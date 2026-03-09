"Установлен контроль над Федоровкой Второй": Алехин сообщил о новых успехах под Славянском - 09.03.2026 Украина.ру
"Установлен контроль над Федоровкой Второй": Алехин сообщил о новых успехах под Славянском
"Установлен контроль над Федоровкой Второй": Алехин сообщил о новых успехах под Славянском - 09.03.2026
"Установлен контроль над Федоровкой Второй": Алехин сообщил о новых успехах под Славянском
Российские подразделения установили контроль над селом Федоровка Вторая на Славянском направлении в ДНР. Это очередной важный шаг в продвижении российских подразделений в Донецкой Народной Республике. Об этом пишет в своей статье автор издания Украина.ру, полковник запаса, ветеран боевых действий Геннадий Алехин
2026-03-09T04:30
2026-03-09T04:30
Комментируя ситуацию на Славянском направлении, эксперт сообщил об освобождении нового населенного пункта в ДНР. "Согласно кадрам с геолокацией, фактически установлен контроль над Федоровкой Второй", — заявил Алехин.По его словам, освобождение села имеет важное значение для дальнейшего продвижения ВС РФ. Ранее эксперт сообщал о боях в районах Алексеево-Дружковки, Липовки, Рай-Александровки, Кондратовки и Никифоровки, а также о зачистке мелового склона южнее Закотного.Алехин также рассказал о продвижении ВС РФ на соседних участках. "Наши бойцы пробиваются южнее Кривой Луки для перерезания логистики противника. По ВСУ в Калениках плотно работают наши дроноводы и артиллеристы", — добавил эксперт."Это очередной шаг в системном продвижении российских подразделений в Донецкой Народной Республике", — резюмировал автор.Полный текст авторской статьи Геннадия Алехина "Спецоперация на минувшей неделе. Под плотным огневым прикрытием авиации идут бои на всех участках фронта" на сайте Украина.ру.О стремлении помогать людям и особенностях эвакуации раненых бойцов — в материале "Командир медотделения: особенности эвакуации "трехсотых" и каково это – 10 км нести раненого в одиночку" на сайте Украина.ру.
Украина.ру
Новости
"Установлен контроль над Федоровкой Второй": Алехин сообщил о новых успехах под Славянском

04:30 09.03.2026
 
© РИА Новости . Евгений Биятов
Боевая работа РСЗО "Град" 25 армии на Краснолиманском направлении в ЛНР
Российские подразделения установили контроль над селом Федоровка Вторая на Славянском направлении в ДНР. Это очередной важный шаг в продвижении российских подразделений в Донецкой Народной Республике. Об этом пишет в своей статье автор издания Украина.ру, полковник запаса, ветеран боевых действий Геннадий Алехин
Комментируя ситуацию на Славянском направлении, эксперт сообщил об освобождении нового населенного пункта в ДНР. "Согласно кадрам с геолокацией, фактически установлен контроль над Федоровкой Второй", — заявил Алехин.
По его словам, освобождение села имеет важное значение для дальнейшего продвижения ВС РФ. Ранее эксперт сообщал о боях в районах Алексеево-Дружковки, Липовки, Рай-Александровки, Кондратовки и Никифоровки, а также о зачистке мелового склона южнее Закотного.
Алехин также рассказал о продвижении ВС РФ на соседних участках. "Наши бойцы пробиваются южнее Кривой Луки для перерезания логистики противника. По ВСУ в Калениках плотно работают наши дроноводы и артиллеристы", — добавил эксперт.
"Это очередной шаг в системном продвижении российских подразделений в Донецкой Народной Республике", — резюмировал автор.
Полный текст авторской статьи Геннадия Алехина "Спецоперация на минувшей неделе. Под плотным огневым прикрытием авиации идут бои на всех участках фронта" на сайте Украина.ру.
О стремлении помогать людям и особенностях эвакуации раненых бойцов — в материале "Командир медотделения: особенности эвакуации "трехсотых" и каково это – 10 км нести раненого в одиночку" на сайте Украина.ру.
