксперт.Он сообщил о новом продвижении российских войск. "Севернее поселка, согласно кадрам с геолокацией, наши бойцы продвинулись на 1,5 км и заняли новые позиции, отбросив врага от окраин Красноармейска", — резюмировал автор.Полный текст авторской статьи Геннадия Алехина "Спецоперация на минувшей неделе. Под плотным огневым прикрытием авиации идут бои на всех участках фронта" на сайте Украина.ру.О стремлении помогать людям и особенностях эвакуации раненых бойцов — в материале "Командир медотделения: особенности эвакуации "трехсотых" и каково это – 10 км нести раненого в одиночку" на сайте Украина.ру.

