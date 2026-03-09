"В этом случае американцам придется убегать": политолог о критическом моменте и сопротивлении Ирана - 09.03.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260309/v-etom-sluchae-amerikantsam-pridetsya-ubegat-politolog-o-kriticheskom-momente-i-soprotivlenii-irana-1076558346.html
"В этом случае американцам придется убегать": политолог о критическом моменте и сопротивлении Ирана
"В этом случае американцам придется убегать": политолог о критическом моменте и сопротивлении Ирана - 09.03.2026 Украина.ру
"В этом случае американцам придется убегать": политолог о критическом моменте и сопротивлении Ирана
Коллективной мощи Запада не хватило, чтобы запугать Иран, и теперь исход кампании зависит от запасов зенитных ракет. В случае истощения ПВО американцам придется убегать с Ближнего Востока, а израильтянам прятаться в подвалах. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
2026-03-09T05:40
2026-03-09T05:40
новости
иран
запад
сша
ростислав ищенко
ядерный
ядерное оружие
ядерная угроза
ядерная безопасность
ядерная война
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101456/64/1014566494_0:0:2933:1651_1920x0_80_0_0_b2643b0ee4c502e1ebc08a6afc6abc0a.jpg
Отвечая на вопрос о перспективах конфликта, эксперт отметил, что исход зависит от запасов ракет. "Мы не знаем, у кого какие запасы ракет. А от этого не в последнюю очередь зависит исход кампании", — заявил Ищенко. Он пояснил, что если у США и Израиля закончатся ракеты-перехватчики, их ПВО не будет работать. "В этом случае американцам придется убегать с Ближнего Востока, а израильтянам прятаться в подвалах", — добавил политолог.По его словам, у Ирана тоже могут быть проблемы, но Запад уже показывает признаки напряжения. "Во-первых, Израиль опять стал намекать на применение ядерного оружия. Во-вторых, Трамп, который ранее говорил, что сухопутной операции не планируется, вдруг стал говорить, что сухопутная операция планируется", — подчеркнул Ищенко. "Я не говорю, что у Запада не хватает мощи победить Иран. Но коллективной мощи Запада однозначно не хватило на то, чтобы его запугать. Иран пока уверенно сопротивляется", — заключил собеседник издания.Полный текст материала "Ростислав Ищенко: Война США и Израиля против Ирана может привести к применению ядерного оружия на Украине" на сайте Украина.ру.Про другие аспекты хитрой игры Трампа на Ближнем Востоке и как война в Иране связана с выборами в США — в материале "Андрей Серенко: Украина использует войну США и Ирана, чтобы стать лидером западного мира" на сайте Украина.ру.
иран
запад
сша
ближний восток
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101456/64/1014566494_53:0:2782:2047_1920x0_80_0_0_becadd0f1f555a52559f73eb8d5e095f.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, иран, запад, сша, ростислав ищенко, ядерный, ядерное оружие, ядерная угроза, ядерная безопасность, ядерная война, удар по ирану, война в иране, срочно, ближний восток, главные новости, главное, аналитики, аналитика
Новости, Иран, Запад, США, Ростислав Ищенко, ядерный, Ядерное оружие, ядерная угроза, ядерная безопасность, ядерная война, удар по Ирану, война в Иране, срочно, Ближний Восток, Главные новости, главное, аналитики, Аналитика

"В этом случае американцам придется убегать": политолог о критическом моменте и сопротивлении Ирана

05:40 09.03.2026
 
© РИА Новости . Денис Петров / Перейти в фотобанкУкраинско-американские военные учения Sea Breeze-2015 в Черном море
Украинско-американские военные учения Sea Breeze-2015 в Черном море - РИА Новости, 1920, 09.03.2026
© РИА Новости . Денис Петров
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Коллективной мощи Запада не хватило, чтобы запугать Иран, и теперь исход кампании зависит от запасов зенитных ракет. В случае истощения ПВО американцам придется убегать с Ближнего Востока, а израильтянам прятаться в подвалах. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
Отвечая на вопрос о перспективах конфликта, эксперт отметил, что исход зависит от запасов ракет. "Мы не знаем, у кого какие запасы ракет. А от этого не в последнюю очередь зависит исход кампании", — заявил Ищенко.
Он пояснил, что если у США и Израиля закончатся ракеты-перехватчики, их ПВО не будет работать. "В этом случае американцам придется убегать с Ближнего Востока, а израильтянам прятаться в подвалах", — добавил политолог.
По его словам, у Ирана тоже могут быть проблемы, но Запад уже показывает признаки напряжения. "Во-первых, Израиль опять стал намекать на применение ядерного оружия. Во-вторых, Трамп, который ранее говорил, что сухопутной операции не планируется, вдруг стал говорить, что сухопутная операция планируется", — подчеркнул Ищенко.
"Я не говорю, что у Запада не хватает мощи победить Иран. Но коллективной мощи Запада однозначно не хватило на то, чтобы его запугать. Иран пока уверенно сопротивляется", — заключил собеседник издания.
Полный текст материала "Ростислав Ищенко: Война США и Израиля против Ирана может привести к применению ядерного оружия на Украине" на сайте Украина.ру.
Про другие аспекты хитрой игры Трампа на Ближнем Востоке и как война в Иране связана с выборами в США — в материале "Андрей Серенко: Украина использует войну США и Ирана, чтобы стать лидером западного мира" на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиИранЗападСШАРостислав ИщенкоядерныйЯдерное оружиеядерная угрозаядерная безопасностьядерная войнаудар по Иранувойна в ИранесрочноБлижний ВостокГлавные новостиглавноеаналитикиАналитика
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
06:02‼ Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Пскова, сообщает Росавиация
06:00"Зачистили норы ВСУ на меловом склоне": военный эксперт о новых успехах ВС РФ южнее Закотного
05:50В подвалах засели остатки теробороны: полковник Алехин об отступлении 79-й бригады ВСУ из Гришино
05:44Спецпредставители Уиткофф и Кушнер встретятся с Нетаньяху в Израиле 10 марта
05:40"В этом случае американцам придется убегать": политолог о критическом моменте и сопротивлении Ирана
05:39‼ Иранский дрон оказался сбит над базой США в Эрбиле
05:37‼ Сирены воздушной тревоги слышны в Северном Израиле
05:34‼ Цена на нефть марки Brent достигла 118$ за баррель
05:30Широкий охват Красного Лимана: эксперт об успешном продвижении ВС РФ вдоль Северского Донца
05:20"Ядерный аргумент": Ростислав Ищенко о последнем средстве Запада в войне с Ираном
05:00"Сил у противника там маловато": Алехин раскрыл, как ВСУ тщетно пытаются "прорваться" в Дробышево
04:45Ростислав Ищенко: "Война Запада против Ирана – это тоже прокси-война против Китая и России"
04:37На военной базе Виктория в Багдаде приземлились два американских эвакуационных борта
04:30"Установлен контроль над Федоровкой Второй": Алехин сообщил о новых успехах под Славянском
04:20Война против Ирана обошлась США примерно в 6 миллиардов долларов за первую неделю, из которых почти 4 миллиарда долларов были потрачены на боеприпасы, в основном на противоракетные комплексы
04:15Последний аргумент: политолог о планах Запада применить ядерное оружие вдали от своих территорий
04:01‼ Появляются кадры последствий иранского ракетного удара по Тель-Авиву
04:00"Сами себя загнали в тупик": Ростислав Ищенко оценил перспективы войны США против Ирана
03:53Президент Ирана Масуд Пезешкиян провел телефонный разговор с президентом Азербайджана Алиевым
03:18Появляются кадры обстрела Израиля иранскими баллистическими ракетами
Лента новостейМолния