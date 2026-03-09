https://ukraina.ru/20260309/v-etom-sluchae-amerikantsam-pridetsya-ubegat-politolog-o-kriticheskom-momente-i-soprotivlenii-irana-1076558346.html
"В этом случае американцам придется убегать": политолог о критическом моменте и сопротивлении Ирана
Коллективной мощи Запада не хватило, чтобы запугать Иран, и теперь исход кампании зависит от запасов зенитных ракет. В случае истощения ПВО американцам придется убегать с Ближнего Востока, а израильтянам прятаться в подвалах. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
Отвечая на вопрос о перспективах конфликта, эксперт отметил, что исход зависит от запасов ракет. "Мы не знаем, у кого какие запасы ракет. А от этого не в последнюю очередь зависит исход кампании", — заявил Ищенко. Он пояснил, что если у США и Израиля закончатся ракеты-перехватчики, их ПВО не будет работать. "В этом случае американцам придется убегать с Ближнего Востока, а израильтянам прятаться в подвалах", — добавил политолог.По его словам, у Ирана тоже могут быть проблемы, но Запад уже показывает признаки напряжения. "Во-первых, Израиль опять стал намекать на применение ядерного оружия. Во-вторых, Трамп, который ранее говорил, что сухопутной операции не планируется, вдруг стал говорить, что сухопутная операция планируется", — подчеркнул Ищенко. "Я не говорю, что у Запада не хватает мощи победить Иран. Но коллективной мощи Запада однозначно не хватило на то, чтобы его запугать. Иран пока уверенно сопротивляется", — заключил собеседник издания.Полный текст материала "Ростислав Ищенко: Война США и Израиля против Ирана может привести к применению ядерного оружия на Украине" на сайте Украина.ру.Про другие аспекты хитрой игры Трампа на Ближнем Востоке и как война в Иране связана с выборами в США — в материале "Андрей Серенко: Украина использует войну США и Ирана, чтобы стать лидером западного мира" на сайте Украина.ру.
Отвечая на вопрос о перспективах конфликта, эксперт отметил, что исход зависит от запасов ракет. "Мы не знаем, у кого какие запасы ракет. А от этого не в последнюю очередь зависит исход кампании", — заявил Ищенко.
Он пояснил, что если у США и Израиля закончатся ракеты-перехватчики, их ПВО не будет работать. "В этом случае американцам придется убегать с Ближнего Востока, а израильтянам прятаться в подвалах", — добавил политолог.
По его словам, у Ирана тоже могут быть проблемы, но Запад уже показывает признаки напряжения. "Во-первых, Израиль опять стал намекать на применение ядерного оружия. Во-вторых, Трамп, который ранее говорил, что сухопутной операции не планируется, вдруг стал говорить, что сухопутная операция планируется", — подчеркнул Ищенко.
"Я не говорю, что у Запада не хватает мощи победить Иран. Но коллективной мощи Запада однозначно не хватило на то, чтобы его запугать. Иран пока уверенно сопротивляется", — заключил собеседник издания.
Про другие аспекты хитрой игры Трампа на Ближнем Востоке и как война в Иране связана с выборами в США — в материале "Андрей Серенко: Украина использует войну США и Ирана, чтобы стать лидером западного мира" на сайте Украина.ру.